 СБУ проводит обыски в аэропорту "Запорожье"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета..

"Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще прежнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме", - прокомментировал Зломинога.

По его словам, речь идет о правонарушениях предусмотренных ст. 191, 364, 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью и служебным положением; служебный подлог).

"Будет проведен анализ документов, которые выдавались следователями на месте, и предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем нет. Предполагаем, что наиболее интересуются строительством нового терминала", - сказал руководитель юридического отдела горсовета.

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В мэрии отметили, что следственно-оперативные действия не повлияли на режим работы аэропорта и он работает в штатном режиме без задержки рейсов.

В декабре прошлого года в запорожском аэропорту завершилось строительство нового терминала. Объект площадью более 12 000 кв.м строился в течение двух лет. КП "Международный аэропорт Запорожье" открыло кредитную линию в государственном банке "Укргазбанк" на 13 млн долларов. Кредит брали на 5 лет под 7,5%, в залог банку город отдал коммунальный стадион "Славутич-Арена".