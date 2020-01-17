 Зеленский или уволит Гончарука из-за личного оскорбления, или оставит премьером "профана" - Билецкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Билецкого, размещенном в его твиттере.
Билецкий отметил: "Уже теперь после официально признанных властью "пленок Гончаркуа" сам Гончарук сегодня написал заявление об отставке. Написал он президенту Украины, еще раз подчеркнув свою "компетентность", потому что заявление нужно было писать в Верховную Раду, которая и принимет отставку премьер-министра ..."
Билецкий продолжил: "Теперь о ситуации, в которую попал Зеленский в свете этого заявления об отставке. Она в шахматах назывется "вилкой". Потому что, если зеленский и его фракция примут отставку Гончарука, то выходит, что Зеленский - человек, который обиделся на правду. Потому что он обиделся на правду про то, что он оценивает состояние страны по оливье, что у него много пустого места в голове.об экономике. На правду про то, что Гончарук, который отвечает за экономику Украины, на самом деле - профан. И человек, который обижается на правду смотрится не хорошо".
"С другой стороны, если он оставит Гончарука, то он оказывается в ситуации, когда он оставил непрофессионального, неквалифицированного и некомпетентного товарища, который сам себя оценивает в вопросах экономики как "профан".
Таким образом, Зеленский находится в состоянии.обычной, в самом деле шахматной, вилки. Почем у так произошло? Если говорить серьезно, то это произошло потому, что при власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана простых людей с помощью телевизора и деньги, котрые в них вливал международный спекулятивный капитал, типа Сороса, и некоторые украинские олигархи".
Як Зеленський опинився у "вилці" через профана Гончарука.#Гончарук #Зеленський #відставка pic.twitter.com/C4LrxPl2xC— Андрій Білецький (@BiletskyAndriy) January 17, 2020
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
3 ч. ·
Лучшее за сегодня)
автор Ivan Marunych
Вот как бы так сделать, что бы эти простые люди (амебы) испарились куда нибудь?
Что бы НЕ простые люди, не дураки...., а люди сложные, смогли бы когда нибудь нормально пожить в Украине?
Как это сделать?
Если говорить серьезно, то это произошло потому, что при власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана простых людей с помощью телевизора и деньги, котрые в них вливал международный спекулятивный капитал, типа Сороса, и некоторые украиснкие олигархиИсточник: https://censor.net.ua/n3170559
За туманом нічого не видно,
Примітка: Кожен рядок повторюється двічі.
ЗеЛенкіна,тьху!,Зєлєньського і пі.....здравляю!