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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2944) слежка (139) США (16048) Йованович (226) Парнас Лев (22)

 МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков

Уже в понедельник МВД планирует создать вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине совместную группу для расследования возможной слежки за бывшей послом США в Украине Мари Йованович.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую службу "Голоса Америки" .

"Сегодня я общался с несколькими представителями дипломатических кругов Соединенных Штатов Америки. Мы имеем общую цель - защита прав человека и недопущения нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных сношениях. Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общий группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента", - заявил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция начала расследование возможной незаконной слежки за экс-послом США Йованович, - МВД. ФОТО

Напоминаем, документы, предоставленные американским бизнесменом Львом Парнасом в Конгресс США содержат переписку между Робертом Хайдом, американским политиком-республиканцем, и Парнасом о возможном наблюдения за тогдашней послом США в Украине Мари Йованович.

Также читайте: Парнас: "Я действовал в Украине от имени президента Трампа"

Источник: https://censor.net.ua/n3170582
 
 
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а разве авака не должна уходить в отставку с остальными?
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Аваков НИЧЕГО и НИКОМУ не должен МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 155 МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 6576 . Это ему Бенин шут должен
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авака тоже инвестиции на омане искал?
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Вона как МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 3461. Авакян уже на международном уровне расследователь МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 6831 Круче СБУ и ФБР ? Похоже Зелебени пора паковать чемоданs
МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков - Цензор.НЕТ 3640
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Посольство будет только расследовать или судить тоже?
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Главное не забыть предварительно упаковать тревожный рюкзак. Ведь можно выйти на самого себя, времени на сборы уже не будет. А рюкзачок-другой очень даже может сгодиться.
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какой чудесный повод "легально" засадить Луценко за решетку...
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