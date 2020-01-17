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 Политика Украины
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 "Мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Прошу найти слабые места и заменить", - Зеленский - Гончаруку

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время личной встречи с премьером Гончаруком.

"Что касается Кабмина, то у меня нет ни одного процента оснований думать, что кто-то из них нечестный человек, или думать о том, что они непрофессиональные люди. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, общались с ними, видели их стратегию, их команду, но мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Поэтому я прошу вас сегодня найти слабые места и заменить тех или иных руководителей, того или иного министерства, в соответствии с их профессиональными данными", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и госкомпаниях

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Вечером того же дня Зеленский заявил о том, что не принимет отставку Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3170568
 
 
 Топ комментарии
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Вы его в апреле закончили, проснись, вы опосрались)))
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Ну ну. Ви блазні його в квітні почали, і він все набирає оберти.
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Молодец!
Настоящий управленец!
Браво!
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добил зрадаунов
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Да как же Вова тебе голову то поменять ? Это самое слабое место в Украине
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А ведь Гончарук на 100% прав, Зеленский в экономике профан, и сам Зеленский это знает, он хочет видеть результат, а как к этому результату придут экономисты профессионалы из правительства ему глубоко по фигу... и он правильно поступил что не уволил Гончарука, за правду не должны увольнять... как и в прочем избиратели которые голосовали за Зеленского знали что голосуют не за экономиста...
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так вопрпос не в Бубочке, профан то как раз в экономике Гончарук и Ко вот в чем вопрос.
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В ході розмови на запису Гончарук, міністри, керівництво Нацбанку показали свою повну некомпетентність. Вони плутають економічні поняття, теорії. Вони самі не можуть зрозуміти до яких наслідків призведе зростання гривні, і взагалі як забезпечити зростання економіки. Тому не звільнивши зараз некомпетентних чиновників, Зеленський взяв всю відповідальність за розвал економіки на себе.
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Ваша думка надзвичайно цікава. Ви, мабуть, економіст?
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Дорогой товарищ, где ты там узрел ПРОФЕССИОНАЛОВ? Разве что, Маркарова, Смолий и Рожкова. Но в прозрачности работы Рожковой я очень сомневаюсь. Короче, дефицит профессиональных кадров налицо.
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постарел порошенко заметно
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он стал президентом в нелегкое время, противостоял рефии и отстаивал доброе имя Украины.
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Зеленский ,если ты САМ не заменишь этих чепушил ,то они заменят тебя !!! "Мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Прошу найти слабые места и заменить", - Зеленский - Гончаруку - Цензор.НЕТ 2006
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Яка справа Зеленського до уряду? Він не має права видавати уряду вказівки. Це не його компетенція.
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Гарант Конституції просто не знає її основних!!! положень. Хоча це може здатися сбсурдом, але це-правда.
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Добре, що ії знають зрадофіли-*******, коли починають дорікати Зеленському щось про стан економіки. Ау, стецьки, економіка це не сфера повноважень Президента. Ферштейн?
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А принимать на себя всю критику зрадофилов за действия правительства - его компетенция или не его?
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Зашел на сайт Держказначейства, чтобы посмотреть выполнение бюджета. На вчера было 18,9% месячного плана, на сегодня - 12,4%. Да, сегодня почему-то стало меньше, чем вчера (на 4 млрд)! Совсем зарапортовались, бедолаги! Ну, при таких цифрах их можно понять...
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Зеленский уничтожил мой легальній бизнес. Теперь я обойдусь без зеленского, смогу заработать и без налогов...
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Игровой зал закрыл, игровые автоматы забрал.
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Ну или откаты брал за порешалово. А тут с насиженого места турнули.
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Так закончилась эпоха бедности нафига тебе тот бизнес ?
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О нашем Кабмине и власти ещё Крылов басни писал...Например, "Квартет"...
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет? -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!" -

Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".
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А как на счет усилить правительство потужним реформатором с винницкого рынка? "Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку - Цензор.НЕТ 4624
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Столько труселей на краину не хватит, побойтесь б-га.
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Какая-то прям "Горбатая гора".... мой мозг отказывается воспринимать это как реальность!
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"...у меня нет ни одного процента оснований думать..."

Короче говоря, у него 100% есть основания вообще не думать - за него думают Арик и Юзик.....
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формула космічна - Шедеврально!!! Навіть якщо,б,лишився розуму,Так,б,незміг "Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку - Цензор.НЕТ 8179 Від паркану до обіду, відпочиває...
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путин сменил медведева теперь петюки в ногу с хозяином хотят сменить гончарука
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Самое слабое звено---сам профан в экономике! Кто же его заменит?
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Цікаво буде завтра,якщо опублікують ще зашкварніші записи...
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Все О Функционерах которые Дали Президенту 01 процент Голосов , а те остальные 73 остались за Бортом. Рабы должны довольствоваться тем , что свалится со Стола.
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малюська, милованов и Ко - на выход в частный сектор накапливать жирок)
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Думаю, что уже и Витя Ростовский угорает от Зели Оманского:
- И эти люди ржали с "йолки и шлёппера"...........
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Что касается Кабмина, то у меня нет ни одного процента оснований думать, что кто-то из них нечестный человек, или думать о том, что они непрофессиональные люди. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, общались с ними, видели их стратегию, их команду, но мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Поэтому я прошу вас сегодня найти слабые места и заменить тех или иных руководителей, того или иного министерства, в соответствии с их профессиональными данными", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3170568

Министр публично признал, что он ЮРИСТ ПРОФАН И НЕТ ОСНОВАНИЙ???????

Отжать землю хотят!!!! Хоть ссы в глаза.
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Слабые места - это, видимо, те, которые Гончарука записали на совещании.
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подождите, а можно уже высказываться, они проработали 100 дня или надо ещё подождать, дуже дякую, дуже дякую.
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Премьера по Закону может уволить только Верховная рада,а не какой то начальник Украины по хвамылии зе...
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Ты прав, Сенатор. А если Зе решит, что надо увольнять, то ВР ослушается? Как думаешь?
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Учитывая ,что государственный аппарат ,его структура и философия не изменилась , искать будут несогласных! А не пытаться измениться самим ,чтобы соответствовать ожиданиям своих избирателей и ради будущего страны!
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Слабое место как стало понятно из записей разговора это мозг. Заменить его наверное не получится а вот читая книжки можно в какой-то мере его усилить.
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Замаскувати від себе,його відсутність "Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку - Цензор.НЕТ 7742
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Самый простой вопрос- где и в чем покращення? А в том, что зелупонь затрещит про Порошенко... Все. Все покращення за год.
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Не важны уровень развития, квалификация и профессионализм, если оказываешься среди баранов..."Ми хочемо з вами сьогодні зміцнення уряду. Прошу знайти слабкі місця і замінити", - Зеленський - Гончаруку - Цензор.НЕТ 343
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так у самокатчика самое слабое место -заднее и замене не подлежит
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