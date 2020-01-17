 Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, информирует Цензор.НЕТ.
"Это видео - еще одна четкая демонстрация курса на президентскую (даже без парламентской) систему управления. Прямые поручения, непосредственные оценки, новые дедлайны.
В принципе, это, как я вижу, четко коррелирует с запросом общества именно на президентскую форму правления. Катастрофа с самолетом МАУ это четко показала. Всех прежде всего интересовала реакция Президента, что сказал, что написал, где был, чем действия, например, самой комиссии или СНБОУ", - прокомментировал Бно-Айриян встречу Зеленского с Гончаруком.
По мнению экс-чиновника, запрос на украинского Путина или Лукашенко в обществе слишком высок.
"Все - из-за общей импотенции институтов власти и серости большинства государственных менеджеров. Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, который знает, что делать", - подчеркнул бывший глава Киевской области.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку и сказал, что дает ему второй шанс.
Альфа хто?
😂🤣😂🤣😂🤣
Зелебобики, что ж вы натворили?
1. Как этот маланец определил, чего хочет страна?
2. Даже неловко спрашивать: это он так намекнул, что Вова Зеленский как раз и есть наш альфа-спаситель, который знает что делать?
все дуче и альфа самцы быстро на вилы будут подняты
так тысячелетиями у нас заведено
Таке ж брехливе та смердюче.
В Білорусі може бути диктатура але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи.
Так, що не треба нам лялякати про те, чта хочєт відєть страна.
И даже не слышать .
Ну как сказать..всегда бывает первый раз. Сейчас с учётом минимум 70% малоросского быдла которое само аж пищит хочет в ярмо и барский сапог лизать...+ гебня помогает всеми методами....То в принципе можно наблюдать как тут потихоньку реализовывают сценарий Беларуссии..Это коненчо не быстрая анексия как с Крымом, но лет через 20 -30 малоросское быдло само с радостью вступит в состав РФ и будет молица на икону царя.
Значит так, Янелох Пассажирович едет на 9 мая в Москву. Полюбэ. Это даже не обсуждается. Потом чаепитие в Кантемировской дивизии. После этого экскурсия в Тюмень, Ижевск, Якутск, Находку и Владивосток. Большая экскурсия. В каждый город. Посещение всех кораблей всех флотов и конечно же визит на крейсер Аврору.
В Кремль зайти два раза. Пожать руку Путину три раза. Попу Кириллу четыре раза облобызать тыльную часть ладони. Лучше пять раз. Пусть будет контрольный подход...
Алексей Петров
Общество 17-янв, 22:299 1 110 0
Законопроект о децентрализации отозван. Я, конечно, ни на минуту не сомневаюсь, что попытки пропихнуть эту дрянь будут ещё не раз.
Я совершенно уверена, что лоскутная Украина с жесткой вертикалью власти в регионах - это основная задача, которую ставят зелёной команде их московские кураторы.
Я не верю в случайность или глупость отдельных каких-то рукожопов, когда ****** приобретает настолько тотальный характер.
Но всё же это пусть маленькая, пусть временная, но победа.
И ещё сигнал всем, кто не ленится под каждым постом написать сакраментальное «Ну и для кого вы это пишете?! Вас же никто из зелёной шоблы не читает!».
Мне такие люди видятся если не врагами, то вредителями. Потому что если молчать, тогда ТОЧНО не прочитают.
Именно с молчания начиналась диктатура в РФ.
С уверенности в своей локальной беспомощности и как следствие - покорное принятие действительности.
И с таких вот бегающих и нудящих, что всё бесполезно поэтому стоит молчать.
Хрен вам. Украина - не Россия. Мы не заткнёмся.
И мы теперь точно знаем, что общественный резонанс работает. Пока работает.
Так что резонируем активнее! И кладём болт на тех, кто намерен в белом пальто воспарить над схваткой.
Такие обычно отгребают с двух сторон.
Ну и спасибо Канаде с Германией за поддержку. Союзники в драке - это всегда ценно.
Таня Адамс
турборежим, мля
Для того, аби мати сильну руку потрібно мати ідею щоб за тобою пішли люди чи дуже і дуже багато вільних грошей аби постійно давати мозгову кістку придворним собакам. В Україні на щастя нема ні нафти, ні газу, ні золота навіть лісу вже нема. Бурштина і землі на довго і на всіх не вистачить, а собак годувати потрібно кожного дня бо, перегризуть горло господарю. Стосовно ж ідеї то, наша Вавка Великого Хвюрера нагадує тільки зростом. Не потрібно путати виступ Кварталу з ідеологічним лідерством. Хай попробує зібрати своїми промовами площу з екзальтованими тітками хоча б раз на місяць. Одна справа раз на рік заплатити тисячу гривень, а інша життя віддати чи у когось відібрати за слова сказані вождем. Думаю Віник краще підійде на роль Алоізовича, у нього хоча б бабці плачуть.
Та й бачити Україна хоче не пародію на *****, а чесних виконавців існуючих законів. Україні потрібен не *****, а Людвіг Ерхард, який за п'ять років витягнув розграбовану та розвалену країну з задниці в люди.
Нам зараз потрібен менеджер з інтелектом, без темного минулого і без агентурної папки в Москві...
...
Ліл ЩО?!
Оце "дуче є[b]уче"? - альфа?
Як казала моя покійна бабуся - "гидко паличками узяти".
Шмарклявий команданте, блть.