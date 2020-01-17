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 Политика Украины
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 Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян

Ситуация с несостоявшейся отставкой премьер-министра Алексея Гончарука демонстрирует курс власти на президентскую форму правления в стране.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, информирует Цензор.НЕТ.

"Это видео - еще одна четкая демонстрация курса на президентскую (даже без парламентской) систему управления. Прямые поручения, непосредственные оценки, новые дедлайны. 

В принципе, это, как я вижу, четко коррелирует с запросом общества именно на президентскую форму правления. Катастрофа с самолетом МАУ это четко показала. Всех прежде всего интересовала реакция Президента, что сказал, что написал, где был, чем действия, например, самой комиссии или СНБОУ", - прокомментировал Бно-Айриян встречу Зеленского с Гончаруком.

Читайте: Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку: "Правильно будет дать Вам шанс". ВИДЕО

По мнению экс-чиновника, запрос на украинского Путина или Лукашенко в обществе слишком высок.

"Все - из-за общей импотенции институтов власти и серости большинства государственных менеджеров. Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, который знает, что делать", - подчеркнул бывший глава Киевской области.

Также читайте: "Мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Прошу найти слабые места и заменить", - Зеленский - Гончаруку

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку и сказал, что  дает ему второй шанс.

Также читайте: Отчет Кабмина состоится до 4 февраля, - Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете правительства

Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170588
 
 
 Топ комментарии
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Тем временем на Оман обрушились наводнения...
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Зеля стал стихийным бедствием в мировом масштабе
Зелебобики, что ж вы натворили?
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хотели альфа-самца, а выбрали ЗЕльоную мартышку Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 3775
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нет, лучше сотня таких мелких воришек как ты, бесконтрольных и мстительных....
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Там прямой курс на импичмент а то и на два Без вариантов
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Пздц...страна хочет видеть честного, порядочного и при этом умного и профессионального руководителя, а вовсе не альфа-дуче....
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....По мнению экс-чиновника, запрос на украинского Путина или Лукашенко в обществе слишком высок...а пэтя болезный своему народу ультиматум вкатил - или Я или Путин! вот народ ему и ответил)))
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Чесного, та порядного? Та ще й розумного? Ось три умови. 1.Відмовитися від халяви; 2.Відмовитися від можливості парєшать вапроси; 3.Дотримуватися законів, навіть коли порушувати закон абсолютно безпечно. Який відсоток людей сьогодні готовий виконати всі три умови? Не більше 1%. Ось такий в нас запрос на чесного, та порядного. Гриценко, та Смішко разом набрали понад 10%. Це щось неймовірне. Мабуть тому, що вони не такі вже й чесні, та порядні.
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А этот чудик знает , как закончил свою жизнь дуче? А как закончил Че Геварра? А как закончили дети альфа руководителей типа сталина, брежнева и прочих.?
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Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, который знает, что делать"

1. Как этот маланец определил, чего хочет страна?
2. Даже неловко спрашивать: это он так намекнул, что Вова Зеленский как раз и есть наш альфа-спаситель, который знает что делать?
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но ведь у него есть и некоторые козыри, поклоников очень много.
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А чем ему поклонники помогут при принятии решений? Знаний прибавят или ума?
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но торетическая поддержка то теоретически есть.
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Якби у тих "поклонніков" були бОшки...
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сцаря, сцаря толпе даёшь - офигеть, что у некоторых в мозгах произходит, не самим створить и управлять страной, но месию или доброва вожока - animals farm Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 4857
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Совки. Немає ні теорії в тому як САМОМУ СОБІ заробити ні практики.
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Я не знаю кого хочет видеть этот деятель и его страна, но моя страна не хочет видеть ЗЕлёную саранчу в Украине.
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ну й загнув! альфа-самець віслюк в баранячій отарі?!
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чушь. это не россия.
все дуче и альфа самцы быстро на вилы будут подняты
так тысячелетиями у нас заведено
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Прийшло нове вкраїнське "дуче" -
Таке ж брехливе та смердюче.
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Ну альфа-самец уже есть и давно! Неандерталец кива с колесом от шкива! Такого дуркецала у нас и не было кстати никогда---штучный товар!
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В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи.

