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 Общество
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Все про:Тарифы на воду (723) Тарифы на отопление (580) тарифы (1628) Антимонопольный комитет (356)

 Начисления за тепло и горячую воду должны быть снижены, - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины требует, чтобы поставляющие тепло компании снизили начисления потребителям за тепло и горячую воду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Принять меры по изменению размера начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного периода 2019/2020 года, в связи с уменьшением цены на природный газ", - сказано в сообщении.

Кроме того, поставщики тепла обязаны проинформировать потребителей об изменении начислений. А также с учетом аномально теплой зимы произвести перерасчет за непредоставленные или предоставленные в неполном объеме услуги.

Читайте на Цензор.НЕТ: 20 городов присоединились к инициативе по снижению тарифов на отопление, - Гончарук

Основанием для перерасчета в АМКУ называют "снижение более чем на 20% цены на природный газ, которая является основной составляющей себестоимости тепловой энергии".

Перерасчет должен производиться ежемесячно с января 2020 года и до окончания отопительного периода.

Источник: https://censor.net.ua/n3170533
 
 
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Соешушера в ступоре))))
Как так, тарифы заставляют снижать)))
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В ОДЕССЕ "БАНДА ТРУХАНОВА"... ЗАЯВИЛА ЧТО ОНИ ХРЕН с ГОРЧИЦЕЙ КЛАЛИ НА ГОНЧАРУКА И ЕГО ПОСТАНОВУ И СНИЖАТЬ НИЧЕГО НЕ БУДУТ... А СЕГОДНЯ СЛУЧАЙНО!!! ЗАВАЛИЛСЯ САЙТ Теплоснабжающей организхации КП ТГО... ИЛИ ОНИ ЖЕ ЗАВАЛИЛИ??!! (я так думаю) вдруг с утречка прямо перстал быть доступным...ЧТОБЫ НАРОД НЕ ЛИЦИЗРЕЛ В ЛИЧНЫХ КАБИНЕТАХ ИНФОРМАЦИЮ.. полный зашквар влили в КП ТГО за эти годы.. почти 2 млрд гривен запланировал залить в КП ТГО в 2020 еще 450 млн ...
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Конечно снизят.
Особенно в такую холодную зиму!
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Каким боком цена на гарячую воду к температуре на улице, а, ыксперд?
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Не к каким зелебот.
Просто прийдут платежки с меньшими суммами по причине теплой погоды.
Но вы вполне сможете спеть дифирамбы гончаруку.
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вы батенька как ГОнчарук профан в экономике так вот у нас в Одессе остался единственный город в Украине!!! где тариф был установлен на тепло в марте 31 числа 2017 года тк вот в обоснование экономической составляющей тарифа в стоимости теплоносителя равного 1002 гривны без ПДВ стоимость газа равнялась 870 гривнам без ПДВ а сегодня газ они получают а в декабре по цене 578 гривен б с ПДВ ну пусть без ПДВ тепловые погставщики им установлен тариф газа такой же как и наслеению с 1 января 660 грн за 100 кубиков... вот и не пишите галиматью после этого вам что не янсо что нас просто грабят и это УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В МАССОВОМ МАСШТАБЬЕ ВСЕЙ УКРАИНЫ гривна рецессия выросла цена газа упала на 300 гривен в среднем а отопление осталось или даже выросло это как по жжжжвски??!!
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Зедебіл, по-перше, читаємо буковки уважно: "Принять меры по изменению размера начислений за отопление..." По-друге, включи залишок мізків, щоб зв'язати температуру на вулиці та опалення.
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Температура холодной воды, подаваемой на подогрев, не зависит от температуры воздуха на улице? Теплопотери тоже не зависят?
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)))))
Разницу затрат на подогрев при +8 и -10 предоставить?
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Не, ещё даже не пошел, я в средней группе садика.
Ну ты и тупой)))
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Как Зеленский с Коломойским грабят украинцев на коммуналке

Он коммуналку снизит! - кричали 73% зеленоубогих улиток.

А в это время пришли платежки за отопление в декабре 2019… Привожу скрины оплаты отопления своей квартиры в Кривом Роге,3 комнаты 58 кв.м., счетчик отопления на весь дом.

При Порошенко декабрь 2018 - 1325 грн

Нарахування за тепло і гарячу воду мають бути знижені, - АМКУ - Цензор.НЕТ 9404

При Зеленском декабрь 2019 - 1550 грн

Нарахування за тепло і гарячу воду мають бути знижені, - АМКУ - Цензор.НЕТ 9289

Казалось бы, каких-то 200 грн добавилось, але є одне але.
В декабре 2018 (при Порошенко) средняя температура была -1 градус. А в декабре 2019 (при Зеленском) +5 градусов.
Цена газа при Порошенко в декабре 8500 грн. Цена газа при Зеленском в декабре 6200 грн.
Казалось бы, газ дешевле и температура окружающей среды выше, так почему отопление дороже??
Правильно! Потому что РОССИЙСКИЙ уголь Коломойского дороже на 1000 грн или 3650 грн тонна, чем Ротердам+ уголь при Порошенко 1980 грн тонна.
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Вы скорее пуделя научите считать и понимать причинно следственную связь, чем смысл дойдёт до тех, кому пост адресован. Моей тётке 81 год, тащила за "нелоха" так, что даже с родными сёстрами поругалась, встретились сёстры на новый год и тётка заявила ..... что голосовала за Юлю))) то ли ещё будет)))
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батареї майже холодні.. але ціна за опалення буде по повній.. 30 років ці жирдяї деруть з нас ні за що
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"Перерасчет должен производиться ежемесячно с января 2020 года и до окончания отопительного периода"

Щось я не зрозумів... Зебубочка своїм великим наказом "знизив" ціну на газ півроки тому, а перерахунок з січня 2020? Да і харківський гепа вже всім розказав, що виконуючи розпорядження "Вяликого Зе" у платіжках ціни знизяться. Так, сума зменшилась, але це тому що був теплий листопад/грудень. А тарифи зовсім не змінились. Ось таке шулерство державного рівня.
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У меня за месяц выросли на 200 гривень.
Это еще морозов не было.
Ну и брехуны эти зеленые!
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многие поставили бойлеры и им по барабану сколько стоит горячая вода!
но может возникнуть ситуация, когда будут взиматься деньги за подвод к квартире горячей воды! ( как с газом)
не пользуешься-все одно плати!
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Уже снимают.
Посмотри в платежки, там 10-20 грн за это уже снимается.
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