 Налоговая милиция Киева добилась возмещения в бюджет более 30,5 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Правоохранителями установлено, что на протяжении 2015-2018 годов одно из столичных частных акционерных обществ умышленно не платило в бюджет арендную плату за пользование земельным участком, в результате чего интересам государства был нанесен ущерб в размере более 30,5 млн грн.

По этому факту директору предприятия было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, то есть об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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В настоящее время причинённый ущерб возмещен в полном объеме, а материалы уголовного производства готовятся к направлению в суд.