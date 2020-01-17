EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  106  4
Материалы по теме:
Все про:армия (7625) Минобороны (6231) продукты (1345)

 В 2019 году в подразделениях ООС забраковали 200 тонн некачественных продуктов и 160 тыс. сухпайков, - Минобороны

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований в 2019 году в районе операции Объединенных сил около 200 тонн пищевых продуктов признано некачественными и непригодными для питания военнослужащих ВС Украины

Об этом сообщили в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Подавляющее количество продуктов была без соответствующей маркировки и этикетирования с истекшим сроком годности. В частности было забраковано продовольствие, которое не соответствовало стандартам ГСТУ и ГОСТ", - говорится в сообщении.

Также представители Управления проверяли сухие пайки. По результатам исследований в прошлом году забраковали около 160 тыс. комплектов сухпайков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3170540
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не удивлюсь если это пакостная тварь Ноздрачев их заказывала в ООС....
 показать весь комментарий
 
Не удалось пэтюне солдатам хрень впарить и хорошо
 показать весь комментарий
 
 
але ж і виробники які скоти..
за це би їм по 10 років з конфіскацією..
 показать весь комментарий
 
С истекшим сроком годности!
Это - важно знать.
Вопрос - Почему "Подавляющее количество продуктов была без соответствующей маркировки и этикетирования с истекшим сроком годности"?
Остается выяснить - Кто наживался на Армии?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх