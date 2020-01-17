EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  2108  66
Все про:Польша (5043) украинцы (3057) эмиграция (119)

 Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше

Всего право проживать в Польше на постоянной основе имеют более 400 тысяч иностранцев. Около половины из них - украинцы.

Об этом рассказал пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Из 423 тысяч иностранцев, которые 1 января 2020 имели действительные документы на жительство в Польше, больше всего было граждан Украины (214,7 тыс.), Беларуси (25,6 тыс.), Германии (21,3 тыс.), России (12,5 тыс.), Вьетнама (12,1 тыс.)", - отметил Дудзяк.

По его словам, в течение года больше всего разрешений на проживание в Польше получили украинцы (35,6 тыс.), белорусы (5,5 тыс.) и граждане Грузии (2,7 тыс.), Индии и Молдовы - по 1,1 тыс.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук пожаловался на выезд украинцев из страны

Как сообщили в Управлении по вопросам иностранцев Республики Польша, интересным является тот факт, что в течение года на 120% (до 1,4 тыс.) возросло количество британцев, которые получили вид на жительство в Польше. Это связано с неуверенностью относительно условий выхода Великобритании из ЕС.

Отмечается, что на протяжении 2018 года почти 40 тыс. иностранцев получили разрешения на временное проживание в Польше (до трех лет) и около 10 тыс. - на постоянное жительство (5-10 лет).

На сегодня 59% иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, находятся в возрастной группе 20-39 лет, 26% - 40-59 лет, 12% иностранцев младше 20 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Украинского туриста задержали в Кракове за то, что его дрон упал на крышу костела

Самыми популярными местами для проживания иностранцев в Польше является Мазовецкое воеводство (административный центр в Варшаве) - 117 тыс., Малопольское (Краков) - 45 тыс., Нижнесилезское (Вроцлав) - 34 тыс. и Великопольское (Познань) - 33,5 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3170542
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро отсюда даже собаки убегут шутка ли тупой клоун правит страной
 показать весь комментарий
 
Хорошо хоть ти сбєжал. Ат павєсткі, ілі так, в Англію патянула?
 показать весь комментарий
 
говорят что до ввторой мировой украинцев в УКРАИНЕ было80 млн . как сейчас турков .
КОГДАТО кацапы должны ответить за геноцид украинской нации

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну звичайно. Ти з Порошенком з США скільки років боровся? Всі п'ять?
 показать весь комментарий
 
 
Очень даже правильно. А обоссаные вонючие пенсы голосующие за гречку и гнилую колбасу а также личинки дегенераты ими воспитанные, сидят на ровной ...опе перед телевизором и...ждут правительство в Киеве которое им выплатит пенсию как в гейропе и...сделает низкие цены. ПС. Жалкое опущенное племя дебилизированных люмпенов дегенератов.
 показать весь комментарий
 
 
Не суди.Це наслідки 70 річного господарювання совка.Надіюсь він залишився тільки в мізках зелебобиків а не в генах...
 показать весь комментарий
 
Скоро отсюда даже собаки убегут шутка ли тупой клоун правит страной
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В том и проблема, что бесполезный ПЕС никуда бежать не хочет, а постоянно то гавкает, то скавчит.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо хоть ти сбєжал. Ат павєсткі, ілі так, в Англію патянула?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тут вони харчуються
 показать весь комментарий
 
Был бы он бесполезный - ты б на него так не гавкал и не скавчал Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 279
 показать весь комментарий
 
 
все согласно желания малороссов и их выбора... Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 849
но потом и они уедут....
останется дикое поле, которое заселят со временем другие народы.....
впрочем какаяразница....?
но как говорил Каневский - "Это будет уже совсем другая история"..
 показать весь комментарий
 
 
А то последние 5 лет до "клоуна" не бежали рекордными темпами, ага...
 показать весь комментарий
 
 
Ездили на зароботки так как команда Порошенко добилась чтобы работать можно было легально а потом они выбрали Зе хуже не будет и теперь мечтают свалить нахрен чувствуешь всю прелесть ситуации?
 показать весь комментарий
 
