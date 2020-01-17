 Украина обратилась к нам по нескольким видам помощи, мы ее предоставим, - Помпео о разговоре с Зеленским

Об этом сказал государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью американскому радио WIBC, стенограмму которого обнародовал в пятницу Госдепартамент США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последнее общение с Президентом Зеленским произошло сразу после того, как был сбит самолет "Международных авиалиний Украины". Президент Зеленский обратился к нам по нескольким видам помощи. Мы сразу же согласились, что предоставим ему все в соответствии с запросом, насколько это возможно", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по словам госсекретаря США, в разговоре с украинским президентом обсуждалось и "стратегическое значение отношений между нашими двумя странами".

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Помпео заметил, что в Украине длительное время на самом деле существовала серьезная коррупция. Но, по его словам, после Майдана страна приняла "фундаментальное решение" и после последних выборов имеет новую демократически избранную власть. Поэтому США будут "делать все возможное", чтобы поддержать Украину в борьбе с коррупцией и восстановлении национальной экономики, подчеркнул глава Госдепа.

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