Так, що не треба нам лялякати про те, чта хочєт відєть страна.
Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 9302
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В українців за визначенням не може бути поняття альфа-самця. Може вірменин мав на увазі малоросів?
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Ну, где-то он таки прав. Эра либеральной демократии постепенно сходит на нет.Не оправдывает себя либеральная демократия в 21 веке.
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А що це екс-Бно робить тут після прольота екс-Дуче на виборах?
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Бро! Хоть бы ты вже не стебался с бонапарта!
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Альфа денегенератов уже дождались.
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Я вибачаюся, країна хоче відправити бно в айріяна, чи в дупу, чи в сраку, чи ...
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То вот этот квартальный шут метром роста на каблуках и в кепке, без образования, с заикающейся косноязычной примитивной манерой речи, странной национальности, вобще ничего не понимающий ни в экономике ни в военном деле ни в управлении государством это типа и есть украинский дуче комаданте?? ээ там ниже была новость что сразу 200 тыщь украинцев получили вид на жительство в Польше... Ребята..подождите я с вами!!!!!!!!!!!!!!!
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Страна хочет вас вообще никого и никогда не видеть .
И даже не слышать .
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Правильно. Зеленский, будь мужиком, а не размазнёй! Давай, дави их, бл*дь! (с).
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Так он и давит украинцев, а кацапов в жопу целует. За что платят то и делает..Зато 47 лямов украденных с Привата на его кипрскую офшорку исправно капнули...,а лохи пусть ждут конца эпохи бедности))
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Скажіть кацапам, щоб не слали вам свої методички. Не було й не буде в Україні царьків. Культ особстості це там у вас, за поребриком
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Не було й не буде в Україні царьків.

Ну как сказать..всегда бывает первый раз. Сейчас с учётом минимум 70% малоросского быдла которое само аж пищит хочет в ярмо и барский сапог лизать...+ гебня помогает всеми методами....То в принципе можно наблюдать как тут потихоньку реализовывают сценарий Беларуссии..Это коненчо не быстрая анексия как с Крымом, но лет через 20 -30 малоросское быдло само с радостью вступит в состав РФ и будет молица на икону царя.
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Всё с точностью до наоборот. В средневековой Европе существовали сильные государства, но поделили её впоследствии абсолютные монархии. Сильная власть - путь к независимости, слабая - путь к разделению между соседями, как случилось у Польши, а много ранее у Киевской Руси.
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а когда-то этот человек был главой киевской ода...
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не смейте осквернять память Луи де Фюнеса, сравнивая его с злобным выкидышем!
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А память Наполеона тоже не сметь осквернять ? Это же не Луи косит под зеленского, а зеленский - пародия на настоящего комика, такая же как и на президента.
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В Омане внезапна случился потоп... Эврика! Работает же зелёная пошесть.

Значит так, Янелох Пассажирович едет на 9 мая в Москву. Полюбэ. Это даже не обсуждается. Потом чаепитие в Кантемировской дивизии. После этого экскурсия в Тюмень, Ижевск, Якутск, Находку и Владивосток. Большая экскурсия. В каждый город. Посещение всех кораблей всех флотов и конечно же визит на крейсер Аврору.
В Кремль зайти два раза. Пожать руку Путину три раза. Попу Кириллу четыре раза облобызать тыльную часть ладони. Лучше пять раз. Пусть будет контрольный подход...

Алексей Петров
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Дожились. гнусявый недомерок с пустой головой - альфа-руководитель. Який нарід - такі і альфи.
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Команданте - дуче Бно. Как то странно звучит... созвучие интересное напрашивается. или рифма
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Хорошая новость.
Общество 17-янв, 22:299 1 110 0

Законопроект о децентрализации отозван. Я, конечно, ни на минуту не сомневаюсь, что попытки пропихнуть эту дрянь будут ещё не раз.

Я совершенно уверена, что лоскутная Украина с жесткой вертикалью власти в регионах - это основная задача, которую ставят зелёной команде их московские кураторы.

Я не верю в случайность или глупость отдельных каких-то рукожопов, когда ****** приобретает настолько тотальный характер.

Но всё же это пусть маленькая, пусть временная, но победа.

