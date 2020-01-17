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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС. ФОТО

Сотрудники ГСЧС сняли всех туристов с остановившегося подъемника на горе Погар во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС 01

"По состоянию на 19:40 всех туристов с подъемника, остановился на горе Погар - сняли. Травмированных нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении. 

В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС 02

Также читайте: Спасатели на Львовщине помогли 11 туристам, которые заблудились и травмировались в горах, - ГСЧС

В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС 03

В спасательной операции участвовали 14 горных спасателей и 3 единицы техники.

Напоминаем, в пятницу около 17:00 спасателям поступила информация о том, что в пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановилась канатная дорога, на которой застряли туристы. По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 11 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3170581
 
 
 Топ комментарии
 
фільм на це і фільмом В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туристов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1070 А так сидиш собі в кріслі, мерзнеш, ногами з лижами бовтаєш, а під ногами самі верхівки 15 м смерек. БРРРР
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Фільм колись дивився, теж на такій фігні застрягли. Ну, там не дуже добре все скінчилося.
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Так в Австрії чи в Закопаних всяких теж таке буває... Це техніка, вона часом ламається...
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Фільм колись дивився, теж на такій фігні застрягли. Ну, там не дуже добре все скінчилося.
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фільм на це і фільмом В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туристов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1070 А так сидиш собі в кріслі, мерзнеш, ногами з лижами бовтаєш, а під ногами самі верхівки 15 м смерек. БРРРР
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Там одна девка живая осталась, остальных волки сожрали.
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Зто там где люди весь фильм разговаривали, а пар из рта не шёл ? 😜
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******* мопсєль... Це просто екзотика якась... Славськ... Сніг.... Гори... Лижі....

А у Львові +9 ..... Корєш фуру санок із за бугра приволік. Сушить голову як продати, весна у Львові в січні - грудні !
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Это точно снег, не верю, может эти фото не в Украине фоткали.
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Час провисели и уже такая трагедия на всю страну,в таком случае как назвать людей которые сидят в нетопленых квартирах и без горячей воды месяцами пострадавшими или дебилами?
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Их вызывать не надо,они сами приходят со счетами за не полученое тепло,горячую воду,не работающий лифт и за неделями вывезеный мусор.
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Ну так, а шо ви хочете безкоштовно це все ?! Купіть чи побудуйте собі будинок індивідуальний. Жити в квартирі, це неблагородна справа!
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Это не смешно, это вообще то страшно и холодно.
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Ви про холодну квартиру чи про підйомник ?!
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Не смешно это когда туристы заблудятся зимой в лесу не зная в какую сторону идти и доживут ли до утра.А здесь между людей и когда все службы знают об проишедшем какой может быть страх.
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Так в Австрії чи в Закопаних всяких теж таке буває... Це техніка, вона часом ламається...
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Как сказал один известный персонаж,дело не в наличии воров а в умении их обезвреживать.Примерно так.
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Однокресельный подъёмник в Славском - "Прошлый век!"
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Йой, та за шо тут слава... ТО їх робота!

Я теж колись свої жінку з черешні знімав... Спочатку забрав драбину, а потім приставив, шоб злізла... У Славському з підйомника, який зупинився, зняли 32 туристів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9118
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Встречаются две еврейки, одна другой и говорит
- Мадам Айсберг, вы пошлая женщина!
- !? !? !?
- Я сегодня прочитала в утренних газетах что с вас сняли 36 челюскинцев...
ПС. Челюскин - совецкий ледокол раздавленный льдами, команда которого спаслась на льдине
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