 Директор 410-го авиазавода Попов уволен после публикации его фото в форме российского военного, - Бутусов. ФОТО

Об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "Эта фотография обернулась грандиозным скандалом, в результате которого спустя 6 дней после назначения был уволен с должности директора 410-го авиазавода "Укроборонпрома" Алексей Попов.
Алексей Попов - сын Виктора Попова, владельца частного завода ФЭД в Харькове - это одно из ведущих в мире предприятий по производству агрегатов для гражданских самолетов советских и западных конструкций. Виктор Попов - настоящий инноватор, думаю, уникальный и самый успешный менеджер в нашей авиационной промышленности. Его сын Алексей также инженер с хорошим образованием, и его назначение в январе на 410-й завод директором я воспринял как позитивный сигнал.
Но Алексей Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу. Я согласен с решением об увольнении директора предприятия государственного оборонного концерна.
Эта фотография, как сообщают источники Цензор.НЕТ, сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015-го года под Москвой. Алексей Попов - справа, купил костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом. Осенью 2015-го президент Петр Порошенко ввел новый пакет санкций против РФ, и ФЭД прекратил сотрудничество с российскими фирмами. Но фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны - это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведет войну против российской агрессии, и потерял тысячи жизней своих защитников.
Я искренне рекомендую семье Поповых разъяснить свою позицию обществу, а не молчать. Потому что пройдут десятки лет, а человек в форме нашего самого злейшего врага, человек в форме оккупанта, никогда не будет считаться другом Украины и не заслужит уважения. Человек носит военную форму той страны, которую считает своей Родиной. Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа.
Полагаю, что теперь контрразведке СБУ следует проверить ситуацию в "Укроборонпроме", и разобраться во всех новых назначениях в авиаракетном кластере".
Позже, 16 января Алексей Попов прислал в отдел кадров сообщение о том, что он просит отменить его заявление об увольнении по согласию сторон и сообщил, что с 15 января находится на больничном.
За 4 года, ни одного самолета не построил, зато поцеловать кацапов в жопу - всегда пожалуйста.
Но все таки завод "Авиант" 4 года самолеты не строит...
а 4 уклоніст, головной командувачь пана Бутусова не турбуе?
він всіх чіпае - бубу ні і чому?
ворюга в вышиванке классово ближе?
снова раздули и превратили всё в партсобрание.
Здороваться с Пу во время войны, общаться с россиянами в любой форме, на любых переговорах, ездить туда. получать деньги за транзит русского газа - все это оскорбление своего народа. В законе такого не написано, но истинный активист во всех своих мнениях и действиях выше закона.
Може бути навіть ідіот,тільки б не світився на народ,
Бо така є вишивата суть,пітерки і в борщ тобі насцуть,
Облапошать,лико обдеруть,ворогам тихенько продадуть.
Тільки та злодійська гопота,вік не зрадить принципам скота-
що не зїсть,наївшись досита-те сховає у норі крота.