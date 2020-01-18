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 SkyUp останавливает регулярные рейсы в ОАЭ с 1 февраля

С 1 февраля украинский лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines прекратит выполнять регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом авиакомпания сообщила в Фейсбуке

"Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания обещает тем, кто уже приобрел билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию в установленном порядке.

Напомним, с 16 января в украинском лоукост-авиакомпании SkyUp Airlines заработали новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Украинский авиаперевозчик SkyUp начал летать с апреля 2018.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский лоукостер SkyUp начинает полеты из Львова в ОАЭ

Источник: https://censor.net.ua/n3170589
 
 
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