 Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, действительно ли он собирается до 2050 года отправить на Марс 1 млн человек, Маск ответил "Да".

В ответ на напоминание о том, что из-за расположения Земли и Марса оптимальный момент для полета с одной планеты на вторую открывается только каждые 26 месяцев, Маск сообщил, что в это время "простоя" будет готовиться к колонизации.

"Загрузим флот Марса на околоземную орбиту, 1000 кораблей отправляются в течение ~ 30 дней каждые 26 месяцев. Battlestar Galactica …", - написал Маск.

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Он также отметил, что на Марсе будет существовать большая потребность в рабочих руках. А значит, попасть на Красную планету смогут даже те, у кого нет денег на такое путешествие. Им предоставят ссуду.

Напомним, в сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип ракеты Starship для колонизации Луны и Марса.

Но в ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.

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