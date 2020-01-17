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Все про:космос (617) Марс (23) Маск Илон (16) SpaceX (14)

 Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск собирается строить по 100 межзвездных кораблей в год. Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут находиться в подходящем положении, он собирается отправлять на Красную Планету по 100 тысяч добровольцев.

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, действительно ли он собирается до 2050 года отправить на Марс 1 млн человек, Маск ответил "Да".

В ответ на напоминание о том, что из-за расположения Земли и Марса оптимальный момент для полета с одной планеты на вторую открывается только каждые 26 месяцев, Маск сообщил, что в это время "простоя" будет готовиться к колонизации.

"Загрузим флот Марса на околоземную орбиту, 1000 кораблей отправляются в течение ~ 30 дней каждые 26 месяцев. Battlestar Galactica …", - написал Маск.

Читайте на Цензор.НЕТ: SpaceX представила прототип ракеты для колонизации Луны и Марса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также отметил, что на Марсе будет существовать большая потребность в рабочих руках. А значит, попасть на Красную планету смогут даже те, у кого нет денег на такое путешествие. Им предоставят ссуду.

Напомним, в сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип ракеты Starship для колонизации Луны и Марса.

Но в ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.

Также на Цензор.НЕТ: Илон Маск создал свою космическую ракету после вымогательства взяток чиновниками "Роскомоса"

