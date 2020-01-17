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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1260) Борисполь (623) Иран (824) Офис Президента (222)

 В аэропорту "Борисполь" 19 января пройдет церемония почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране, - Офис Президента

19 января, ориентировочно в 11:30 пройдет церемония почтения памяти погибших в катастрофе украинского самолета в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентификация тел погибших в Иране украинцев завершена в Тегеране, их передадут до 19 января, - МВД

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также на Цензор.НЕТ: На месте падения самолета МАУ была куча народа, которые собирали вещи, обломки: кто сдавал на металлолом, кто себе на память, - директор КНИИСЭ Рувин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170544
 
 
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немножко хороших пятничных новостей вам с Сирии...



В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6046 JaziraNews

@MJazira3

·16 мин

Подтвердилась появившаяся ранее информация об уничтожении 4-х российских офицеров в н.п. #Катра в районе Джарджаназа на юго-востоке пр. Идлиб.

От некоторых арабских активистов поступают сообщения, что в ходе сегодняшних боев на юго-востоке пр. Идлиб была уничтожена брехливая собака путинской пропаганды #ОлегБлохин.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7239
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Главное гражданских отсеките чтоб их там не было как недавно при возложении Оманским....
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це йюде придумали шоп Водохреща сплюндрувати
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Главное гражданских отсеките чтоб их там не было как недавно при возложении Оманским....
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Даже судя по фотке гражданских основательно отсекли. Не поверю что в Борисполе такая пустота в зале как на фото где кловун цветы ложит.
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""Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!""
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це йюде придумали шоп Водохреща сплюндрувати
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чому саме 19-го? От прилетять рештки з Ірану - влаштувати поховання і поминання
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гастрольний графік кварталу не дозволяє....
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немножко хороших пятничных новостей вам с Сирии...



В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6046 JaziraNews

@MJazira3

·16 мин

Подтвердилась появившаяся ранее информация об уничтожении 4-х российских офицеров в н.п. #Катра в районе Джарджаназа на юго-востоке пр. Идлиб.

От некоторых арабских активистов поступают сообщения, что в ходе сегодняшних боев на юго-востоке пр. Идлиб была уничтожена брехливая собака путинской пропаганды #ОлегБлохин.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7239
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Аэропорт Борисполь это первое что должно быть взято на прицел когда погоним ЗЕбильную шоблу кремлёвских холуев. Не Майдан, а именно аэропорт.
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Ну не треба з аеропорта робить поминальне місце, зелені уроди!
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Камеры журналисты...к чему??? Дайте родным спокойно встретить и забрать своих погибших.Это шоу им точно не надо!.
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Совсем непонятно, почему поминки надо проводить в Борисполе. Просто заняться нечем, кроме как поминки справлять.
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Оманський не розпорядився заборонити рейси до Іранії, ось і провести церемонію біля його будинку.
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Такі заходи у аеропортах дуже популяризують цей вид транспорту серед населення...
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