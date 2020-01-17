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Все про:депутат (2823) изнасилование (661) Иванисов (21)

 "Сдавать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства

Бывший "слуга народа", внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов заявил, что не собирается складывать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости и распространения им неправдивой информации о своем высшем образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк ", - заявил Иванисов.

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить "уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака", он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам дать не называл ", - добавил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.

Источник: https://censor.net.ua/n3170574
 
 
 Топ комментарии
 
"Бывший "слуга народа". Колишніх блазнів не існує.
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Так бубочка же грозился. Гневно так с пафосом выступал и грозно бровки супил. И что, оказалось слабо? Не шмогла?
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"Бывший "слуга народа". Колишніх блазнів не існує.
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Так бубочка же грозился. Гневно так с пафосом выступал и грозно бровки супил. И что, оказалось слабо? Не шмогла?
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Ну що ви за люди.Такі.Він же сказав вам чітко:" Єта.Дішьйова я чіррьнуха".Людині вірити треба.Злиї ви очінь.
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Перед этим Иванисов дважды баллотировался от БПП. Да, БППшников надо проверять до 7-го колена
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Не петляй. "Слуги" все дерьмо, что выбросили другие, к себе подбирают.?
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Ты когда-нибудь брехать перестанешь? Или в "слугах" эта функция встроенная. Баллотировался куда? В областной совет? От БПП он баллотировался один раз - не прошел. Побеждал в 2010 от Батьківщини. Его выкинули и забыли. Ты разницу с ВР понимаешь?
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Иванисов член БПП 2015-2019. Т.е. 5 лет порошенковцев он устраивал, за 5 лет можно было проверить вдоль и поперек. От БППшников нужно держаться подальше из чувства простой гадливости, любят переобуваться в воздухе, собсно, в основном БПП это перекрашенные рыги
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Ну и? В партии могут состоять десятки тысяч человек. Всех проверять? Если ты собираешься идти в политику, то само собой тебе нужны корочки любой партии. Хочешь, получай! Профинансировал партию на выборах или показал выдающиеся достижения, можешь претендовать на место на выборах местного значения. Никто тебя проверять не будет. Если, конечно ты не собрался в Раду баллотироваться... Так что не перекладывай с больной головы на здоровую. В Раду он баллотировался именно от СН. Но у этого хоть голова есть, а у большинства слуг нет ни головы, ни принципов. Так что чем-то особым на фоне остального контингента он не выделяется.
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Ну ещё бы ты даже не думай о таком кормилец кто же нам законы то писать будет ?
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Це ми - його годувпльники. І він від такого не відмовиться. 😁
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Він довів що він хоч і ґвалтівнику, але точно не лох
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Ну так он и когда в групповом изнасиловании участвовал тоже видимо не отказывался. Теперь они в СН насилуют Украину.
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для особливо тупих

Бывший "слуга народа", внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов Источник: https://censor.net.ua/n3170574
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Теперь он будет насильно входить в их фракцию. С любых направлений.
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Иванисову стоит изнасиловать пару коллег по фракции, чтобы показать нерушимость своих убеждений.
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Зачем из фракции? Можно ограничиться бубочкой. И запись опубликовать.
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кожна партія повинна відповідати за своїх представників..

проблема СН -вони ще "зелена' партія..
Іванісов,Скороход-це"труднощі росту"..

Катастрофічні помилки це інше.
Зокрема Абромявічус.
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Это получается что депутат который был Осуждён за групповое изнасилование, будет принимать, и голосовать за законы по которым должна жить вся страна, и каждый украинец в частности ??!!!
Где то месяц назад Зеленский лично обещал, что если инфа о судимости его депутата , то этот депутат сложит депутатский мандат !!! "Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 3848
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Ой, я вас умоляю... клован обещал учителям по 4000 евро. И шо?
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Чем он может заставить Иванисова, своим прибором? не смешите мои тапочки, он что может это стать перед Кадыровым на колени и отсо...ть
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Что взять с этого дипломированного юриста КВНщика , кроме анализов? Да и те взять не получилось... "Складати мандат не збираюся", - депутат Іванісов, раніше засуджений за зґвалтування, не відмовлятиметься від депутатства - Цензор.НЕТ 4100
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Информация не подтвердилась, это Иванисова изнасиловали, он потерпевший
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Тебя Иванисов, дурака отработают. У оперов есть "плохие" привычки
- хранить блокноты
- отпралять материалы в архив
Блин, чуть не забыл - подписочки, кисочки.
Дурында, тебе мало наваляли в МВД, ты на себя статейки веселей тянешь.
Сейчас, элементарно через ст.28 ККУ получить полный фарш.
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мне тоже думается что должны открыться новые обстоятельства
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Я на своих 16 аршинах сидел и сидеть буду!!! "Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 7854
Это всё Зинка виновата!
"Складывать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства - Цензор.НЕТ 1646
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а что, насильник не может быть хорошим депутатом и патриотом?
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может конечно.. у удмурдов целый през педофил.. живут и не гавкают
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зеленый педофил - дарю название режиссерам, фотографам та и всем...
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шановний Біг, не псуйте власну репутацію на форумі, власною не обізнаністю... Воно (Іванісов), груповий гвалтівник... В педофілії ще не засвітився.

