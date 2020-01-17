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 На Львовщине 14 туристов застряли на поломанном подъемнике на горе Погар возле Славского, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львовской области спасатели проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника, который остановился на горе Погар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 января в 17:00 в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника", - говорится в сообщении.

На Львовщине 14 туристов застряли на поломанном подъемнике на горе Погар возле Славского, - ГСЧС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели на Львовщине помогли 11 туристам, которые заблудились и травмировались в горах, - ГСЧС

На Львовщине 14 туристов застряли на поломанном подъемнике на горе Погар возле Славского, - ГСЧС 02

По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170554
 
 
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якшо знати скільки воно стоє, то там золоті крісла мали бути
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Это была миссия на Марс от Илона Маска.
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скільки коштує користування тим підй06ніком?
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