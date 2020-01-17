EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  903  34
Материалы по теме:
Все про:Билецкий (149) Гончарук_Алексей (530)

 Зеленский или уволит Гончарука из-за личного оскорбления, или оставит премьером "профана" - Билецкий

Глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил о том, что президент Зеленский попал "в вилку" из-за пленок Гончарука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Билецкого, размещенном в его твиттере. 

Билецкий отметил: "Уже теперь после официально признанных властью "пленок Гончаркуа" сам Гончарук сегодня написал заявление об отставке. Написал он президенту Украины, еще раз подчеркнув свою "компетентность", потому что заявление нужно было писать в Верховную Раду, которая и принимет отставку премьер-министра ..."

Билецкий продолжил: "Теперь о ситуации, в которую попал Зеленский в свете этого заявления об отставке. Она в шахматах назывется "вилкой". Потому что, если зеленский и его фракция примут отставку Гончарука, то выходит, что Зеленский - человек, который обиделся на правду. Потому что он обиделся на правду про то, что он оценивает состояние страны по оливье, что у него много пустого места в голове.об экономике. На правду про то, что Гончарук, который отвечает за экономику Украины, на самом деле - профан. И человек, который обижается на правду смотрится не хорошо".

"С другой стороны, если он оставит Гончарука, то он оказывается в ситуации, когда он оставил непрофессионального, неквалифицированного и некомпетентного товарища, который сам себя оценивает в вопросах экономики как "профан".

Таким образом, Зеленский находится в состоянии.обычной, в самом деле шахматной, вилки. Почем у так произошло? Если говорить серьезно, то это произошло потому, что при власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана простых людей с помощью телевизора  и деньги, котрые в них вливал международный спекулятивный капитал, типа Сороса,  и некоторые украинские олигархи".

Источник: https://censor.net.ua/n3170559
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Що,й цей ностальгує за Ню-Віслюками В ситуации с отставкой Гончарука Зеленский попал "в вилку", - Билецкий - Цензор.НЕТ 2492
 показать весь комментарий
 
Рекомендую всем Ютуб канал КИЛЬ это не самореклама это отличный юморист зайдите посмотрите . Кстати Зебилы вам очень зайдет не квартал конечно но тоже ничего так . Рекомендую начать просмотр с озвучки Килем трейлера - Король Вiслюк
 показать весь комментарий
 
начальник транспортного цеха Віслюк Оманьский...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты хоть намазал её?
 показать весь комментарий
 
сам попрацюєш ішаків для тебе багато... Герой ованес,з балкону
 показать весь комментарий
 
Взагалі то зелене стадо найкумедніша річ що колись була в українській політиці.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гыыыыы, ыксперд велез))))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Це той що під час Дебальцево купував квартиру в Києві за бабло Коломойського?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Неее, это тот, кому пэтюня слюнявил за "акции протеста"
 показать весь комментарий
 
Бенио-аваковская шлюшка подала голос Зеленский или уволит Гончарука из-за личного оскорбления, или оставит премьером "профана" - Билецкий - Цензор.НЕТ 7572
 показать весь комментарий
 
 
Зеля с Гончаруком играют в шахматную вилку.Зеленский или уволит Гончарука из-за личного оскорбления, или оставит премьером "профана" - Билецкий - Цензор.НЕТ 5382
 показать весь комментарий
 
 
меня бесит это словосочетание - "простые люди"!
Вот как бы так сделать, что бы эти простые люди (амебы) испарились куда нибудь?
Что бы НЕ простые люди, не дураки...., а люди сложные, смогли бы когда нибудь нормально пожить в Украине?
Как это сделать?


Если говорить серьезно, то это произошло потому, что при власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана простых людей с помощью телевизора и деньги, котрые в них вливал международный спекулятивный капитал, типа Сороса, и некоторые украиснкие олигархиИсточник: https://censor.net.ua/n3170559
 показать весь комментарий
 
 
Туман яром, туман долиною,
За туманом нічого не видно,

Примітка: Кожен рядок повторюється двічі.
 показать весь комментарий
 
в этой ситуации, торчат уши Калмойского и Авакова, которые дерутся с Соросом за посаду Премьера.. а Билецкий просто шестерка Авакова..
 показать весь комментарий
 
Достали эти все что Зеленский должен, а ведь Гончарук на 100% прав, Зеленский в экономике профан, и сам Зеленский это знает, он хочет видеть результат, а как к этому результату придут экономисты профессионалы из правительства ему глубоко по фигу... и он правильно поступил что не уволил Гончарука, за правду не должны увольнять... как и в прочем избиратели которые голосовали за Зеленского знали что голосуют не за экономиста...
 показать весь комментарий
 
То це не "вилка".Це глибо-ока дупа.З чим ЗеЛенкіна,тьху!,Зєлєньського і пі.....здравляю!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх