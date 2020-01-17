 В аэропорту "Борисполь" 19 января пройдет церемония почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентификация тел погибших в Иране украинцев завершена в Тегеране, их передадут до 19 января, - МВД

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также на Цензор.НЕТ: На месте падения самолета МАУ была куча народа, которые собирали вещи, обломки: кто сдавал на металлолом, кто себе на память, - директор КНИИСЭ Рувин. ВИДЕО