 Враг с начала суток 17 января 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечаетя: "Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи населенного пункта Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;

рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из миномета калибра 120 мм - 4 мины, а также гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ в течение получаса из минометов обстреливали позиции украинских воинов возле Орехово, - Минобороны