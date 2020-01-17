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 За рубежом
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Все про:слежка (139) США (16048) Йованович (226) Помпео (202)

 Помпео пообещал проверить, не вели ли за Йованович незаконную слежку

Государственный секретарь США Майк Помпео публично обязался проверить, не осуществлялось ли незаконное слежение за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Об этом он заявил в эфире CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы оценить, не произошло ли там чего-то... подозреваю, что большинство из того, о чем сообщали СМИ, окажется неправдой, но наша обязанность, мой долг как госсекретаря заключается в том, чтобы обеспечить оценку и расследование. Когда бы не появилось утверждение, что какому-то из наших работников что-то угрожало, мы, очевидно, так и сделаем , - сказал Помпео.

Напоминаем, документы, предоставленные американским бизнесменом Львом Парнасом в Конгресс США содержат переписку между Робертом Хайдом, американским политиком-республиканцем, и Парнасом о возможном наблюдения за тогдашней послом США в Украине Мари Йованович.

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Расследование возможной незаконной слежки за Йованович начала Нацполиция.

МВД планирует создать вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине группу для расследования возможной слежки за Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/n3170586
 
 
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В этом расследовании для Авакова важно не выйти на самого себя.
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Аваков докажет, что Помпео следил за Йованович?
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