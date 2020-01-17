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 Политика Украины
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 Отчет Кабмина состоится до 4 февраля, - Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете правительства

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров Украины о своей работе до 4 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время личной встречи с премьером Гончаруком.

"У нас скоро есть обязанность, в соответствии с законом, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, пояснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским.

Зеленский указал, что это нужно сделать до следующей сессии парламента, до 4 февраля. "То есть отчет у вас будет. Если можно это сделать до 4 февраля. Договорились", - отметил он.

Гончарук отметил, что это возможно.

После завершения встречи президент и премьер пожали друг другу руки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые министерства должны быть разделены, - Зеленский на встрече с Гончаруком

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Вечером того же дня Зеленский заявил о том, что не принимет отставку Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3170572
 
 
 Топ комментарии
 
Джульєтта її звуть. А шо трапилось? Звіт Кабміну відбудеться до 4 лютого, - Зеленський і Гончарук домовилися про проміжний звіт уряду - Цензор.НЕТ 5508
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Договорились? Пусть богуют, пока у них монополия на власть
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теперь Гончарук может спокойно пойти и нажраться ))))
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Джульєтта її звуть. А шо трапилось? Звіт Кабміну відбудеться до 4 лютого, - Зеленський і Гончарук домовилися про проміжний звіт уряду - Цензор.НЕТ 5508
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***** - красиве ім'я. Звіт Кабміну відбудеться до 4 лютого, - Зеленський і Гончарук домовилися про проміжний звіт уряду - Цензор.НЕТ 922

Юлія - Ylia , цікаво, чому вона написала Лулія? Може це конспірація?

Анекдот згадала:
-Изя, а хто ты по национальности?

-А шо случилось?
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Таки так, походу, вона навіть у власному імені робить 5 помилок.
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Печально, что о Зеленском так думает даже премьер.
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Договорились как ещё нае...ть 73% дебилов и повысить себе оклады до уровня топ чиновников белого дома, ведь величайший Осел Оманский чем хуже Трампа
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Це для зебілів неважливо. Коли посадите Петра? Звіт Кабміну відбудеться до 4 лютого, - Зеленський і Гончарук домовилися про проміжний звіт уряду - Цензор.НЕТ 8655
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Так. Підготував. Ящик горілки. Як же він буде у в'язниці без неї???
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економісти доґоворилися - чекаемо прорива в економіці!
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А сколько дал этот обидчивый звездой помеченный АКТЕР-президент Гончаруку времени для исправления ошибок и записи новых похвальных текстов в его адрес - 2 недели до выполнения задачи , данной СБУ на проверку этого вброса? Или кто-то ему подсказал , что профан неэкономист по-умному должен простить профану неэкомисту , зато они как юристы договорились ... с нарушением конституции - как и положено плеснявым юристам.
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Милионные штрафы и тюрьма: Как власть планирует бороться с фейками в СМИ и соцсетях

InfoResist

Фото: Александр Сенько

До марта текущего года правительству Министерством культуры, молодежи и спорта будет представлен проект закона «О противодействии дезинформации», предполагающий административную и уголовную ответственность за распространение фейков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, предполагается ввести в стране институт уполномоченного по вопросам информации, в полномочия которого будет входить мониторинг публикаций, реакция на сообщения о ложных сообщениях с обращением в правоохранительные органы и суды.
За системное, массовое и умышленное распространение ложных сведений и нарушение правил опровержения будет накладываться административная и уголовная ответственность
Отмечается, что если ложь будет добровольно опровергнута, то начиная с третьего факта нарушения в на протяжении года, чревато наложением штрафа в размере 1 тысячи минимальных зарплат (4,7 млн грн.) за каждый случай.
Если авторы публикации дезинформации отказываются добровольно опровергать, штраф составит 2 тысячи «минималок» за каждый случай, что эквивалентно 9,4 млн грн.
При этом утверждается, что санкции будет накладывать исключительно суд при согласии уполномоченного.
Штрафовать будут также за смену адреса материала с неправдивой информацией (23,5 тысячи грн).
Отмечается, что уголовному преследованию СМИ будут подвергаться весь «период отсутствия полного контроля Украины над государственной границей».
Систематическое умышленного искажение фактов, событий и явлений, представляющих угрозу национальной общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья, как предусмотренно, будут караться штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85000-170000 грн) или исправительными работами от 1 до 2 лет по месту работы осужденного.
Публикация дезинформации с помощью ботов или фейковых аккаунтов грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Обеспечение ресурсами источников массовой дезинформации -«посадка» на 3-5 лет.
В том случае, если повторный массовый или организованный обмен привела к тяжелым последствиям, нанесла масштабный материальный ущерб чревато заключением на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью.
В соответствии с предлагаемыми новинками, в школах, вузах, курсах повышения квалификации будут проводится уроки медиаграмотности. Кроме того, ожидается, будет введен индекс доверия, свидетельствующий соблюдение СМИ журналистских стандартов. Последний станут присваивать только после обращения изданий.
Каждое издание будет обязано размещать о себе подробные сведения, а журналисты обладать единой пресс-картой для подтверждения профессионального статуса.
Ранее нардеп от президентской партии «Слуга народа» и бывшая журналистка телеканала 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что журналистам и блогерам в Украине следует «фильтровать речь», а свободу слова стоит «приглушить».
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При сралине тоже так казали ,а потом все в ГУЛАГе были.
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Да не порохоботам А ВСЕМ ограничение цензура комиссия по цензуре Вы верите в наш гуманный и справедливый суд который садит только народ а топы уносят жопы с баблом то Вы очень наивны тут и начало тоталитаризма посмотри на соседнюю рашу там точно так зачистили меди пространство и полились потоки зомби инфы Вы ждете от этих проходимцев другого они настолько ограничены что кроме как сделать подобие рашастана не в состоянии
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Наверное скоро будут погромы,так как много украинцев в нищете живут на своей земле. Звіт Кабміну відбудеться до 4 лютого, - Зеленський і Гончарук домовилися про проміжний звіт уряду - Цензор.НЕТ 5241
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один одного тупим не обзивати, не розголошувати страшну державну таемницю?
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Дал шанс профану, забрал шанс Украины и всех нас
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смахивакт на трехгрошовую оперу с мазохистским концом
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кстати, а де мендельсонша, шо та давно за нее ничего нет...
може в Канадию двинула, на канадиянцев посмотреть?
так ето нада сразу в столицу, Едмонтон...
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