И ещё сигнал всем, кто не ленится под каждым постом написать сакраментальное «Ну и для кого вы это пишете?! Вас же никто из зелёной шоблы не читает!».

Мне такие люди видятся если не врагами, то вредителями. Потому что если молчать, тогда ТОЧНО не прочитают.

Именно с молчания начиналась диктатура в РФ.

С уверенности в своей локальной беспомощности и как следствие - покорное принятие действительности.

И с таких вот бегающих и нудящих, что всё бесполезно поэтому стоит молчать.

Хрен вам. Украина - не Россия. Мы не заткнёмся.

И мы теперь точно знаем, что общественный резонанс работает. Пока работает.

Так что резонируем активнее! И кладём болт на тех, кто намерен в белом пальто воспарить над схваткой.

Такие обычно отгребают с двух сторон.

Ну и спасибо Канаде с Германией за поддержку. Союзники в драке - это всегда ценно.

Таня Адамс
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Страна хочет видеть Батька, а в зё она его уже не видет или почти уже.
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Каждому быдлу своего Фиделя Кастро и настанет блаженство Райское Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 2806главное не стреляй в рюсский мир
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Якщо порівнювати Кличка з пальчевськими, то хто з них альфа самець?
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Це Дно першого же і повісять разом з його зеленими друзями. Дуче та Франко, як відомо, викорінювали кримінал.
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не встиг поносити клікуху "Оманський", як - на тобі! - альфа дуче!
турборежим, мля
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Это не страна хочет, это рабы хотят хозяина. Без хозяина им никак, без хозяина они в ступор впадают, кто же накормит и прикажет что делать, накажет нерадивых...
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Без атамана нельзя, без атамана анархия и разгром.
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"... плюс кацапізація всієї країни". Декілька секунд було достатньо аби побачити що, Вавка не той. Хоча, аби гончарука трохи скоротити (можна і з верху) то, змахувало б на пародію на "беседу" Вавочки і Айфончика, а так виглядало, як дешевий фарс двох недолугих провінціальних акторів по дорозі зі Жмеринки в Бердичів.
Для того, аби мати сильну руку потрібно мати ідею щоб за тобою пішли люди чи дуже і дуже багато вільних грошей аби постійно давати мозгову кістку придворним собакам. В Україні на щастя нема ні нафти, ні газу, ні золота навіть лісу вже нема. Бурштина і землі на довго і на всіх не вистачить, а собак годувати потрібно кожного дня бо, перегризуть горло господарю. Стосовно ж ідеї то, наша Вавка Великого Хвюрера нагадує тільки зростом. Не потрібно путати виступ Кварталу з ідеологічним лідерством. Хай попробує зібрати своїми промовами площу з екзальтованими тітками хоча б раз на місяць. Одна справа раз на рік заплатити тисячу гривень, а інша життя віддати чи у когось відібрати за слова сказані вождем. Думаю Віник краще підійде на роль Алоізовича, у нього хоча б бабці плачуть.
Та й бачити Україна хоче не пародію на *****, а чесних виконавців існуючих законів. Україні потрібен не *****, а Людвіг Ерхард, який за п'ять років витягнув розграбовану та розвалену країну з задниці в люди.
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Що ви верзете?

Нам зараз потрібен менеджер з інтелектом, без темного минулого і без агентурної папки в Москві...
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Альфа-руководителя, который порешает все их проблемы, хочет безмозглая часть населения Украины, а не страна. Здесь даже дело не в том, что Бубочка на эту роль не взлетает, а в самой ущербности желания. Ущербные дебилы выбрали дебила с инициативой. Что здесь еще добавить?
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Оно и понятно. Рядом ведь такая милая их сердцу параша, где есть свой царь. Царь, который уже который год за нефте- и газодоллары обеспечивает стабильность и высокие доходы населения. Местные дурачки оргазмируют при одном лишь упоминании его фамилии... Вот и хотят себе такого же. А может быть и самого. А чего? Вон бацька скоро под него ляжет - а мы чем хуже?
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Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте

...
Ліл ЩО?!
Оце "дуче є[b]уче"? Країна хоче побачити альфа-керівника, дуче, команданте, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 5919 - альфа?
Як казала моя покійна бабуся - "гидко паличками узяти".
Шмарклявий команданте, блть.
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