 Офис Генпрокурора объявил набор новых прокуроров

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Мы хотим, чтобы к Офису Генерального прокурора присоединились сто прокуроров среди специалистов извне системы с пятилетним опытом в области права", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в отборе могут принять участие лица с юридическим образованием и пятилетним опытом в области права.

Процедура для таких претендентов будет аналогична процедуре аттестации прокуроров. Она будет включать в себя тесты на знание законодательства и общие способности и собеседование с практическим заданием.

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"Приглашаем юристов, адвокатов, ученых, которые соответствуют требованиям согласно закону и готовы защищать и представлять права граждан и интересы государства, поддерживать обвинение в суде, осуществлять процессуальное руководство в расследованиях, принять участие в отборе", - призвал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Документы от желающих будут приниматься с 20 января до 2 февраля 2020 включительно.

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