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 Налоговая милиция Киева добилась возмещения в бюджет более 30,5 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева обеспечили поступление в бюджет более 30,5 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Правоохранителями установлено, что на протяжении 2015-2018 годов одно из столичных частных акционерных обществ умышленно не платило в бюджет арендную плату за пользование земельным участком, в результате чего интересам государства был нанесен ущерб в размере более 30,5 млн грн.

По этому факту директору предприятия было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, то есть об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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В настоящее время причинённый ущерб возмещен в полном объеме, а материалы уголовного производства готовятся к направлению в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3170585
 
 
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тока не про ето...
чего добивается налоговая милиция никто не знает - возмещения в бюджет?
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Як у фільмі "Зелений фургон"..там міліціонер Грищенко вважав що головна задача карного розшуку це здобуття "речових доказів".. Так і податкова міліція...але на відміну від міліціонера Грищенка вони діють повністю незаконно ..тобто без жодного закону...незаконна але досвідчена озброєна банда...до речі, таке враження що піарять та рекламують себе..в т.ч. і на ЦН.. думаю платять готівкою ..в конверті)))
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Можно и задать вопрос по другому.Как налоговая полиция ой милиция допустила воровство.Ведь возмещенные 30,5 лимона это только капля в море а 99 процентов так и не возвращены.
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P.S.Я и не знал что в Украине еще есть милиция.
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по закону нема..але по факту є..бо в них постійно жива копійка і дуже не мала 30 лімонів це думаю краплина..від їх реальних заробітків ..Але їм зараз теж важко ..бо їх стали ловити ДБР, СБУ , та навіть поліція..і постійно потрібні кошти на застави
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