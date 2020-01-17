EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  111  11
Материалы по теме:
Все про:Иран (824) черный ящик (38) Офис генерального прокурора (35)

 Обратились повторно: Офис Генпрокурора настаивает на том, чтобы Иран передал Украине "черные ящики"

Офис Генерального прокурора повторно обратился к Ирану с тем, чтобы украинской стороне были предоставлены бортовые самописцы сбитого Ираном пассажирского самолета МАУ.

Об этом сказано на сайте Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 17 января 2020, Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины"", - гласит текст сообщения.

Кроме этого, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования этой авиакатастрофы, отметили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Группа экспертов получит доступ к черным ящикам самолета МАУ, а потом их передадут Украине, - Пристайко

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также на Цензор.НЕТ: На месте падения самолета МАУ была куча народа, которые собирали вещи, обломки: кто сдавал на металлолом, кто себе на память, - директор КНИИСЭ Рувин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3170528
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я балдею, какие зебилы лузеры: сбили украинский самолет, а ящики не отдают Обратились повторно: Офис Генпрокурора настаивает на том, чтобы Иран передал Украине "черные ящики" - Цензор.НЕТ 6588
 показать весь комментарий
 
 
достаточно полгода дєятєльності Зє!біла во внєшнєй палітікє, как он стал вєлічайшім міровим підєром - рукі ніхто нє подайот, б'йют ногамі, спіт у параші
 показать весь комментарий
 
 
Еще до того как лоун вступил на должность было понятно что с уважением Украины в мире придеться попрощаться, но большинству главное чтоб бы стало весело и зарплату учителям 4000$ так что теперь все вместе живем жизнью опущеных аброигенов. Избиратели малоросского клоуна достойны этого, а остальные к сожалению прицепом....
 показать весь комментарий
 
 
Аятолла, почесывая толстое брюхо:
- Это кто там? а-а-а, этот клоун? - да не смеши Аллаха, шли этого сына ишака и собаки куда подальше, пусть жрет дерьмо шайтана!

И сын ишака и собаки уныло поплелся жрать дерьмо...
Впрочем, как всегда.
(зато не Порошенко)
 показать весь комментарий
 
 
Яке керівництво, так до них і на міжнародній арені відносяться...
 показать весь комментарий
 
 
......не отдают , потому что сбили СПЕЦИАЛЬНО !!!!!((((по приказу москвоии ((((
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх