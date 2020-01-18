 Киевские власти призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта, чтобы снизить загазованность воздуха в столице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - говорится в сообщении.
В сообщении пресс-службы подчеркнули, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украински).
"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры", - сказано в сообщении.
Как отмечается, необходимо избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.
А свои драгоценные сраки новоиспеченные киевляне, как лохи, общественным транспорттом возить будут?
С1968 года, когда Киев перестал быть закрытым городом? Или только за последние пару лет?
Зло в Киев пришло в конце 70-х, начале 80-х, когда колхоз попер. Он до сих пор в Киеве колхозом и остался. Меняются поколения, а они так и остались жлобьем.
Так что ничего ты с этим уже не сделаешь.
бараныишаки, да конфискуйте личный транспорт очередным указом Ослика - дышать уже нечем