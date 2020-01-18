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Все про:воздух (78) загрязнение (136)

 Киевские власти призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта, чтобы снизить загазованность воздуха в столице

В Киевской городской государственной администрации призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы подчеркнули, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украински).

"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры", - сказано в сообщении.

Как отмечается, необходимо избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздухе Киева зафиксировали превышение вредных веществ

Источник: https://censor.net.ua/n3170590
 
 
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Петики, Зеля гадит?
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не это после Порошенко который всё украл осталось такое жуткое зубажиння что киевлянам от кучи машин дышать не чем. Всё так сильно зубажили благодаря Порошенко что теперь все только на машинах и ездят. А барига понимаешь на самолёте летал, а у Януковоща свой верталёт был, а бедный нарит на машинах мучаеца. Ну ничего ЗЕбубачка вам покажет..все на пешкарус перейдёте, заодно и воздух очистица.
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с себя пусть начнут киевские власти. припарковаться негде от этой власти в центре.
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ЩАЗ!!!
А свои драгоценные сраки новоиспеченные киевляне, как лохи, общественным транспорттом возить будут?
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Такое зубажиння после Порошенко осталось что никто не хочет на общественном транспорте ездить, теперь все на своих машинах, так что в Киеве и дышать не чем. Ох и барига... всё украл и довёл людей до зубожиння, негде и машину припарковать.
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Может им стоит вернуться домой? В свой колхоз сто лет без урожая. Очень много их, новых киевлян, последнее время развелось.
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Ниже уже ответил. Поздно пить баржоми.
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Зато в интернете полно объявлений от автомастерских избавиться от катализатора, как от чуждого украинцам явления буржуазного мира...
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Ага. Пешком ходить как в 16 веке. И то тогда на лошадях ездили. Проверенное реальное средство для уменьшения загазованности- уменьшение рабочих дней в неделе и количество рабочих часов. Остальное то на*балово.
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Если отправить всех понаехавших обратно в свои *****, воздух в столице будет чист и прекрасен.
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Не будет. С какого года понаехавших считать будем?

С1968 года, когда Киев перестал быть закрытым городом? Или только за последние пару лет?
Зло в Киев пришло в конце 70-х, начале 80-х, когда колхоз попер. Он до сих пор в Киеве колхозом и остался. Меняются поколения, а они так и остались жлобьем.

Так что ничего ты с этим уже не сделаешь.
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Такое зубажиння после Порошенко осталось что никто не хочет на общественном транспорте ездить, теперь все на своих машинах, так что в Киеве и дышать не чем. Ох и барига... всё украл и довёл людей до зубожиння, негде и машину припарковать.
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Пусть Вова свой кортеж укоротит. Или на велосипеды пересадит.
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Вот бараны ишаки, да конфискуйте личный транспорт очередным указом Ослика - дышать уже нечем
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