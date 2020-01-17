 Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, действительно ли он собирается до 2050 года отправить на Марс 1 млн человек, Маск ответил "Да".
В ответ на напоминание о том, что из-за расположения Земли и Марса оптимальный момент для полета с одной планеты на вторую открывается только каждые 26 месяцев, Маск сообщил, что в это время "простоя" будет готовиться к колонизации.
"Загрузим флот Марса на околоземную орбиту, 1000 кораблей отправляются в течение ~ 30 дней каждые 26 месяцев. Battlestar Galactica …", - написал Маск.
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Он также отметил, что на Марсе будет существовать большая потребность в рабочих руках. А значит, попасть на Красную планету смогут даже те, у кого нет денег на такое путешествие. Им предоставят ссуду.
Напомним, в сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип ракеты Starship для колонизации Луны и Марса.
Но в ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.
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Нехай Щастит!
тех кто к этому времени
не сопьется
Потом переключиться на РФ - тоннами и пачками!
украинец.
Подходит к ним апостол Павел и говорит:
- Сейчас мы будем выяснять, кому из вас в рай, а кому в ад. Это займет
некоторое время. Ну а пока могу предложить исполнение одного вашего
желания, такого, о котором вы всю жизнь мечтали, одним словом любого,
кроме возвращения на землю.
Русский:
- А вы точно исполните это желание?
Павел:
- Обязательно.
- Тогда я хочу, чтобы умерли все жиды, а то они везде суют свой нос,
лезут в правительство и мешают нам жить.
Еврей:
- А я хочу, чтобы все русские повымирали как мамонты, они нам, жить
нормально не дают, во всех своих бедах обвиняют, и, вообще, от них одно
зло.
Украинец:
- А вы точно исполните желания русского и еврея?
Павел:
- Естественно, как я и обещал!
Украинец:
- Тогда мне чашечку кофе, пожалуйста.
Дизель шоу Марс Наш
Азеопскіє скрєпаноїди іпаннуцца.
God bless USA !
В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нём программировать. В двенадцатилетнем возрасте он продал за 500 долларов свою первую программу - видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar[14], в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушки[15].
В 1999 году Zip2 была приобретена Compaq за 307 млн долларов[33]. Маск получил 7 % от суммы продажи (22 млн долл.)[34].
В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов США. На момент продажи Маску принадлежали 11,7 % акций компании[35], что позволило ему выручить 180 млн долларов[36].
В мае 2002 года Маск основал свою третью компанию - SpaceX. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.
Американская компания, производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии. В марте 2018 года акционеры компании проголосовали за повышение зарплаты Илону Маску до $3 млрд в год. У него не останется фиксированного оклада, вместо этого он получит компенсацию в виде акций компании. Выплата компенсации будет зависеть от того, достигнет ли компания необходимых финансовых показателей.
В октябре 2019 года Илон Маск заявил о том, что Tesla вышла в прибыль, а котировки акций компании поднялись на 20 %[41].
Наш Госкосмос наверняка закончил год с премиями, хотя никто не в курсе его успехов.
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион 2012 года в категории до 91 кг.