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 Политика Украины
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 Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку: "Правильно будет дать Вам шанс". ВИДЕО

Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента,  решение об этом было принято после личной встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

"Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Источник: https://censor.net.ua/n3170563
 
 
 Топ комментарии
 
А Ха Ха Ха Ха Ха Ха у него и правда в макитре пусто А Ха Ха Ха Ха Ха жесть то какая
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это уже не ДНО это где то за Солнцем.....
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Хтось в курсі, що прем'єра Рада призначає та звільняє, чи Бубочка так Конституцію не прочитав?
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кто подписывает заявление премьера? Рада? перечитай статьи!
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Поскольку уволить опального боярина сцарек не мог по Конституции, они его помиловал. Нарид аплодирует.
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ВІТАЮ.

Очікуване рішення..
бо далі що? розглядати кандидатури Авакова і Тимошенко ?
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останнім часом Г+Г активно популяризує діяльність і економічний геній Яценюка...... які можна зробити висновки?
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Ну й прі чьом тут Зєлєнскій??? Це ж прерогатива Верховної Ради...
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Хоча, незважаючи на диплом юриста, зеро не тільки в економіці профан, але по ходу й в юриспруденції теж...
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Вот смотришь все это и не покидает чувство: - "...толь лыжи не едут, толи я ********"
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Я то думал, что мы на самом дне, но тут Зеленский с Гончаруком снизу постучали
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наверное это и к лучшему, никто так удачно не уделывает вниз рейтинг Зеленского как профан Гончарук.
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Шанс!!! Он вам даётся только раз, он не получка, не аванс!(О зряплате побазарим сам на сам) Но...! Мэры , сэры , пэры! Ну знайте чуйство меры..." Избегайте Омана", ну... как западни...И ваще-то до Ростова путь уже , ***, близкий -собираем ,сэры, шмотки все свои.
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Сама постановка, так нагадує кремлівське, це калька з раші невже ніхто не бачить?
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Да, даже манера разговора Пуйла. А интересно, как репетиция проходила и сколько дублей было. Не мог же оператор одновременно находиться и впереди и сбоку и не попасть в кадр. А вообще-то бубочка не простит, обидчивый он очень. С большим унижением уберет Гончарука, когда будет кем заменить и когда, в очередной раз, рейтинг надо будет поднимать. И когда очередной Оман нужно будет прикрыть.
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Если логически подумать то стучать членом по роялю и экономика это две большие разницы Но зебилам этого не понять в силу ихнего интеллекта
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Зеленский действительно профан в экономике, ну и что? Хряк, наоборот, был экспертом. К примеру, предприниматель Хряк неплохо заработал продавая Главковерху Хряку шоколодки. За одно это в США вывели бы под белые руки из Белого Дома и отдали бы под суд. А ведь у Хряка наверняка были и другие подобные достижения в сфере экономики.
Кстати, Рейган тоже был профаном в экономике.
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Нынешняя "власть"!
Три обоссанных дебила из банды СН, специалисты по набрасыванию говна на вентилятор, выложили какую-то хрень - фейк, и чуть не устроили политический кризис в Украине. Толпа это говно схавала и ждёт продолжения шоу. В стране война!!! А зебилы никак из телевизора не вылезут.
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Та яке,СУК,відношення має Зєля до відставки уряду ???????????????
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Как кацапией завоняло. Пуйло старший тоже любит за столиком холопствующих принимать снисходительно под камеры.
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в "цікавий" час живемо! президент вже не шапкокрад і не мародер, міністри вже не крадуть, а життя все гірше і гірше, чому?!
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А в чому життя стало гiрше порiвняно з попереднiм президентом?
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ЗеЛя подонок и мразь!всю эту шоблу на ростов!как можно скорей!
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Зеленский не понимает ,как он подставляется ...а жаль ...
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Куди я потрапив??? У фєдєрашку??? Що це за путєнзмєдвєдєвим???
І яке право має цей буратін відпускати чи не відпускати у відставку??? Він сере на Конституцію у прямому ефірі???
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Тёмный Рыцарь, [17.01.20 17:27]
@writetodarkk
Пишу не с целью публикации, просто накипело...
Почему наша страна с каждым годом превращается в ё*аны пиз*ец?
Почему после публикации первых е-деклараций люди не вышли на улицы?
Почему в свои молодые годы, я понимаю, что не хочу растить ребенка в этом государстве?
Почему я должен батрачить как скотина и получать 500$, а эти е*ланы НЕ ПРИНОСЯ БЛ*ДЬ ПОЛЬЗЫ! НИКАКОЙ! получают 5-10к$?
Почему подавляющее большинство наших людей то-ли долбо*бы, то ли слепо-глухо-немые?
Почему принимают законы не имеющие практического применения?
Почему я, как гражданин этой страны должен терпеть, что бы меня е*али и наё*ывали постоянно и со всех сторон?

И самое обидное в этом всем, что никто и никогда не ответит на эти вопросы.
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Почему наша страна с каждым годом превращается в ё*аны пиз*ец?

