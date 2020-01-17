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 Политика Украины
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 Некоторые министерства должны быть разделены, - Зеленский на встрече с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время личной встречи с премьером Гончаруком.

"У нас с вами было объединение некоторых министерств. Я думаю, что с самого начала это было правильное решение, потому мы и с вами говорили о том, что у нас профессиональный кадровый голод. И у нас не очень большой бюджет. Но мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - сказал Зеленский 

Зеленский отметил, что, наверное, есть вопросы к Министерству экономики, которое занимается и сельским хозяйством.

"Мне кажется, что должна быть новая концепция и новый подход. Возможно, это касается и Министерства культуры, и Министерства ветеранов. Я хочу также увидеть от вас все предложения", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Прошу найти слабые места и заменить", - Зеленский - Гончаруку

Источник: https://censor.net.ua/n3170570
 
 
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Гениально это же ноу-хау именно этот виртуозный ход позволит учителям получать такие вожделенные 4 тысячи долларов 😂😂😂
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Гениально это же ноу-хау именно этот виртуозный ход позволит учителям получать такие вожделенные 4 тысячи долларов 😂😂😂
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щас Оманський і Профан підметушаться і віднайдуть 20 пярдів долярів на рік для вчителів Некоторые министерства должны быть разделены, - Зеленский на встрече с Гончаруком - Цензор.НЕТ 2491
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зеленая логика сродни пролетарской - главное взять и поделить
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И что значит поделить? Это значит добавить энное количество новых министерств и нагрузить бюджет еще больше. Еще не весь 95 Квартал во власти? А то, что в бюджете дыра в 100 млрд гривен -это ерунда? Чем будет латать?
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це все фигня, талантливые менеджеры знают, как надо работать
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беня срежет зубами шоколад потек
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Походу у Вислюка последние скворцы разлетелись
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Делить Уже нечего , - Поделим между Собой Министерства.
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По-моєму ці міністерства тільки об*єднали.....Маразм
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Сказал, что нужно ещё больше министерств и министров.
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но каждому по секретарше, водителю, охраннику и двух-трех заместителей ))))
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секретарш зібрати в окрему кімнату...
ой - мабуть проговорився, от же ж телепень
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А на ком Вона стоит? Не на пеце часом?
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он самый
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два дебила решили поговорить на публику
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гарнюся абіженка... - може сОсу бебіку-кнопу?
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профессор пенсильванского универа ( купил что ли звание?)милованов - на выход.... жирок будешь в ком секторе нагонять, если позволит работодатель.
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Так ми боротися із зменшенням чиновників. Але взагалі йде на думку, що не усі дитячі друзі і колеги з 95 влаштовані на роботу. Тим паче зараз, вони - Зе і Г+К виправдовують захмарні зарплати міністрів. Усі до корита через конкурс: хто глибше лизне.
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Ну, ясен перец: министерства разделяем, налоговую и таможню опять соединяем, полицию называем милицией, нацгвардию переводим в армию, ДБР соединяем с НАБУ, САП подчиняем СБУ, офис преЗедента опять называем Администрацией, а офис тюбитейки в Генпрокуратуру....
Перпетуум-мобиле какой-то, а не реформы!
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Алло, «Чистая Правда», а що ж то за мова, якою написані графіті в Софійському храмі в Києві, яким вже ТИСЯЧА років?
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І коли і як, це руССкій язик став мовою українців, коли сама країна роССія, з'явилася на мапах світу лише у 1721 році?
І коли творець, ******** руської-української мови Полковник Іван Котляревський, написав свою «Енеїду», коли творець літєратурного руССкого язика, камєрґєр Алєксандр Пушкін, ще й не народився?
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та вы не слушайте и не ищите логику...
просто смотрите, как они мирятся (можно выключить звук)
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Каравул!!! Воділа сбрєндівший дебілллллл...
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Должны, поручил, хочет... Еще требует, попутно встречается и отдыхает. Обалденный през! Ещё бы сказал кто, а самое главное- как! все это должен выполнить. Де покращення, зелепупены? Порошенко сожрал? Ждать ещё нужно? Чего?
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Еще добавятся министры, их замы и прочая ненужная хрень с огромными зарплатами за счет а не для народа.
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Квартал большой кормиться сиротам где то нужно концерты сам понимаешь уже не актуальны ну а сериал слуга в бесплатно каждый день идёт
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Сначала переименовать, потом укрупнить, потом расширить полномочия, затем разогнать и дальше по кругу - переименовать, укрупнить, разделить и т. д. Главное видимость бурной деятельности.
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Всего то 16 министров и 2 вице премьер-министра...
И это сейчас.
Интересно, как США справляются имея "всего" 14 министров?

