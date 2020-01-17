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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией. ФОТО

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией 01

Глава государства отметил, что сегодняшнее заседание носит консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит", - сказал Зеленский в начале встречи. Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и подать свои предложения. "И после этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией 02

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 Закона "О национальной безопасности Украины". В основу документа была положена избирательная программа Президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.

"Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, речь идет о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и др.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией 03

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В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы невозможной вооруженную агрессию против Украины путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами НАТО, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО ), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасностностных, гуманитарных и экономических мероприятий "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170575
 
   
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Его там не было (см. фото). Он пиццу жрал. СНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности Украины, предусматривающий деоккупацию территорий и снижение напряженности в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 1087
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Бубочка с ****** в десна целоваться будет?
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Угу, чтобы аж пломбы у обоих повылетали.
Вашу, (тудой сюдой), эта зеленая шобла хоть кроме букваря что-то читали?.
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Да был Президент у нас а теперь вот ЗЕбил покровитель имбецилов
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*****! Шість! Курва! Шість років як сраний Мордор на нас напав, а у них "зниження напруги з РФ"
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В основу документа была положена избирательная программа Президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.



ви зробили це разом, їжте не обляпайтесь.
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Это как сдать еще пол Украины и снять напряженность отдать людоеду ногу чтоб снять напряженность а потом быть все равно съеденным пришел к власти студень с желе придатками без хребта и мозговой ткани в новогоднем поздравлении он все сказал какая разница что часть страны что вся страна будет положена под врага ему все равно он просто зрадник
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