 Помпео пообещал проверить, не вели ли за Йованович незаконную слежку

Об этом он заявил в эфире CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы оценить, не произошло ли там чего-то... подозреваю, что большинство из того, о чем сообщали СМИ, окажется неправдой, но наша обязанность, мой долг как госсекретаря заключается в том, чтобы обеспечить оценку и расследование. Когда бы не появилось утверждение, что какому-то из наших работников что-то угрожало, мы, очевидно, так и сделаем , - сказал Помпео.

Напоминаем, документы, предоставленные американским бизнесменом Львом Парнасом в Конгресс США содержат переписку между Робертом Хайдом, американским политиком-республиканцем, и Парнасом о возможном наблюдения за тогдашней послом США в Украине Мари Йованович.

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Расследование возможной незаконной слежки за Йованович начала Нацполиция.

МВД планирует создать вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине группу для расследования возможной слежки за Йованович.