 Экс-главу службы безопасности Армении нашли мертвым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В Следственном комитете Армении заявили, что квалифицировали дело по статье о "побуждение к самоубийству", хотя рассматривают и другие версии, в частности об убийстве.

Началось расследование.

38-летний Кутоян занимал должность председателя Службы безопасности Армении в период 2016-2018 годов. Юрист по образованию, он с 2011 года работал помощником тогдашнего президента Сержа Саргсяна. Его назначение на должность председателя Службы безопасности в феврале 2016 стало неожиданностью для многих обозревателей.

Кутоян был уволен премьер-министром Николом Пашиняном в мае 2018 вскоре после протестов, которые заставили Саргсяна уйти в отставку.

Кутоян является вторым бывшим высокопоставленным сотрудником безопасности служб страны, которого застрелили за последние четыре месяца. В сентябре в своем загородном доме был найден мертвым бывший глава армянской полиции Айк Арутюнян. По сообщениям, он получил огнестрельное ранение в голову, следователи указали на возможность самоубийства. Перед тем Арутюняна несколько раз допрашивали в рамках расследования насилия после выборов в Ереване в 2008 году.

Следователи сообщили, что сейчас погибшего Кутояна в этом деле не допрашивали - ни, как подозреваемого, ни в качестве свидетеля.

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