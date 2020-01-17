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Все про:авиакатастрофа (1265) Канада (1365) Трюдо Джастин (130)

 Канада выплатит по 20 тыс. долл. семьям своих граждан, погибших при крушении украинского самолета в Иране, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в пятницу, что Оттава выплатит по 25 тыс. канадских долларов (более 19 тыс. американских долларов) семьям своих граждан - жертв катастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Как первый шаг, правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тыс.  (канадских - ред.) долларов за каждую жертву, на расходы по организации похорон и переездов", - сообщил Трюдо.

По словам канадского премьера, это первая помощь для родственников, которым нужно оплатить счета для организации траурных мероприятий.

"Это уникальная и беспрецедентная ситуация, возникшая из-за международных санкций, наложенных на Иран и сложности, которые они несут для этих семей, - сказал Трюдо. - Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними, и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Репатриация тел погибших в авиакатастрофе в Иране может занять месяцы, - Трюдо

Вместе с тем он подчеркнул, что вся сумма компенсаций, которую в дальнейшем выплачивать Иран, пойдет в полной мере непосредственно семьям.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте: Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций, - Зеленский встретился с родственниками погибших. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3170571
 
   
 Топ комментарии
 
Слабо конечно, они эти деньги, себе оприходуют, ведь им зарплаты надо минимум 100 тысч.
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Украина выплатит дополнительно 20 тыс долларов на премии чиновникам министерства Гончарук.
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А нашим по 20 штук зелени слабо?!
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Слабо конечно, они эти деньги, себе оприходуют, ведь им зарплаты надо минимум 100 тысч.
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Ну будь на борту самолета весь кабинет министров Украины, то не постеснялись бы и 100 000 у.е. выложить для семей.
А так, с чего париться.
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Канадцы - порохоботы. Бубачку абижают.
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При чём тут Канада, если выплачивать должен Иран?Вира, она же компенсация.
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Текст, наверное, порохоботы переводили Канада виплатить по 20 тис. дол. родинам своїх громадян, які загинули під час аварії українського літака в Ірані, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8948
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Так там навіть з перекладом зрозуміло - " на расходы по организации похорон и переездов", - сообщил Трюдо. Источник: https://censor.net.ua/n3170571"
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Читал...
Просто решил постебаться над порохоботами...
Не только ж им надо мной...
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Зє!біли туповаті - їм тра' розтлумачити матєрним йєзиком
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трюдо ж пояснив - поки дождуця від бармалєїв, то пройдуть тижні, а допомога сім'ям потрібна вже сьогодні. А те, шо виплатить Іран, повністю піде сім'ям
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А, теперь стало малость понятнее. Ну и накрутили же 40 бочек арестантов вокруг простого дела...
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Украина выплатит дополнительно 20 тыс долларов на премии чиновникам министерства Гончарук.
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29 лімонів хотять тіко нафтогаз менеджери
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Это же расходы на похороны. Читайте внимательней.
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Це гроші на поховання і доставку, Іран виплатить окремо, але на це потрібен час. Україна виплатить десь по 8 тис, але дасть літак для доставки загиблих.
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