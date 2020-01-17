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Все про:Укроборонпром (842) Бутусов Юрий (1997)

 Директор 410-го авиазавода Попов уволен после публикации его фото в форме российского военного, - Бутусов. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что директор 410-го авиазавода в Киеве Алексей Попов был уволен после того, как появилась его фотография в форме российского военного, сделанная в 2015 году.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Эта фотография обернулась грандиозным скандалом, в результате которого спустя 6 дней после назначения был уволен с должности директора 410-го авиазавода "Укроборонпрома" Алексей Попов.

Директор 410-го авиазавода Попов уволен после публикации его фото в форме российского военного, - Бутусов 01


Алексей Попов - сын Виктора Попова, владельца частного завода ФЭД в Харькове - это одно из ведущих в мире предприятий по производству агрегатов для гражданских самолетов советских и западных конструкций. Виктор Попов - настоящий инноватор, думаю, уникальный и самый успешный менеджер в нашей авиационной промышленности. Его сын Алексей также инженер с хорошим образованием, и его назначение в январе на 410-й завод директором я воспринял как позитивный сигнал.

Но Алексей Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу. Я согласен с решением об увольнении директора предприятия государственного оборонного концерна. 

Эта фотография, как сообщают источники Цензор.НЕТ, сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015-го года под Москвой. Алексей Попов - справа, купил костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом. Осенью 2015-го президент Петр Порошенко ввел новый пакет санкций против РФ, и ФЭД прекратил сотрудничество с российскими фирмами. Но фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны - это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведет войну против российской агрессии, и потерял тысячи жизней своих защитников.

Я искренне рекомендую семье Поповых разъяснить свою позицию обществу, а не молчать. Потому что пройдут десятки лет, а человек в форме нашего самого злейшего врага, человек в форме оккупанта, никогда не будет считаться другом Украины и не заслужит уважения. Человек носит военную форму той страны, которую считает своей Родиной. Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа.

Полагаю, что теперь контрразведке СБУ следует проверить ситуацию в "Укроборонпроме", и разобраться во всех новых назначениях в авиаракетном кластере".

Директор 410-го авиазавода Попов уволен после публикации его фото в форме российского военного, - Бутусов 02

Позже, 16 января Алексей Попов прислал в отдел кадров сообщение о том, что он просит отменить его заявление об увольнении по согласию сторон и сообщил, что с 15 января находится на больничном.

Директор 410-го авиазавода Попов уволен после публикации его фото в форме российского военного, - Бутусов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3170577
 