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зате які перпективи!
дайошь іх ще пьятдесят сім..... для початку.
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умеют договариваться разделяй и властвуй
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Вот что этот клоун вообще понимает в исполнительной власти? "Министерства должны быть разделены"... Типа он сам до этого додумался... Кто-то вкладывает эти все мысли в эту скудоумную головку, а он только как попугай повторяет.
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Та никто не вкладует. Туда ничего не вложишь. Это експромт. на лету, в КВН, профессиональное.
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Чоколадна піна від соєвої ботоферми пішла на спад.
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****, сколько мне еще нужно уволить людей, что бы окупить введение кассового аппарата...
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Министр образования пишет с ошибками;
Министр экономики "дебил";

Премьер профан, у него нет плана, уровень непрофессионализма зашкаливает

Все хорошо прекрасная маркиза.
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Воно,навєрно,ще й купку на столі після робочого дня лишає,щоб прибиральницям не скучно було,і в штори сякається.
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Так это и есть рехформа! Взять и разделить министерства! Пробовали соединить. Так в результате замминистра, 6 штук, установили себе зарплату по полмиллиона. Так шо, если соединение не помогло - надо разделить. Гениально, Осел! Браво!
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так теперь будет из одного министерства - десять, т.е. 60 замминистра, и каждому з,ппо полмиллиона.
это ж сколько сценаристов и рабочих сцены из Квартала можно пристроить, а?
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Об'єднували півроку тому, для оригінальності-економії,тепер роз'єднують для ефективності...
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Давайте будемо чесними. Те що Зе не зняв Гончарук а означає, що Бєня свого не добився. І це, мля, дуже добре...
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А когда эти два чудика наконец своими обязанностями начнут заниматься или может пора кого то нанять более вменяемого вместо этих двух недоразумений Деякі міністерства мають бути розділені, - Зеленський на зустрічі з Гончаруком - Цензор.НЕТ 8082
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То сольемся,то разольемся ... Щось воно мені нагадує балачки про несклавшеся статтєве життя...Я,розумію,що маємо справу з пришибленими шлепарями...
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похоже, внучатые племянницы сценаристов и осветителей Квартала остались без должностей...
срочно, срочно нужны руководящие вакансии!!!
вместо каждого министерства - сделаем десять!
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Краще,б,мали червоносраких макак Резус... Наскільки,б,було легше
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Ці м_дні планують,ще чотири роки в лайно навипередки пірнати
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та,наче ні, але в дурдом шлемазери загонять
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раздєляй - слівай - раздєляй - і так по кругу, мєняй вивєскі прі етом - нєкоторойє врємя можно протянуть. Но, отвєчать прідьоцца - вєрьовка вьйоцца
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)))))) теперь два дебила изображают бурную деятельность... За что это Украине?!!?
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если каждое министерство разделить на 2
-вдвое увеличется количество министерств
а если на 10 !!!
Каждый может стать если не министром -то восьмым заместителем
Во умные!!
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Чимало людей попало під скорочення при об'єднанні, тепер ще cкоротять при роз'єднанні. Хоча, може й на краще буде, бо з Мінека такого монстра постійно намагаються створити. То Мінпром проєднають, то якісь держагенства, тепер ось Мінагро. Хай навчаться ефективно керувати тим, що є, а не ліжка совати. Чомусь в Штатах Держдеп не додумались би перейменувати, щоб хтось там закон про люстрацію обійшов.
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Как по мне, так лучше их сократить до минимума. Правильное замечание "у нас не очень большой бюджет" поэтому содержать их не за что.
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ЗЕкловуны нужно создать министерство - диджитализации, министерство - государство в смартфоне, министерство по вопросам свежей шаурмы, а потом сразу переименовать всё это в Охвис. Поднять зарплату в 5 раз и пристроить туда всех уборщиц и охранников которые до сих пор прозябают в Шапито 95.
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Заметила, что у преЗедента нет никакой своей твердой(!!!) позиции=>все время говорит: мне кажется/у меня есть идея.........
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