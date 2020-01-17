 На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов.

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Уже после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведения боевой части мин в готовность.

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