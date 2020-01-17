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Все про:депутат (2823) изнасилование (660) Иванисов (21)

 "Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства

Бывший "слуга народа", внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов заявил, что не собирается складывать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости и распространения им неправдивой информации о своем высшем образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк ", - заявил Иванисов.

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить "уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака", он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам дать не называл ", - добавил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.

Источник: https://censor.net.ua/n3170574
 
 
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"Бывший "слуга народа". Колишніх блазнів не існує.
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Так бубочка же грозился. Гневно так с пафосом выступал и грозно бровки супил. И что, оказалось слабо? Не шмогла?
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Ну ещё бы ты даже не думай о таком кормилец кто же нам законы то писать будет ?
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Це ми - його годувпльники. І він від такого не відмовиться. 😁
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Він довів що він хоч і ґвалтівнику, але точно не лох
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Ну так он и когда в групповом изнасиловании участвовал тоже видимо не отказывался. Теперь они в СН насилуют Украину.
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для особливо тупих

Бывший "слуга народа", внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов Источник: https://censor.net.ua/n3170574
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Теперь он будет насильно входить в их фракцию. С любых направлений.
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Иванисову стоит изнасиловать пару коллег по фракции, чтобы показать нерушимость своих убеждений.
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кожна партія повинна відповідати за своїх представників..

проблема СН -вони ще "зелена' партія..
Іванісов,Скороход-це"труднощі росту"..

Катастрофічні помилки це інше.
Зокрема Абромявічус.
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Это получается что депутат который был Осуждён за групповое изнасилование, будет принимать, и голосовать за законы по которым должна жить вся страна, и каждый украинец в частности ??!!!
Где то месяц назад Зеленский лично обещал, что если инфа о судимости его депутата , то этот депутат сложит депутатский мандат !!! "Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 3848
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Тебя Иванисов, дурака отработают. У оперов есть "плохие" привычки
- хранить блокноты
- отпралять материалы в архив
Блин, чуть не забыл - подписочки, кисочки.
Дурында, тебе мало наваляли в МВД, ты на себя статейки веселей тянешь.
Сейчас, элементарно через ст.28 ККУ получить полный фарш.
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Я на своих 16 аршинах сидел и сидеть буду!!! "Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 7854
Это всё Зинка виновата!
"Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 1646
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а что, насильник не может быть хорошим депутатом и патриотом?
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зеленый педофил - дарю название режиссерам, фотографам та и всем...
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