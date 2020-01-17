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 Политика Украины
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Все про:обстрел (8607) Донбасс (20462) операция Объединенных сил (1998)

 Враг с начала суток 17 января 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечаетя: "Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи населенного пункта Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;

рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из миномета калибра 120 мм - 4 мины, а также гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ в течение получаса из минометов обстреливали позиции украинских воинов возле Орехово, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3170551
 
 
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Потерь нет, - штаб ООС

О потерях узнаем в новостях что хоронят очередного погибшего бойца ВСУ где то на Житомирщине...Сейчас с шоблой ЗЕсепаров только так можно узнать о потерях
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А блазень вже обговорює з рашею нові ділянки "розведення"...
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=610&v=iTqoCxV7qxs&feature=emb_logo

А действительно, нах нам это заминированное, полностью разграбленное и ненавидящее Украину ОРДЛО. Это будет бетонная плита тянущая нас постоянно вниз к рашке.
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там якшо не вбило зразу - нема потєрь - навіть, якшо той помер через полчаса
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Скоро и Об обстрелах нельзя будит Говорить , штобы ковото не Нервировать.
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Россия расширила действие своей радиостанции на Азовское море....Что ватники потеряли в украинском Крыму и в занятом открыто российскими войсками Новоазовска. с побережьем? Почему Главнокомандующий Зеленский молчит и не освобождает Новоазовск?
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хоть из автомата стрельнули в ответ?
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Усе хорошо...про потери на линии зеленского вам расскажут на сепар тв
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