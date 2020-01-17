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 Общество
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Все про:прокурор (951) Офис генерального прокурора (35)

 Офис Генпрокурора объявил набор новых прокуроров

В Офисе открыты 100 вакансий прокуроров, на них хотят видеть "специалистов не из системы". Документы от кандидатов начнут принимать 20 января.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Мы хотим, чтобы к Офису Генерального прокурора присоединились сто прокуроров среди специалистов извне системы с пятилетним опытом в области права", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в отборе могут принять участие лица с юридическим образованием и пятилетним опытом в области права.

Процедура для таких претендентов будет аналогична процедуре аттестации прокуроров. Она будет включать в себя тесты на знание законодательства и общие способности и собеседование с практическим заданием.

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"Приглашаем юристов, адвокатов, ученых, которые соответствуют требованиям согласно закону и готовы защищать и представлять права граждан и интересы государства, поддерживать обвинение в суде, осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, принять участие в отборе", - призвал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Документы от желающих будут приниматься с 20 января до 2 февраля 2020 включительно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170567
 
 
 Топ комментарии
 
На цьому фото у неї сумка Bally вартістю мінімум 55 000 грн та каблучка Bulgari вартістю від 50 000 доларів.

Офис Генпрокурора объявил набор новых прокуроров - Цензор.НЕТ 1702
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Смешно
А тем временем



АвтоМайдан
@Auto_Maidanв.о. голови Одеської податкової Наталія Чеботарьова, яку було затримано на пропозиції хабара прокурору за нерозслідування корупційних справ проти її підлеглих, прогнозовано вийшла з СІЗО, внісши заставу в 904 тис. грн.
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гонтарева луценко сеня забор
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Як у Кварталі нікого не залишилось, ще Ліга сміху є.
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а может отчитаетесь что сделали старые? может они вообще нах... не нужны?
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Больше новых лиц больше . Предлагаю генпрокурором сделать Дядю Жопу он **** прикольный не ну а шо спускать Украину в унитаз так уж со смехом плясками и игрой на рояле
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На Озерці або Привозі потрібно було об`яви розвісити.
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Смешно
А тем временем



АвтоМайдан
@Auto_Maidanв.о. голови Одеської податкової Наталія Чеботарьова, яку було затримано на пропозиції хабара прокурору за нерозслідування корупційних справ проти її підлеглих, прогнозовано вийшла з СІЗО, внісши заставу в 904 тис. грн.
 показать весь комментарий
 
 
На цьому фото у неї сумка Bally вартістю мінімум 55 000 грн та каблучка Bulgari вартістю від 50 000 доларів.

Офис Генпрокурора объявил набор новых прокуроров - Цензор.НЕТ 1702
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Янелох Оманский, "свой прокурор", "Я в экономике профан", "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну"!
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Так исти, весільні фотографи, кухарі і інші видатні корифеї юриспруденції - бігом на конкурс.
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Прокурорские внуки привстали, вынули наушники из ушей.
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Обьявляеться Комсомольский Набор , - Экономисты , Юристы - Кирпичный завод , - Пьяницы и Туниядцы , - В Прокуратуру.
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в первую очередь там нужны парубки с крепкой печенью, мозги там це не головное
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