 "ЕС" просит Богдана, Баканова и Авакова пояснить свое отсутствие на совещании СНБО по расследованию катастрофы самолета "МАУ"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады Украины.

"Владимиром Зеленским при СНБОУ был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737.

Однако обращаем ваше внимание, что на данном совещании отсутствовали глава Офиса Президента Украины А.И. Богдан, который, по информации СМИ, возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, председатель Службы безопасности Украины И. Баканов и министр внутренних дел Украины А.Б. Аваков", - говорится в запросе.

"Отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом, считаем неприемлемым", - отмечают в "Европейской Солидарности".

Парламентарии требуют от упомянутых лиц ответить на вопрос - принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба и, в случае их отсутствия на заседании, были ли они в официальном отпуске в это время.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.