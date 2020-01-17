 В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 19:40 всех туристов с подъемника, остановился на горе Погар - сняли. Травмированных нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении.
В спасательной операции участвовали 14 горных спасателей и 3 единицы техники.
Напоминаем, в пятницу около 17:00 спасателям поступила информация о том, что в пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановилась канатная дорога, на которой застряли туристы. По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 11 человек.
А у Львові +9 ..... Корєш фуру санок із за бугра приволік. Сушить голову як продати, весна у Львові в січні - грудні !
Я теж колись свої жінку з черешні знімав... Спочатку забрав драбину, а потім приставив, шоб злізла...
- Мадам Айсберг, вы пошлая женщина!
- !? !? !?
- Я сегодня прочитала в утренних газетах что с вас сняли 36 челюскинцев...
ПС. Челюскин - совецкий ледокол раздавленный льдами, команда которого спаслась на льдине