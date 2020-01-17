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 На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Согласно плану боевой подготовки корабельно-катерным составом тактической группы "Тритон", входящей в состав Объединенных сил, отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС 01

Мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов.

На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС 02

Смотрите: На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС 03

Уже после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведения боевой части мин в готовность.

На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС 04

Также смотрите: Иностранные военные дипломаты посетили подразделения ОС на Приазовье. ФОТОрепортаж

На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3170578
 
   
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от это радует!
учитесь, сыночки...ой учитесь!
чтоб в нужный момент...в нужном месте...в ненужном мосте (или мосту ...та хер с ним!))))....
короче...чтоб с первого разу (или раза?...да что ж такое??? )))))))
(ну вы поняли)))))
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кацапам їх підкиньте, нехай рогаті га корм крабам підуть!!!!
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На иных СМИ пишут:

"Корабельно-катерная группа ВСУ намерена установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, состав тактической группы Тритон в пятницу, 17 января, провел соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль. "©
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Головне потім знати де їх понатикали.
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Головне, что они там нафиг не нужны. Имитация бурной деятельности.
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