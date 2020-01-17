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 Политика Украины
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 Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и госкомпаниях

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время встречи с премьером Гончаруком. 

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которое распространено Офисом президента.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация вокруг предусмотренных трудовыми контрактами премиями сотрудникам НАК "Нафтогаз Украины" за полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража может обернуться внутриукраинским скандалом и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из этой ситуации.

"Я вас прошу разобраться также с более сложным вопросом… Не очень много зависит от вас, но очень хочу, чтобы Вы разобрались с ситуацией, которая также обернется большим скандалом: НАК "Нафтогаза", по поводу их процента, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ. Тем процентом они получают, согласно контракту, $29 млн… Найти выход из этой ситуации, предложить выход из этой ситуации", - сказал Зеленский.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/n3170566
 
 
 Топ комментарии
 
Привязали б зарплати до рівня ввп, або краще промвиробництва (в умовах війни ключовий показник), але ніхто робити цього не хоче, бо у владу йдуть не розвивати, а заробляти.
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Зарплаты можно не платить. Всё в ЗВФ. Сразу экономика вырастет.
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Зарплаты можно не платить. Всё в ЗВФ. Сразу экономика вырастет.
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Привязали б зарплати до рівня ввп, або краще промвиробництва (в умовах війни ключовий показник), але ніхто робити цього не хоче, бо у владу йдуть не розвивати, а заробляти.
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Міністри не хочутьжити як прості українці ?
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Я правильно понимаю, что пол года Лёха-профан этот процесс не контролировал и все министерские упыри начисляли себе зарплаты/премии кто как хотел ?
П.С. Слово-то какое вспомнил - концепция!
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Алкоголик про зарплату не думает только в день, когда её выдают.
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Что они будут делать при ГРОМАДНОЙ дыре в бюджете и отсутствии инвестиций и роста экономики? Наверное, включат станок. Кто-то может спрогнозировать размер инфляции и стоимость пресловутого оливье ПОСЛЕ ЭТОГО по отношению к новогоднему салатику?
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Нова концепція зп в міністерствах від зюзіків:
- Это тебе... Это мне... Это опять тебе... Это обратно тебе... Это все время тебе...("Свадьба в Малиновке")
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ЗенеЛох-42 узнав какие окладьі(их заработной платой ето назвать у меня язьік не повопачивается) у нееоторьіх почтовиков и членов КМ, почувствовал себя лохом.
Последним
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Зеленский ,решать надо с поднятием минималки в разы а не с аппетитами каких-то недоносков !!!
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как я уразумел позавчера ничего особенного не случилось. просто утечка информации. и ЗЕ ваще не лох. зто такой себе междусобойчик получился. вот я представляю картину. Юля президент и узнает что ее окружение ведет такой разговор. (что мы этой дуре вольем в уши то она и будет знать) даже в страшном сне не присниться, какие были бы последствия. а ему................ КАКАЯ РАЗНИЦА .что меня в ...уй не ставят. я не лох. я президент этой страны. помните общение с бойцом?

зе
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Поздно всрался. А где ты ЗЕ раньше был??? В Омане или в полном обмане (ДЕРЬМЕ)
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виталя на фоне цих гигантов мысли - истинный интеллектуал
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