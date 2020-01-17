 Более 200 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше

Об этом рассказал пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Из 423 тысяч иностранцев, которые 1 января 2020 имели действительные документы на жительство в Польше, больше всего было граждан Украины (214,7 тыс.), Беларуси (25,6 тыс.), Германии (21,3 тыс.), России (12,5 тыс.), Вьетнама (12,1 тыс.)", - отметил Дудзяк.

По его словам, в течение года больше всего разрешений на проживание в Польше получили украинцы (35,6 тыс.), белорусы (5,5 тыс.) и граждане Грузии (2,7 тыс.), Индии и Молдовы - по 1,1 тыс.

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Как сообщили в Управлении по вопросам иностранцев Республики Польша, интересным является тот факт, что в течение года на 120% (до 1,4 тыс.) возросло количество британцев, которые получили вид на жительство в Польше. Это связано с неуверенностью относительно условий выхода Великобритании из ЕС.

Отмечается, что на протяжении 2018 года почти 40 тыс. иностранцев получили разрешения на временное проживание в Польше (до трех лет) и около 10 тыс. - на постоянное жительство (5-10 лет).

На сегодня 59% иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, находятся в возрастной группе 20-39 лет, 26% - 40-59 лет, 12% иностранцев младше 20 лет.

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Самыми популярными местами для проживания иностранцев в Польше является Мазовецкое воеводство (административный центр в Варшаве) - 117 тыс., Малопольское (Краков) - 45 тыс., Нижнесилезское (Вроцлав) - 34 тыс. и Великопольское (Познань) - 33,5 тыс.