 МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за Йованович, - Аваков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую службу "Голоса Америки" .

"Сегодня я общался с несколькими представителями дипломатических кругов Соединенных Штатов Америки. Мы имеем общую цель - защита прав человека и недопущения нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных сношениях. Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общий группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента", - заявил Аваков.

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Напоминаем, документы, предоставленные американским бизнесменом Львом Парнасом в Конгресс США содержат переписку между Робертом Хайдом, американским политиком-республиканцем, и Парнасом о возможном наблюдения за тогдашней послом США в Украине Мари Йованович.

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