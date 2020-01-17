 Украину 20-21 января посетит глава ОБСЕ Рама

Об этом сообщили в албанском председательстве в ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Действующий председатель ОБСЕ посетит 20-21 января со своим первым официальным визитом в Украину", - сообщил собеседник, добавив, что в Украину Рама прибудет 19 января вечером.

По его словам, окончательная программа визита пока согласовывается с украинской стороной. Прорабатываются встречи с руководством государства.

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Точно подтверждена встреча действующего председателя ОБСЕ с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, после чего в здании МИД состоится совместная пресс-конференция.

Кроме того, состоится встреча Эди Рамы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, также планируется поездка на Донбасс.

Как известно, обязанности государства, председательствующего в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 января 2020 перешли от Словакии к Албании.

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Премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама во время представления приоритетов Албанского председательства 9 января Вене сообщил, что свой первый визит в качестве действующего председателя ОБСЕ совершит в Украину.