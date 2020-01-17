 Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку: "Правильно будет дать Вам шанс". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, решение об этом было принято после личной встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.
"Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
Очікуване рішення..
бо далі що? розглядати кандидатури Авакова і Тимошенко ?
Кстати, Рейган тоже был профаном в экономике.
Три обоссанных дебила из банды СН, специалисты по набрасыванию говна на вентилятор, выложили какую-то хрень - фейк, и чуть не устроили политический кризис в Украине. Толпа это говно схавала и ждёт продолжения шоу. В стране война!!! А зебилы никак из телевизора не вылезут.
І яке право має цей буратін відпускати чи не відпускати у відставку??? Він сере на Конституцію у прямому ефірі???
@writetodarkk
Пишу не с целью публикации, просто накипело...
Почему наша страна с каждым годом превращается в ё*аны пиз*ец?
Почему после публикации первых е-деклараций люди не вышли на улицы?
Почему в свои молодые годы, я понимаю, что не хочу растить ребенка в этом государстве?
Почему я должен батрачить как скотина и получать 500$, а эти е*ланы НЕ ПРИНОСЯ БЛ*ДЬ ПОЛЬЗЫ! НИКАКОЙ! получают 5-10к$?
Почему подавляющее большинство наших людей то-ли долбо*бы, то ли слепо-глухо-немые?
Почему принимают законы не имеющие практического применения?
Почему я, как гражданин этой страны должен терпеть, что бы меня е*али и наё*ывали постоянно и со всех сторон?
И самое обидное в этом всем, что никто и никогда не ответит на эти вопросы.
И самое обидное в этом всем, что никто и никогда не ответит на эти вопросы.
Эта территория с 13 века не имела независимости, сначала под монголов, затем под Литву, затем - под Польшу, затем - под Россию. Почему - ????? Каждый раз про...ла возможности
На ваш вопрос я тоже не ответил, а вот практические выводы можно сделать и без философского обоснования.
Вам нужны шашечки или поехать? На Украине сегодня реально такие вопросы решает през, но по более сложной бюрократической схеме. ВР проголосует так, как решит Зе.
,,я получил от вас заявление сегодня об увольнении" Источник: https://censor.net.ua/n3170563
Виталий Портников
8 ч. ·
Україна - парламентсько-президентська республіка. Кандидатура прем'єра висувається і затверджується коаліцією. Саме перед Верховною Радою прем'єр-міністр складає свої повноваження. Саме депутати парламенту, а не президент і співробітники його офісу вирішують долю голови уряду і всього кабінету.
Якщо вам не подобається такий порядок речей - міняйте Конституцію, повертайтеся до моделі президентсько-парламентської республіки, до часів Кучми і Януковича. Але поки зміни не відбулися - поважайте, будь ласка, Конституцію України. Поважайте державу, якій ви служите. Не перетворюйте її на пострадянську авторитарну потвору, в якій чиновники ігнорують закони заради прихильності самозакоханого правителя. Не дійте на потіху безграмотного дезорієнтованого натовпу. Натовп - не народ.
Народ - це відповідальні люди, які поважають свою країну і її закони. І влада повинна захищати закон і право саме для того, щоб народ не перетворився на юрбу.
Хе-хе, але Рим не міг собі уявити імператора-чужинця, котрий тваринно ненавидить Рим і тихенько мріє віддати його варварам.
Хотя в лагере «Слуг народа» сейчас преобладают прогнозы о том, что Гончарука в отставку не отправят, что Зеленский его сохранит на посту премьер-министра, но на самом деле все не так однозначно.
Источники «Страны» в Офисе президента говорят, что вариант отставки Зеленским все-таки рассматривается.
Президент давно был не доволен результатами работы кабмина Гончарука. Некоторые из наших собеседников в Офисе даже давали Гончаруку "время до февраля", после чего прогнозировали, что Зеленский отправит его отставку. Сейчас же премьер сильно подорвал к себе доверие президента после истории с плёнками. Зеленский недоволен не только пренебрежительным тоном Гончарука в отношении себя (хотя и это тоже), но и тем, что, как оказалось, премьер не ориентируется даже в базовых экономических вопросах - таких как курс гривны. Зеленскому же, в его понимании системы власти, нужен на посту премьера человек, который бы сам разбирался в экономических вопросах и на которого президент мог бы в этих вопросах полностью положиться.
Гончарук, как оказалось, таковым не является. И это было крайне неприятное открытие для президента. Кроме того, как стало понятно из разговоров Гончарука с Рожковой и Маркаровой, они не относятся к Зеленскому как к своему патрону, а попросту держат его за дремучего неуча, не проявляя никакой лояльности либо уважения.
И, скорее всего, отставка премьера это вопрос времени - более или менее длительного.
Параллельно рассматриваются и варианты по возможному преемнику Гончарука. Таковых наши источники называют пока три.
1. Арсен Аваков. Уже давно метит на этот пост. Но к нему отношение у Зе настороженное. Во-первых, в экономике Аваков не сильный специалист. Во-вторых, Аваков сильный специалист в политических интригах и может вывести правительство из под контроля Зеленского. То есть профита от его назначения для Зе никакого, а потенциальных проблем немало.
2. Зам.главы Офиса президента Юлия Ковалив. Амбициозна, много работала с западными структурами, но при этом уровень ее экономической компетенции такой же примерно как и у Гончарука. И подходы в общем-то такие же (из той же среды выходец). Зачем менять шило на мыло?
3. Юрий Витренко, топ-менеджер Нефтегаза. Его сейчас активно лоббирует Игорь Коломойский, с которым у Витренко есть общие интересы. Юрий Витренко был одним из главных переговорщиков по газу с Россией наряду с помощником президента Ермаком (также близок к Коломойскому). Но связи с Коломойским в данном случае играют для Витренко в минус. Зеленский не хочет увеличивать влияние олигарха. Кроме того, у президента есть сомнения в его экономической компетентности. Макроэкономическими процессами он никогда не занимался.
В общем, пока Чапай думает.
-Мил человек, даю тебе шанс! Трудись и попытайся все-таки в дальнейшем платить вовремя и в полном объёме!