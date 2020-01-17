 Некоторые министерства должны быть разделены, - Зеленский на встрече с Гончаруком

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время личной встречи с премьером Гончаруком.
"У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому мы и с вами говорили о том, что у нас профессиональный кадровый голод. И у нас не очень большой бюджет. Но мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - сказал Зеленский
Зеленский отметил, что, наверное, есть вопросы к Министерству экономики, которое занимается и сельским хозяйством.
"Мне кажется, что должна быть новая концепция и новый подход. Возможно, это касается и Министерства культуры, и Министерства ветеранов. Я хочу также увидеть от вас все предложения", - указал он.
🤔
ой - мабуть проговорився, от же ж телепень
Перпетуум-мобиле какой-то, а не реформы!
І коли творець, ******** руської-української мови Полковник Іван Котляревський, написав свою «Енеїду», коли творець літєратурного руССкого язика, камєрґєр Алєксандр Пушкін, ще й не народився?
просто смотрите, как они мирятся (можно выключить звук)
И это сейчас.
Интересно, как США справляются имея "всего" 14 министров?
дайошь іх ще пьятдесят сім..... для початку.
Министр экономики "дебил";
Премьер профан, у него нет плана, уровень непрофессионализма зашкаливает
Все хорошо прекрасная маркиза.
это ж сколько сценаристов и рабочих сцены из Квартала можно пристроить, а?
срочно, срочно нужны руководящие вакансии!!!
вместо каждого министерства - сделаем десять!
-вдвое увеличется количество министерств
а если на 10 !!!
Каждый может стать если не министром -то восьмым заместителем
Во умные!!