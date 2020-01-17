 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, - Скалецкая

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, впервые за 16 лет, в Минздраве состоялась встреча с представителями общественности по вопросу лечения СМА и рассеянного склероза. Министерством разрабатывается единый план действий, в отношении этих заболеваний", - отметила Скалецкая.
По словам министра, в Украине до сих пор нет реестра больных по нозологиям, и оттого нет возможности правильно сформировать потребность в медикаментах.
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- Уріна дуже ефективна, але тільки якщо заїдати її калом
Зєбанатам на замітку: готуйтеся!
Ти дивися, бо сп'яну знову почнеш тут перли Скабєєвой викладати.
По всей видимости второй этап будет этапом увольнения медиков пенсионеров.Если вбивать осиновый кол в украинскую медицину так уже надежно.