 
Та какое там на заработки. Печатали статистику в 2018м - рекордное количество эмигрантов из Украины за все годы независимости было.
 показать весь комментарий
 
 
Кто тебе печатал статистику? На чем? Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 9121 Не неси пургу - вахтенным методом все ездят. "Рекордное количество" ни одна страна не принимает, даже рашка. Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 4931
 показать весь комментарий
 
 
Принимают украинцы разные страны.
 показать весь комментарий
 
Где печатали? В комсомольской правде? Вот тебе конкретный пример . Есть у меня знакомый еврей считает себя рюзькое всю жизнь пропинал писюна мастером на трубном заводе проголосовал за ЗЕ заводу хана его сократили он собирается ехать на ПМЖ в Израиль на новый год смотрел расейское телевидение и выступление )(уйла Вовки 😂😂 скажи мне кто он? Впрочем не стоит я тебе скажу он 100ый Зебил
 показать весь комментарий
 
 
Такое не читаю. Скорее всего тут на цензоре - в основном новости тут черпаю.

А конкретный частный пример не значит вообще ничего.
У меня есть конкретные примеры знакомых, эфигрировавших в 2006м, 2013м, в 2015м, в 2016м...
 показать весь комментарий
 
Дело в том шо сказать тебе нечего где-то тут возможно на цензоре а может на столбе или на заборе это будешь тулить таким как ты сам это во первых . Во вторых только самый тупой олигофен ещё не понял кто такой зеленский и какая это ДИЧЬ . А теперь можешь быть свободен ибо ты скучное до немогу и твои высеры неинтересны впрочем как и ты само как личность . Бувай ✋
 показать весь комментарий
 
 
И каким образом команда Порошенко добилась того, что работать можно было легально?Я весь внимание.
 показать весь комментарий
 
Я болт ложил на твое внимание вся информация есть в интернете или ты думаешь я тебе тут буду описывать все что делали наши дипломаты на протяжении пяти лет ? Я так понимаю ты тоже за ЗЕ 🙋🙋🙋
 показать весь комментарий
 
 
И понимать не нужно-это упоротый зелебобик !
 показать весь комментарий
 
 
чтобы получить вид на жительство в Польше, нужно там проработать и прожить определенное время. вот те цветочки, которые распустились при потрохе, сейчас превратились в ягодки
 показать весь комментарий
 
 
А Ха Ха Ха Ха Ха Ха класс Порошенко по любому виноват А Ха Ха Ха Ха Ха класс 👍👍 блин давно с интеллектуальными креветками не общался. Лови лайк от меня
 показать весь комментарий
 
 
а кто искусственно обвалил курс гривны в 4 раза? я, что ли?
 показать весь комментарий
 
Слушай кацап давай договоримся я тебе отвечу на последний вопрос и ты пойдешь в эротическое пешое путишествие. И по состоянию на 14 год экономика Украины на 60 процентов была ориентирована на расею в связи с окупацией Крыма и войной на Донбассе а так же отказа торговли и сотрудничества с Мордором произошел обвал гривны . А теперь пшло нах 👉
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну начнем с того что массовое бегство началось еще при Парашенке Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі - Цензор.НЕТ 8434
 показать весь комментарий
 
 
Ты лучше начни с того шо сходи нахрен вслед за вон тем товарищем которого я послал перед тобой ☝ ибо отвечать каждому дураку нет желания
 показать весь комментарий
 
 
а когда дважды зек правил, ничо так, да? А когда спиртовый алконавт?
 показать весь комментарий
 
Всё больше поляков, находят работу в Германии...А с марта, и украинцы смогут ,легально, в Германии работу искать..
 показать весь комментарий
 
 
вот что связывает эту картину с УКРАИНОЙ?
Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 430
 показать весь комментарий
 
 
ходожник ЭНДИ УОРХОЛ -урожденный лемок (карпатский народ ). родившийся в эмигрантской среде
Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 6985
 показать весь комментарий
 
