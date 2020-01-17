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 Экс-главу службы безопасности Армении нашли мертвым

Бывшего председателя Службы национальной безопасности Армении Гиорги Кутояна 17 января нашли мертвым в Ереване. По данным армянских силовиков, его тело обнаружили с огнестрельным ранением в квартире в жилом районе к северу от центра города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В Следственном комитете Армении заявили, что квалифицировали дело по статье о "побуждение к самоубийству", хотя рассматривают и другие версии, в частности об убийстве.

Началось расследование.

38-летний Кутоян занимал должность председателя Службы безопасности Армении в период 2016-2018 годов. Юрист по образованию, он с 2011 года работал помощником тогдашнего президента Сержа Саргсяна. Его назначение на должность председателя Службы безопасности в феврале 2016 стало неожиданностью для многих обозревателей.

Кутоян был уволен премьер-министром Николом Пашиняном в мае 2018 вскоре после протестов, которые заставили Саргсяна уйти в отставку.

Кутоян является вторым бывшим высокопоставленным сотрудником безопасности служб страны, которого застрелили за последние четыре месяца. В сентябре в своем загородном доме был найден мертвым бывший глава армянской полиции Айк Арутюнян. По сообщениям, он получил огнестрельное ранение в голову, следователи указали на возможность самоубийства. Перед тем Арутюняна несколько раз допрашивали в рамках расследования насилия после выборов в Ереване в 2008 году.

Следователи сообщили, что сейчас погибшего Кутояна в этом деле не допрашивали - ни, как подозреваемого, ни в качестве свидетеля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170587
 
 
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Одразу рузкім духом засмерділо.
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Бубочка ж вроде бы до армянов не наведывался ??? Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 993
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Та там не тільки сліди, там лапті навіть не ховаються...
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это значит что сначала наливайнеру а потом быканову приготовиться?
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Стёб конечно тут не к месту. Но крепко удивило что нашли на жил-массиве к *северу* от столицы! А если бы к югу---то что тогда? Возможен намёк по армянски, но очень издалека, что мол с кацапии стрельнули? РФ географически северней Армении. Но Ереван далеко от границы той стороны! Растерялся я тут. Киньте варианты.
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Может, квартал этнических азербайджанцев?
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Странно... Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 2443
Бубочка ж вроде бы до армянов не наведывался ??? Ексглаву служби безпеки Вірменії знайшли мертвим - Цензор.НЕТ 993
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Ты там смотри. Позавчера он рядом с тобой проезжал.
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