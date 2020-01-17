 YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили

Как передает Цензор.НЕТ, 17 января по ранее действующим ссылкам указано: "Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

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