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И правильно сделает депутат слуг уродов Иванисов. Кого только нет в партии Осла Оманского: Анальщики - занимающиеся внешними сношениями в международном комитете; насильники; разводилы дурных хохлов - Дубинские и канал Г+Г; 95 анал; и еще каждой твари по паре. Молодец Иванисов, без тебя и твоих законов будет скучно, нужно принять закон за изнасилование мужиков.
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а вообще, може наградить его чем?
ну классный же пацан, ей бога, мордатенький такой....
а шо деток?
так опять же бес попутал - бесу мандат и складывать.
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вы че?! он же курица, несущая золотые яйца) точнее занес за мандат. теперь не откажется даже под страхом смерти.
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будет искупать вину кровью - насадит на гаргалыгу отдельных самокатчиков
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Самокатчик об этом только и мечтает
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Гончарук-пемьер
Первой работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев).Он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и срочно уволился. Это связанно с скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Депутат Іванісов- честь і гордість партії ;Слуга народа;!
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Пусть к Киве подсаживается. Будут друг друга за /// держать.
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іванісофф удівляєца: а чьо ко мнє прісталі? чо я должен сдавать мандат, йєслі там в СН всє такійє же, а то і хуже???
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"Налей-ка, Ленка, водки": усталым голосом промолвил лицедей,
Когда от физрука простого, вроде ж ни за что, отгреб он менделей...
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"Ветеран Саленко ("Альпинист") встал с инвалидной коляски и учится ходить."

А тебе Иванисов, быдло депутатское, которое не может оторваться от кормушки и от супер зарплат - тебе, смерд отстойный, не понять!
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а куда ему без высшего, тем более с судимостью..., только в депутаты...., туда всех берут, качество нынче не так важно, как количество...
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Да чтоб творить такие глупости как творят слуги народа и начального образования не надо.
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Формально он прав. Судимость погашена. Если люди не согласны, надо менять закон
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Порохобот, как всегда, пукнул не по теме
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як бачу унікакальний нік заіки, ілюзій щодо власника не маю. "Складати мандат не збираюся", - депутат Іванісов, раніше засуджений за зґвалтування, не відмовлятиметься від депутатства - Цензор.НЕТ 3408
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Тупость подтверждена дважды. С тобой фсе
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Номерне, нульове відлуння- потрібне ти мені як і хробак на бульбі...
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о....уели что ли. ворам бандитам ******* и секс. оабоченным можна, а мне низя. пшли вон.
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У меня судимость 1 год условного погашена еще 22 года назад но когда меня поймали за курение в общественном месте и внося предупреждение в базу данных то там оказалась и погашеная судимость.Возникает вопрос как это крендель прошел в депутаты если информация о его судимости находилась в базе данных да еще и по такой статье?
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Цей чувак на Зеленського просто забив. Болтяру. Подивимось, що скаже Зеленський. Думається, що до кінця зими того Іванісова притягнуть до криміналу за нові злочини.
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"Складати мандат не збираюся", - депутат Іванісов, раніше засуджений за зґвалтування, не відмовлятиметься від депутатства - Цензор.НЕТ 3996
Я думала, що це тільки в Одесі такі повернуті на манікюрах.
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чому нема подяк за внесок в інтимному сервісі? недопрацьовує мер!
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А для тех, кто забыл, напоминаю, благодаря кому этот уважаемый человек еще 5 лет будет жировать на деньги народа: благодаря все тому же мудрому народу, который верит в сказки, рассказанные артистами с экрана телевизора.
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а почему я должен кормить этого упыря а слуги? может еще какого нибудь чекатило найдёте? а что всеравно за деньги украинцев содержать будем.... уроды блин!
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Зеленский должен сдержать слово и убрать этого депутата из Рады. Если он отвечает за свои слова, конечно, а не так балаболит направо-налево....
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У него нет рычагов воздействия на него. Ну разве что Рябошапку натравит.
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Цитата Зеленского от 21.11.2019 года: "Прочитал, что там есть скандал. Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием.
Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа".
А вот это зашквар. Первый случай когда Президент Зеленский и его Слуги открыто солгали всем гражданам. Утритесь Зелебобики вас ****#ли.
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Да ну? Так уж и первый? Там все его заявления еще до выборов были ложными.
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Браво, вот это ответ честного баклана:

"Не помню, начальник, и мандат скидывать мне в лом..."
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Шановний,а вашої думки ніхто не питається.Вас просто треба гнати в шию і все.
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Нет механизма. Слуги еще не разработали.
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Сам він не піде з ВР, тому його треба викинути та більше не впускати.
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прогнозуємо! недарма він будьоновки міняв, на місцевому рівні спочатку йуля, потім панамський мародер, а зараз пік кар'єри, дупутато ВР! здібний прагматичний хлопак, але політична повія!
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Та нормуль.
Отличная зеленая власть:
Премьер профан,
президент с пустой головой,
монобольшинство в ВР из насильников, спермотоксикозников и совкодрочеров.
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