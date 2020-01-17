 Зеленский или уволит Гончарука из-за личного оскорбления, или оставит премьером "профана" - Билецкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Билецкого, размещенном в его твиттере.

Билецкий отметил: "Уже теперь после официально признанных властью "пленок Гончаркуа" сам Гончарук сегодня написал заявление об отставке. Написал он президенту Украины, еще раз подчеркнув свою "компетентность", потому что заявление нужно было писать в Верховную Раду, которая и принимет отставку премьер-министра ..."

Билецкий продолжил: "Теперь о ситуации, в которую попал Зеленский в свете этого заявления об отставке. Она в шахматах назывется "вилкой". Потому что, если зеленский и его фракция примут отставку Гончарука, то выходит, что Зеленский - человек, который обиделся на правду. Потому что он обиделся на правду про то, что он оценивает состояние страны по оливье, что у него много пустого места в голове.об экономике. На правду про то, что Гончарук, который отвечает за экономику Украины, на самом деле - профан. И человек, который обижается на правду смотрится не хорошо".

"С другой стороны, если он оставит Гончарука, то он оказывается в ситуации, когда он оставил непрофессионального, неквалифицированного и некомпетентного товарища, который сам себя оценивает в вопросах экономики как "профан".

Таким образом, Зеленский находится в состоянии.обычной, в самом деле шахматной, вилки. Почем у так произошло? Если говорить серьезно, то это произошло потому, что при власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана простых людей с помощью телевизора и деньги, котрые в них вливал международный спекулятивный капитал, типа Сороса, и некоторые украинские олигархи".