Источник: https://censor.net.ua/n3170553
 
   
 Топ комментарии
 
Наши зеленые человечки сойдут?
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Надо отдать ему сепаратистов - пусть экспериментирует
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Порохоботов можно уже сегодня отправлять.
Нехай Щастит!
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нельзя вони налякають марсиан
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140 млн одной национальности пусть отправит.
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Там не наберётся 140 млн именно одной национальности)
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Лучше 16,5 миллионов другой национальности.
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у них для єтого и скрепа уже есть, благодаря которой по теории они не гибнут от атак Омерики.
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Я знала, что именно это увижу после статьи про будущих марсиан
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Пусть это будут порохнявые
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маска не можна..йому ще електромобілі до нормального стану довести треба Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 970
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мацкалей выселят
тех кто к этому времени
не сопьется
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В первую очередь с ДНР/ЛНР и Крыма!
Потом переключиться на РФ - тоннами и пачками!
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Вот куда ехать нужно на заработки, а вы всё в Польшу, да в Польшу. Даже деньги не нужны. А ватники вообще в РФ даже...
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Катастрофа. Разбился самолет. Попали в чистилище русский, еврей и
украинец.
Подходит к ним апостол Павел и говорит:
- Сейчас мы будем выяснять, кому из вас в рай, а кому в ад. Это займет
некоторое время. Ну а пока могу предложить исполнение одного вашего
желания, такого, о котором вы всю жизнь мечтали, одним словом любого,
кроме возвращения на землю.
Русский:
- А вы точно исполните это желание?
Павел:
- Обязательно.
- Тогда я хочу, чтобы умерли все жиды, а то они везде суют свой нос,
лезут в правительство и мешают нам жить.
Еврей:
- А я хочу, чтобы все русские повымирали как мамонты, они нам, жить
нормально не дают, во всех своих бедах обвиняют, и, вообще, от них одно
зло.
Украинец:
- А вы точно исполните желания русского и еврея?
Павел:
- Естественно, как я и обещал!
Украинец:
- Тогда мне чашечку кофе, пожалуйста.
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Считаю ,что Вове Зеленскому и его слугам Народа с их электоратом нужно заблаговременно забронировать билеты Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 466
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выпустит ещё одну компьютерную игру о миссии землян на Марс.
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В первую очередь, предлагаю отправить кацапов Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 121
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Дорогой Илона Маск отправь пожалуйста всех зебилов и желательно куда-то нахрен так далеко шоб даже в голове не могло уместиться шо есть такие далёкие планеты
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ЗЄбіли вивітряться через чотири роки,а ті хто лишиться полетять на Альфу Центавра разом з Маском. Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 1338
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умаляю, нашу ВР и ОП без очереди. БУДЬЛАСКА
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а можно 1 млн свинорусов и зедебилов отправить? А лучше 2
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Не козломордых нельзя они пока долетят проковыряют дырку в корабле и все миссия к херам собачьим а это дорогое удовольствие
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то все дело инструкций. а вот русская хромосома вьіживания как раз подходит.
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Як він збирається їх там годувати і чим дихати?
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А потом и урожай картохи на экскрементах подоспеет.
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На Марсе есть атмосфера с небольшим присутствием кислорода. Температура днём может достигать + 15 градусов по Цельсию. Есть огромные запасы пресной воды. Значит, будет кислород для дыхания и водород в качестве топлива. Есть, наверняка, и полезные ископаемые для строительства сооружений и зданий. В общем, жить на Марсе, теоретически, можно. Добраться до него - тоже вполне осуществимо даже при помощи современных ракет на химическом топливе.
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Може спочатку треба хоч десятку туди долетіти і подивитись, раптом там москалі? Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 2217
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Ага только пару лет лететь и то три благоприятном расположении планет!
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Колись і навколосвітня подорож займала три роки, на зрубі з мотузками.
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Перше питання, яке в мене виникло, це на рахунок їжі. Ну і дихати та пити теж треба міліону людей.
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Маск обещал каждому землянину по 2 гектара марсианской поверхности и двух рабов марсиан.
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***** до того часу вже зігниє в кремлядській стіні.
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Судячи з того, скільки там клонів, то там він довічно!
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Там працювати треба буде, а не скакати на 9 травня.
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Может уважаемый Маск сделает исключение и сегодня шт 500 наших народных паразитов отправит , пусть не на Марс а поближе,выкинет их на орбите Земли ?
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шпичкою у вухо і на очисні - дешевше буде
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Марс, 53-й штат США.
Азеопскіє скрєпаноїди іпаннуцца.
God bless USA !
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Илон Маск конечно гений. Имея ежегодно огромные убытки столько лет оставаться на плаву только на энтузиазме почитателей его идей! Это не прикол, я сам почитатель Маска, именно такие люди нужны сейчас человечеству, которое в значительной мере потеряло смысл жизни.
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Марсіанську програму проектував ще Корольов, як вважаєте, він був прибутковим?
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Нет тогда тихнологий таких не было. Королев только лунную!
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Так він тільки планував, тоді всі були впевнені що все буде швидко, а так до Маска все було на рівні 60-х років.
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Страдай: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Маск,_Илон
В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нём программировать. В двенадцатилетнем возрасте он продал за 500 долларов свою первую программу - видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar[14], в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушки[15].
В 1999 году Zip2 была приобретена Compaq за 307 млн долларов[33]. Маск получил 7 % от суммы продажи (22 млн долл.)[34].
В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов США. На момент продажи Маску принадлежали 11,7 % акций компании[35], что позволило ему выручить 180 млн долларов[36].
В мае 2002 года Маск основал свою третью компанию - SpaceX. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.
Американская компания, производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии. В марте 2018 года акционеры компании проголосовали за повышение зарплаты Илону Маску до $3 млрд в год. У него не останется фиксированного оклада, вместо этого он получит компенсацию в виде акций компании. Выплата компенсации будет зависеть от того, достигнет ли компания необходимых финансовых показателей.
В октябре 2019 года Илон Маск заявил о том, что Tesla вышла в прибыль, а котировки акций компании поднялись на 20 %[41].
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Есть одна нация у которой , как оказалось, очень мало земли, что она просто вынуждена захватывать соседние страны... им на красной планете будет в самый раз поселиться! Но предварительно высадите там боярышник
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Предлагаю скинутся и отправить туда Медвейчука Бойко Зеленского и Тимошенку!
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Порошенко и весь его жопоблок рыговский за ыл добавить.
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Слышал, Рогозин скоро огребёт пенделелей. Русня создала комиссию по плачевному состоянию Роськосмоса. Это при том, что 2019 у них лучший год по запускам за последние 4 года, а по аварийности - лет за 20-ть. Вот так у рукожопов, жёстко.
Наш Госкосмос наверняка закончил год с премиями, хотя никто не в курсе его успехов.
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Ничего, у него ещё резервный батут останется. Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян - Цензор.НЕТ 2610
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Там для соевых рай зеленого цвета там будет только индикатор "сортир свободен".
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Сегодня Александру УСИКУ - 33!

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион 2012 года в категории до 91 кг.


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очнулся сердешный, марс давно уже украинизирован еще при святом пете и называется жовто-блакытной планетой
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Бажано відпраіити побільше москалів: на Марс, нахрін, та на інші планети.
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На марсе нет магнитосферы. Одна вспышка солнца и вы труп через неделю от лучевой болезни. Плюс гравитация в 3 раза ниже.
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Естественно там нужно будет много людей.
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