 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, впервые за 16 лет, в Минздраве состоялась встреча с представителями общественности по вопросу лечения СМА и рассеянного склероза. Министерством разрабатывается единый план действий, в отношении этих заболеваний", - отметила Скалецкая.

По словам министра, в Украине до сих пор нет реестра больных по нозологиям, и оттого нет возможности правильно сформировать потребность в медикаментах.

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