 
говорят что до ввторой мировой украинцев в УКРАИНЕ было80 млн . как сейчас турков .
КОГДАТО кацапы должны ответить за геноцид украинской нации

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какая чушь
 показать весь комментарий
 
народность ЛЕМКИ - кацапы уничтожили полностью
земли их СТАЛИН отдал ПОЛЬШЕ взамен калинигралской области
Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 4835
 показать весь комментарий
 
сейчас лемки живут в ПОЛЬШЕ И СЛОВАКИИ
УКРАИНСКИХ ЖЕ ЛЕМКОВ сталин после войны вагонами вывозил на восток УКраины . без еды . без домов .ОНИ просто гибли

Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 5311
 показать весь комментарий
 
лемки . бойки . гуцулы жили на своих землях практически 1500 лет .если не больше
КИЕВУ тоже 1500 лет
их не трогали австрийцы. но дорвались до КАРПАТ москали и за несколько лет практически уничтожили эти народы
 показать весь комментарий
 
 
так шо нечего удивляться лозунгу КАРПАТ - МОСКОЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Карпатский народ=донбасский народ=народ крыма?
Пшла вон, сепаратюга! УКРАИНА И НАРОД УКРАИНЫ.
 показать весь комментарий
 
Дуй по стрелочке , козломордый тролль под прокси
 показать весь комментарий
 
 
Шо, сепаратюга стэцька, спалилась?))))
Увольняйся, фсьо, денех не будет)))
 показать весь комментарий
 
Правильно буде "лемко". Етнічна група українців Карпат і Пвдепрпаття - лемки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
то мабуть "патріоти" ...
 показать весь комментарий
 
 
це, тіпа місто-обласний центр слінял за бугор
 показать весь комментарий
 
 
Тут є один громадянин Польщі, палкий шанувальник Бойка і Зеленського. Але найбільше прихильників Зеленського з Англії та Німеччини. Просто у них проксі швидкісні і безкоштовні.
 показать весь комментарий
 
 
Отак... Наши - в Польшу на ПМЖ. А к нам - ИНдусы на ПМЖ. Прикольно)). Отучатся в Медицинском, например, и давай наших девок замуж брать... И никто им не запретит. А жаль.
 показать весь комментарий
 
 
Це тільки легальні українці а легальних плюс не легальних українців у Польщі вже знаходиться біля трьох мільйонів поляки місяць тому озвучили цю цифру.
 показать весь комментарий
 
 
Только в Польше, а еще есть и др. страны..
 показать весь комментарий
 
 
V lItve 45% ili okolo 10000 jest legalno ne mense goda zyvucix.Belorusov tut toze nemalo 32%
 показать весь комментарий
 
проголосували за Клоуна і звалили,а ви тут Порохоботи розгрібайте
 показать весь комментарий
 
 
Потом под польскими флажками будут тут на Цензоре переживать за Украину с патриотичной пеной у рта..
 показать весь комментарий
 
Ну в Польше хоть Петя не сжигает евробляхи и продукты с другими товарами дешевле.
 показать весь комментарий
 
Скажи мне,просто интересно-тебе Порох еще в кровать не гадит ？
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну что сделаешь, не хотели они доганять Польшу 50 лет как Петя им обещал. 200тыс. активных, предпреимчивых и работоспособных украинцев, заметте. Спасибо скажим Пете и ЗЕ за рехвормы и *покращення* не по дням а по часам.
 показать весь комментарий
 
Молодцы, в индивидуальном порядке интегрируются в ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
останній анклав, схоже, таки здолано..(
 показать весь комментарий
 
Вместо того что бы возвращаца при ЗЕкловуне побежали ещё усиленней. А ведь 73% из этих беженцев проголосовало за ЗЕкловуна...шо ж вы свалили? А как же конец эпохи бедности??
 показать весь комментарий
 
 
таким чином моє місто , якби всі гастери були звідси, стало б пустелею! а слуги урода "покращують" життя змінами до податкового кодексу! невже мародер з южанінськими змінами нічому дурнів не вчать?! типий, ще тупіший!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх