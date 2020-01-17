 Отчет Кабмина состоится до 4 февраля, - Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете правительства

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время личной встречи с премьером Гончаруком.
"У нас скоро есть обязанность, в соответствии с законом, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, пояснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским.
Зеленский указал, что это нужно сделать до следующей сессии парламента, до 4 февраля. "То есть отчет у вас будет. Если можно это сделать до 4 февраля. Договорились", - отметил он.
Гончарук отметил, что это возможно.
После завершения встречи президент и премьер пожали друг другу руки.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке. Вечером того же дня Зеленский заявил о том, что не принимет отставку Гончарука.
Юлія - Ylia , цікаво, чому вона написала Лулія? Може це конспірація?
Анекдот згадала:
-Изя, а хто ты по национальности?
-А шо случилось?
tZE inform
@tZEinform
InfoResist
Фото: Александр Сенько
До марта текущего года правительству Министерством культуры, молодежи и спорта будет представлен проект закона «О противодействии дезинформации», предполагающий административную и уголовную ответственность за распространение фейков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, предполагается ввести в стране институт уполномоченного по вопросам информации, в полномочия которого будет входить мониторинг публикаций, реакция на сообщения о ложных сообщениях с обращением в правоохранительные органы и суды.
За системное, массовое и умышленное распространение ложных сведений и нарушение правил опровержения будет накладываться административная и уголовная ответственность
Отмечается, что если ложь будет добровольно опровергнута, то начиная с третьего факта нарушения в на протяжении года, чревато наложением штрафа в размере 1 тысячи минимальных зарплат (4,7 млн грн.) за каждый случай.
Если авторы публикации дезинформации отказываются добровольно опровергать, штраф составит 2 тысячи «минималок» за каждый случай, что эквивалентно 9,4 млн грн.
При этом утверждается, что санкции будет накладывать исключительно суд при согласии уполномоченного.
Штрафовать будут также за смену адреса материала с неправдивой информацией (23,5 тысячи грн).
Отмечается, что уголовному преследованию СМИ будут подвергаться весь «период отсутствия полного контроля Украины над государственной границей».
Систематическое умышленного искажение фактов, событий и явлений, представляющих угрозу национальной общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья, как предусмотренно, будут караться штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85000-170000 грн) или исправительными работами от 1 до 2 лет по месту работы осужденного.
Публикация дезинформации с помощью ботов или фейковых аккаунтов грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Обеспечение ресурсами источников массовой дезинформации -«посадка» на 3-5 лет.
В том случае, если повторный массовый или организованный обмен привела к тяжелым последствиям, нанесла масштабный материальный ущерб чревато заключением на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью.
В соответствии с предлагаемыми новинками, в школах, вузах, курсах повышения квалификации будут проводится уроки медиаграмотности. Кроме того, ожидается, будет введен индекс доверия, свидетельствующий соблюдение СМИ журналистских стандартов. Последний станут присваивать только после обращения изданий.
Каждое издание будет обязано размещать о себе подробные сведения, а журналисты обладать единой пресс-картой для подтверждения профессионального статуса.
Ранее нардеп от президентской партии «Слуга народа» и бывшая журналистка телеканала 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что журналистам и блогерам в Украине следует «фильтровать речь», а свободу слова стоит «приглушить».
може в Канадию двинула, на канадиянцев посмотреть?
так ето нада сразу в столицу, Едмонтон...