   
 Топ комментарии
 
Какое "объяснить позицию", если оно в 2015-м в форме орков фотографировалось, т. е. в самый разгар войны? Тут и комментариев не надо.
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За 4 года, ни одного самолета не построил, зато поцеловать кацапов в жопу - всегда пожалуйста.
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Замечательно.
За 4 года, ни одного самолета не построил, зато поцеловать кацапов в жопу - всегда пожалуйста.
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Понятно.
Но все таки завод "Авиант" 4 года самолеты не строит...
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За такими кадрами ФСБ гарячково полює, тому вербовка вельми можлива.
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Двічі в одну річку не ввійдеш.Вони вже завербовані.
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Ну ты и дятел-смит - 410-й завод это ремонтный завод возле аэропорта "Жуляны", и никакого отношения к авиастроительству он не имеет! А то что попов-младшенький мудак, так это факт!
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Какое "объяснить позицию", если оно в 2015-м в форме орков фотографировалось, т. е. в самый разгар войны? Тут и комментариев не надо.
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Дурний русккєй Попькєн.Патріот,аякже ж.За таке під час війни з кривавими варварами садити мало.І це-директор авіазаводу?
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фотография ..... сделанная в 2015 году.. т.е. при Порошенко это был ценный кадр?
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Саме Порошенко купував йому форму у ординському воєнторгу.
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хто знає Директор 410-го авиазавода Попов уволен после публикации его фото в форме российского военного, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6770
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Может и так, от потроха можно ожидать всего..
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Текст не осилил, да? "...спустя 6 дней после назначения был уволен...". Назначили при Зе и уволили при Зе.
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Директор 410-го авиазавода Попов уволен после публикации его фото в форме российского военного, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3933чо,зебуин,как всегда не осилил написанное?там написано,что уволен ПОСЛЕ 6 ДНЕЙ после назначения!!кто там у власти,зебуин?или из мокшан ты,а?
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дочитав.. ну і слава Богу! хоча Порошенко все одно треба садити!
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по ходу все новые назначения такие, просто этот случайно в форме засветился...
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Он не был никаким кадром до января 2019 года. Назначен в январе 2019 года, в статье написано, читайте.
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Поповы старший и младший, чемодан, вокзал, Россия! Добро пожаловать!
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в 21 веке с ножом воевать? проитв ворогив у которых сверхзвуковые ракеты? а чего не с каменным топором?
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гарна новина....
а 4 уклоніст, головной командувачь пана Бутусова не турбуе?
він всіх чіпае - бубу ні і чому?
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Папка по ходу такой же. Им запретили торговать с РФ после начала войны, но глядя на фото понимаешь, что все еще торгуют с Хремлем господа Поповы.
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Согласен! Яблоко от яблони... как говорится! Вот кстати, еще один папашка воспитал своё чадо!Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4100
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Мечи дерьмо до конца, тело, и укажи год фотки. Или слабо?
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2016 год, а что? подгорает,да? Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6962
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так воно не змогло слова вимовити українською, а пєца потім зізнався шо в сім'ї балакають йєзиком
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Я бы поставил вопрос в ином ключе. Что делал на МАКСе в 2015 (!)Виктор Попов, отец Алексея? Если не ошибаюсь, в 2015-м году война шла уже целый год. Может я что-то пропустил?!
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Пытался наладить поставки запчастей в РФ обходными путями. Или наоборот договаривался о создании совместного предприятия в РФ. Это всем выгоднее.
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Цікаво, коли це чудо було призначене директором? Підозрюю, що при зеленій владі. І як видно, Бутусов спочатку аплодувпа. І ось-чилізло. І на стару буває зашквар.
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Пять лет СБУ не знало про эту фотографию?
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Ты этих дэбилов видел? Спроси их за дамбас и Крым
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Ну каким же надо быть идиотом что б в такое вырядиться
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зарееструйся як справжний журналіст-профі до влади і все ґаразд - ти їхній...
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это вам не свинарчуки, это гораздо хуже - вату назначили на оборонное предприятие. зелибобы работают на рашу
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Значит пускать в Украину придурка Албана Зеле можно, а хмырю в расейской форме фоткаться низя Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6937? Уволить к хренам обоих, а еще лучше сразу на кол!!!
Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9897
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Т.е чувак по роду деятельности за свой счет поехал у ворога тайны разведать,потратил денжку,чтоб купить костюм и выкройки снять,а вы его в предатели записали?1937 отдыхает.
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Сыну Порошенко теперь никакая должность не "светит", а толковый парень наверно.
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Конечно толковый. Чай в Англию на обучение посылают только лучших из лучших. Вот вернётся - будет авиастроение поднимать. Вон там уже про уменьшение напряжения говорят.
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А сыну Лукашенко какая должность светит? Толковый парень наверное )
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кроме фото приколупаться не к чему?
ворюга в вышиванке классово ближе?
снова раздули и превратили всё в партсобрание.
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зачем ты мне написал текст своего вечернего самовнушения...
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Держи малорос "человек в форме нашего самого злейшего врага, человек в форме оккупанта, никогда не будет считаться другом Украины и не заслужит уважения. Человек носит военную форму той страны, которую считает своей Родиной. Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа."Источник: https://censor.net.ua/n3170577
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Шо Попов,шо *****-одинаково,и главное,что их непеределать,нужно национализировать производство.
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а в это время СБУ трусит Киевских парковщиков
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Еще раскрыли одного предателя и коллаборанта!
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Сын Порошенко и не такое одевал. Хотя то сын Президента.
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Что распетушился? Кормильца обидели?)))
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Так а что непонятного с позицией семьи Поповых?! Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4445
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Ох уж эти детишки, как вырядятся)) Ну Попов старший тоже надо полагать такой же "патриот", как и папка этого сынишки)) PS/ сынка Порошенко узнаете на фото сразу-он "патриот" Украины, воспитанный правильным отцом, так сказать Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2668
Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6294
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Интересно как он прошел проверку в Концерне. Там у них целый департамент внутренней безопасности, который возглавляет Бушуев в должности целого Зам. Генерального по безопасности.
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А все ж таки падла дорожить посадою, другу заяву про відкликання першої накатав(місце жирне, хлібне - сидиш в кабінеті а 100т в місяць просто так падають як Наєму). Побігав по адвокатах (може й богдан пасавєтавал) і попустило, буде зубами триматись
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"фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны - это позорно и это просто оскорбление своего народаИсточник: https://censor.net.ua/n3170577"
Здороваться с Пу во время войны, общаться с россиянами в любой форме, на любых переговорах, ездить туда. получать деньги за транзит русского газа - все это оскорбление своего народа. В законе такого не написано, но истинный активист во всех своих мнениях и действиях выше закона.
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Пора бы этот Оборонпром ликвидировать. Контора позорная. Один скандалы . То Свинарчуки то этот вот, то Мустафа с космическими зарплатами. Зачем эта контора вообще нужна?
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Найпетраотичний петраот може взяти в дупу,може-в рот,
Може бути навіть ідіот,тільки б не світився на народ,
Бо така є вишивата суть,пітерки і в борщ тобі насцуть,
Облапошать,лико обдеруть,ворогам тихенько продадуть.
Тільки та злодійська гопота,вік не зрадить принципам скота-
що не зїсть,наївшись досита-те сховає у норі крота.
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какого ...уя эти уырки поповы вообще на том ************* максе делали?
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