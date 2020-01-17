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Все про:пожар (3905) смерть (6363) ГСЧС (2439)

 11 человек погибли на пожарах 16 января, с начала года на пожарах погибло 129 украинцев,- ГСЧС

За прошедшие сутки, 16 января, на 60 пожарах в Украине погибли 11 граждан, 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах.

Так, 3 человека погибли в Черниговской области. Двух погибших мужчин обнаружили пожарные во время разбора конструкций сгоревшего двухэтажного дачного дома в с. Мажуговка, Черниговского района. Еще один смертельный пожар произошел в этот день в г. Городня Гродненского района области.

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На Житомирщине неосторожность при курении вызвала два пожара с погибшими в городе Малин и в г. Чоповичи. Еще одну жизнь огонь унес во время пожара, который вероятно произошел из-за короткого замыкания электробытового прибора в одном из домов в Винницкой области: в селе Большой Митник, Хмельницкого района области.

Также смертельные случаи зафиксированы в Волынской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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В общем, с началу 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 129 и 95 человек соответственно. При этом, из  2 144 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3170562
 
 
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