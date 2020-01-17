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 Общество
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Все про:Минздрав (2119) Зоряна Скалецкая (60)

 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о планах Минздрава, касающихся спинальной мышечной атрофии и рассеянного склероза.

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, впервые за 16 лет, в Минздраве состоялась встреча с представителями общественности по вопросу лечения СМА и рассеянного склероза. Министерством разрабатывается единый план действий, в отношении этих заболеваний", - отметила Скалецкая.

По словам министра, в Украине до сих пор нет реестра больных по нозологиям, и оттого нет возможности правильно сформировать потребность в медикаментах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав опубликовал перечень бесплатных услуг в рамках программы медгарантий

Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3170579
 
 
 Топ комментарии
 
Желаю всем призывникам которые голосовали за осла Монику Оманскую в сержанты порохоботов！
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помирать, так с музыкой - запевайте, братцы! Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7051
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ага 2 как известно вердикта диагноза в нашей медицине или х@yня или п@zдец...у Министра похоже все сразу...
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Скалецкая уволит всех,кто против уринотерапии
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Желаю всем призывникам которые голосовали за осла Монику Оманскую в сержанты порохоботов！
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В Україні є зростання. Поки що лише цін, але дайте йому ще 100 днів! - https://www.youtube.com/watch?v=WqScLhbHzjo
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Нах. тебе в список? В ихних планах ты уже труп...
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Не пройде і чотирьох років, як псих.лікарні переіменують в 95 квартал.
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Повернення совка. Єдиний план дій. А хворі ж то - різні. І історії хвороби різні при однаковому діагноз. І підходи повинні бути різні.
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Так по переліку хвороб мона років 400 рехворму відпрацьовувать, вистачить і праправнукам зеленим....
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не перевелись еще реформаторы с 14 го года. да и мыролюбцев не уменьшилось.
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Був у мене товариш, військовий медик. Коли, ще за совка, піднявся бум урінотерапії пацієнти його питали, як він ставиться до урінотерапії, на що він незмінно відповідав:
- Уріна дуже ефективна, але тільки якщо заїдати її калом

Зєбанатам на замітку: готуйтеся!
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Знаю я одного такого врача, тут он под ником "кацахол" коментирует.
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Бухав знову, Єлажєв?
Ти дивися, бо сп'яну знову почнеш тут перли Скабєєвой викладати.
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Затронуло за живое, так все таки это тот врач ты был.
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Ну, буду відвертим- тобі калотерапію я б призначив.
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А это, интересуюсь знать, как? Добить умудрившихся выжить?
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К рассмотрению моих болячек, они перейдут после моей смерти!)((((((
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К рассмотрению моих болячек, они перейдут после моей смерти!)((((((
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Слышал, что с апреля хотят повысить зарплаты медработникам, дай бог, а то скоро некому лечить будет.
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Ні, Славік. Масштабні скорочення і закриття лікарень. Так що шукай хорошу бабку-шептуху.
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То давай едь за поребрик, что ты в Украине забыл.
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Приспособленцы ,- Поставили Новую дверь в Туалете , - Провели Реформу,- Забили Форточку - борьба с Предрассудками Прошлого введя Инновацию.Кто Болеет , - Идут в поликлинику как в Газовою камеру.
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В чем же заключается второй этап?Этап развала то что еще не рухнуло?Сейчас в сторане остались настоящие медики-пенсионеры и ,,медики-недоучки,, которые ненужны и странам пятого или даже десятого мира.
По всей видимости второй этап будет этапом увольнения медиков пенсионеров.Если вбивать осиновый кол в украинскую медицину так уже надежно.
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2-гий етап, лікування зебілів від шизофренії, відкрити в Омані для них психіатричну лікарню.
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