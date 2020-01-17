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 Политика Украины, Происшествия
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 YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили

YouTube-канала "Как обмануть президента", на котором 15 января опубликовали аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства, больше не существует.

Как передает Цензор.НЕТ, 17 января по ранее действующим ссылкам указано: "Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Источник: https://censor.net.ua/n3170583
 
 
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знову в чегровий раз, простіть мене за вислів, наї..аб..ли!
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О деяниях Зеленского не останется никаких сведений в истории. Только история о том, как Бог по дну Черного моря увел евреев в Израиль.
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Так тож його колеги по цеху, та й дружина росісянка може образитись.
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Дядя Вова, что ты, родной, не было спички...
YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили - Цензор.НЕТ 5806
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Каналы не горят, чего нельзя сказать об авторе .. YouTube-канал, на якому публікували "плівки Гончарука", видалили - Цензор.НЕТ 2154
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"ложки нашлись...но вот пустота-то осталась"... YouTube-канал, на якому публікували "плівки Гончарука", видалили - Цензор.НЕТ 3325
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ну и ладно. зря вообще раздули, можно было внимания на эту туфту не обращать.
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