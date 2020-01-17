 На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов.
Уже после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведения боевой части мин в готовность.
учитесь, сыночки...ой учитесь!
чтоб в нужный момент...в нужном месте...в ненужном мосте (или мосту ...та хер с ним!))))....
короче...чтоб с первого разу (или раза?...да что ж такое??? )))))))
(ну вы поняли)))))
"Корабельно-катерная группа ВСУ намерена установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, состав тактической группы Тритон в пятницу, 17 января, провел соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль. "©