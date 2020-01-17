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 Политика Украины, Экономика
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 Если понадобится, мы ликвидируем ГАСИ в ее нынешнем виде, - Гончарук пообещал поддержку строительной отрасли

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство сделает все для стимулирования строительной отрасли и при необходимости ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьера.

"Правительство сделает все для стимулирования отрасли - дерегуляция, открытость и наполненность кадастров, государственные программы для увеличения спроса на жилье (для ветеранов, ВПО, молодежи, детей-сирот), доступная ипотека 11-12%, которую ожидаем в этом году. Каждая инвестированая в строительство гривна - это дополнительные 6 гривен в смежные отрасли", - написал премьер.

По его мнению, современная архитектурно-строительная отрасль с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда - абсолютно достижимая цель.

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"Схематозов", в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она сейчас", – написал Гончарук.

По его словам, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство оценивается в около 100 млн грн/год, при этом по итогам 2018 года почти половина заявок получили отказы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170530
 
 
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уволєнний самокатчік ліквідіруєт схєматози
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Нужно помнить, что Гончарук обещал 40% роста ВВП. Никто еще не знает как, а Гончарук наверное и понятия не имеет, что никому это не удавалось, но это не важно. Оливье, Маркарова и Рыжкова, сплетем очередную мульку и расскажем ничего не понимающему о том чего сами не понимаем.
Сарказм конечно, но похоже это уже правда, а это уже кошмар.
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