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Все про:Зеленский (4294) США (16048) Помпео (201)

 Украина обратилась к нам по нескольким видам помощи, мы ее предоставим, - Помпео о разговоре с Зеленским

Официальный Вашингтон готов обеспечить запросы Украины по всем видах помощи, с которыми обращался Киев и о чем шла речь во время последнего разговора главы Госдепартамента США Майкла Помпео и Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью американскому радио WIBC, стенограмму которого обнародовал в пятницу Госдепартамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последнее общение с Президентом Зеленским произошло сразу после того, как был сбит самолет "Международных авиалиний Украины". Президент Зеленский обратился к нам по нескольким видам помощи. Мы сразу же согласились, что предоставим ему все в соответствии с запросом, насколько это возможно", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по словам госсекретаря США, в разговоре с украинским президентом обсуждалось и "стратегическое значение отношений между нашими двумя странами".

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Помпео заметил, что в Украине длительное время на самом деле существовала серьезная коррупция. Но, по его словам, после Майдана страна приняла "фундаментальное решение" и после последних выборов имеет новую демократически избранную власть. Поэтому США будут "делать все возможное", чтобы поддержать Украину в борьбе с коррупцией и восстановлении национальной экономики, подчеркнул глава Госдепа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170569
 
 
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Да уж одна надежда осталась на Америку храни ее Бог был у нас президент который мог противостоять мордорскому главорку мы его променяли на кучку зелёных соплей
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слишком активно чмакадулишь у поросёнка, нулёвка.
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Слышь шлюха пригожинская я же тебя уже послал шо тебе непонятно ? Кацап 👉
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Владимир Зеленский - лучший президент за всю историю независимой Украины! Я восхищаюсь его мудростью в столь молодом возрасте! и я восхищаюсь мудростью народа, который выбрал его!
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Эка тебя прёт заканчивай жрать 🍄 и начинай пить зелёнку возможно она остудить буйную головушку
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что может быть лучше партнерских отношений между мощной украиной и ледащей америкой, старина майк, не зная другого выхода, откровенно заискивал перед зелей
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Самая лучшая помощь, это когда Коломойский пройдёт по дорожке протоптанной Лазаренко
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Благословит Господь Украину и Тех кто ЕЕ поддерживает в Эту трудную Минуту. Слава Украине.
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