И самое обидное в этом всем, что никто и никогда не ответит на эти вопросы.
Эта территория с 13 века не имела независимости, сначала под монголов, затем под Литву, затем - под Польшу, затем - под Россию. Почему - ????? Каждый раз про...ла возможности

На ваш вопрос я тоже не ответил, а вот практические выводы можно сделать и без философского обоснования.
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цирк профанов.
Вам нужны шашечки или поехать? На Украине сегодня реально такие вопросы решает през, но по более сложной бюрократической схеме. ВР проголосует так, как решит Зе.
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потому что нормальный премьер сразу докажет что янелох, это брехня
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Объясните этим д@билам что у Президента НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ отправлять или не отправлять Премьера в отставку
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Так там один профан, а во второго не понятно есть ли голова вообще, не то шо пусто=))
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ДВА ДЕБИЛА ЭТО СИЛА!
,,я получил от вас заявление сегодня об увольнении" Источник: https://censor.net.ua/n3170563

Виталий Портников
8 ч. ·

Україна - парламентсько-президентська республіка. Кандидатура прем'єра висувається і затверджується коаліцією. Саме перед Верховною Радою прем'єр-міністр складає свої повноваження. Саме депутати парламенту, а не президент і співробітники його офісу вирішують долю голови уряду і всього кабінету.
Якщо вам не подобається такий порядок речей - міняйте Конституцію, повертайтеся до моделі президентсько-парламентської республіки, до часів Кучми і Януковича. Але поки зміни не відбулися - поважайте, будь ласка, Конституцію України. Поважайте державу, якій ви служите. Не перетворюйте її на пострадянську авторитарну потвору, в якій чиновники ігнорують закони заради прихильності самозакоханого правителя. Не дійте на потіху безграмотного дезорієнтованого натовпу. Натовп - не народ.

Народ - це відповідальні люди, які поважають свою країну і її закони. І влада повинна захищати закон і право саме для того, щоб народ не перетворився на юрбу.
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Ще у древньому Римі знали: "...Чим гірший імператор, тим миліший він для черні..." (Меценат).
Хе-хе, але Рим не міг собі уявити імператора-чужинця, котрий тваринно ненавидить Рим і тихенько мріє віддати його варварам.
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Политика Страны, [17.01.20 19:01]
Хотя в лагере «Слуг народа» сейчас преобладают прогнозы о том, что Гончарука в отставку не отправят, что Зеленский его сохранит на посту премьер-министра, но на самом деле все не так однозначно.
Источники «Страны» в Офисе президента говорят, что вариант отставки Зеленским все-таки рассматривается.
Президент давно был не доволен результатами работы кабмина Гончарука. Некоторые из наших собеседников в Офисе даже давали Гончаруку "время до февраля", после чего прогнозировали, что Зеленский отправит его отставку. Сейчас же премьер сильно подорвал к себе доверие президента после истории с плёнками. Зеленский недоволен не только пренебрежительным тоном Гончарука в отношении себя (хотя и это тоже), но и тем, что, как оказалось, премьер не ориентируется даже в базовых экономических вопросах - таких как курс гривны. Зеленскому же, в его понимании системы власти, нужен на посту премьера человек, который бы сам разбирался в экономических вопросах и на которого президент мог бы в этих вопросах полностью положиться.
Гончарук, как оказалось, таковым не является. И это было крайне неприятное открытие для президента. Кроме того, как стало понятно из разговоров Гончарука с Рожковой и Маркаровой, они не относятся к Зеленскому как к своему патрону, а попросту держат его за дремучего неуча, не проявляя никакой лояльности либо уважения.
И, скорее всего, отставка премьера это вопрос времени - более или менее длительного.
Параллельно рассматриваются и варианты по возможному преемнику Гончарука. Таковых наши источники называют пока три.
1. Арсен Аваков. Уже давно метит на этот пост. Но к нему отношение у Зе настороженное. Во-первых, в экономике Аваков не сильный специалист. Во-вторых, Аваков сильный специалист в политических интригах и может вывести правительство из под контроля Зеленского. То есть профита от его назначения для Зе никакого, а потенциальных проблем немало.
2. Зам.главы Офиса президента Юлия Ковалив. Амбициозна, много работала с западными структурами, но при этом уровень ее экономической компетенции такой же примерно как и у Гончарука. И подходы в общем-то такие же (из той же среды выходец). Зачем менять шило на мыло?
3. Юрий Витренко, топ-менеджер Нефтегаза. Его сейчас активно лоббирует Игорь Коломойский, с которым у Витренко есть общие интересы. Юрий Витренко был одним из главных переговорщиков по газу с Россией наряду с помощником президента Ермаком (также близок к Коломойскому). Но связи с Коломойским в данном случае играют для Витренко в минус. Зеленский не хочет увеличивать влияние олигарха. Кроме того, у президента есть сомнения в его экономической компетентности. Макроэкономическими процессами он никогда не занимался.
В общем, пока Чапай думает.
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Короче сигнал принят! Теперь гаранта можно на х*й посылать в прямом эфире...и ничего не будет.
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Про шанс.... Представляю..... не перечислил/заныкал энную сумму, а начальник налоговой вызывает и говорит:
-Мил человек, даю тебе шанс! Трудись и попытайся все-таки в дальнейшем платить вовремя и в полном объёме!
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Уровень правителя определяется кругом его подчиненных.
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У зелених ослів між відпочинком і скандалами часу на трускавецькі курси вже не залишається.Так і залишаться тупаками...
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