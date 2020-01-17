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 Политика Украины
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 "ЕС" просит Богдана, Баканова и Авакова пояснить свое отсутствие на совещании СНБО по расследованию катастрофы самолета "МАУ"

Фракция "Европейская Солидарность" направила депутатский запрос об отсутствии на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета Boeing-737 в Иране, руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады Украины.

"Владимиром Зеленским при СНБОУ был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737.

Однако обращаем ваше внимание, что на данном совещании отсутствовали глава Офиса Президента Украины А.И. Богдан, который, по информации СМИ, возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, председатель Службы безопасности Украины И. Баканов и министр внутренних дел Украины А.Б. Аваков", - говорится в запросе.

"Отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом, считаем неприемлемым", - отмечают в "Европейской Солидарности".

Парламентарии требуют от упомянутых лиц ответить на вопрос - принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба и, в случае их отсутствия на заседании, были ли они в официальном отпуске в это время.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3170537
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
это потому, что "таёжный саюз" тебе близок
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Таежный союз у тебя, лахта. Спам и булыжник - орудие пролетартата.
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А куда Зеля тянет зебилов,в лахту. Куйло мясо зебилов на фарш для сирий и ливин нужно,алкаши заканчиваются.
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Зе - первый Президент Украины, отстаивающий интересы Украины. За это Зе завоевал уважение всех стран. С Зе президенты Большой восьмерки говорят на равных.
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Жесть!А ну,выдай ещё какой нибудь перл про величайшего лидера современности.
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Прихватили за орешку всю гоп-компашку оттуда откуда они не ожидали.
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Та называйте эту троицу просто - БАКЛАНАМИ


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Почему "ЕС", если это "ПЕС"?
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Чтобы путали с Евросоюзом.
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Скандал из-за огромных зарплат чиновников в Украине: опубликован рейтинг рекордсменов
Пятница, 17 января 2020, 12:26

За последний месяц 2019 года министры Кабинета министров получили гигантские премии и надбавки. https://apostrophe.ua/news/politics/2020-01-17/skandal-izza-ogromnyh-zarplat-chinovnikov-v-ukraine-opublikovan-rejting-rekordsmenov/185816

"ЕС" просит Богдана, Баканова и Авакова пояснить свое отсутствие на совещании СНБО по расследованию катастрофы самолета "МАУ" - Цензор.НЕТ 8448
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отдыхают
что разве Богдан с сАбаковым уже вернулись с отдыха??
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Достали!
Не ЕС,не ЕС!
А просто ПЕС.
Пес правильно.
А то можно подумать,что в Евро союзе просят пояснить.
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Напрасно дергался на эшафоте скоморох:
" Мне 42, ребята, я ж не лох, не лох!")))))))))))
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Та им Пох это ЕС когда они на данный момент уверены, что они пана Бога за бороду поймали.
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Зато в карманах полно. Вот это уже компромат.
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правильно не ЕС, а ПЕС.
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""ПЕС" просит" - так будет правильнее. "ЄС" просить Богдана, Баканова та Авакова пояснити свою відсутність на нараді РНБО з розслідування катастрофи літака МАУ - Цензор.НЕТ 829
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Петро опять воду мутит! Ты лучше расскажи, как там на Сейшелах было, дым из Австралии не мешал?
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Казино, лыжи, Сан-Тропе, душевные разговоры с мафиози на Сицилии. Каждому нашлось место по душе. Или душонке, не знаю, как правильно.
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Богдан предпочел поехать на праздники на горнолыжные курорты Франции и Швейцарии. А потом отправился отдыхать на китайский остров Хйанань.

https://strana.ua/news/243733-hde-otdykhali-na-zimnie-prazdniki-zelenskij-poroshenko-vakarchuk-i-bakanov-foto.html
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Для чого їм бути присутніми на засіданні , проблеми України, не їхні проблеми, Україна для них полігон для заробітку бабла
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На совещание по расследованию вооружнного нападения на державу не явились ключевые фигуры, а зебилам весело...полная деградация.
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Есть причина шарахнуть ракетой в ответ.
А вообще штрафовать МАУ надо. Иран предупреждал о возможных инцидентах, просил прекратить полеты.
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"Лідер" вашої "еурейської солідарності" паради в Києві приймав,поки українських воїнів розстрілювали іхтамнєти під Іловайськом. А тепер політичний труп уалцмана цікавиться, де були зєлєбобіки. Та з бл@д@ми в саунах. Де ж іще
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Причина проста: Сивохо сожрал всю пиццу, и остальные не захотели сидеть голодными. Всё равно от всех этих имбецилов толку 0.

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