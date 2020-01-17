EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1539  16
Все про:иностранец (299) Нацполиция (10752) смерть (6363) Тернопольщина (419)

 Студентка-иностранка в Тернополе покончила с собой, выпив неизвестный яд, - Нацполиция

Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной в г. Тернополь обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольщины.

Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.

Позже стало известно, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.

В этот же день она пришла к подругам, была взволнована из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.

Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в реестр в соответствии со статьей 115 УК. Продолжается следствие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3170520
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У Києві теж було раніше самогубство студентки з Туркменістану, якій не продовжили візу.
 показать весь комментарий
 
 
То була студентка медичного універу, НМУ ім.Богомольця. Пам'ятаю ту історію в новинах ЦН. Здається, студентка стрибнула з мосту в крижану воду Дніпра.
 показать весь комментарий
 
Вот Вам и подруги , жаль , что не оказалось Друга.
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо вкоротила собі віку...
За півроку ці проблеми виглядали би дурницями, над якими можна посміятись.
 показать весь комментарий
 
 
Можливо була візова проблема, а повертатися до себе не хотіла.
 показать весь комментарий
 
Студентка-иностранка в Тернополе...
 показать весь комментарий
 
 
Таких студентов: и чернокожих, и индусов... в каждом городе пруд пруди. Иной раз думаешь, я что-ли в Индии уже живу?))).
Девушку, конечно, жаль.
НО! Почему они к нам едут учиться? Неужели в наших вузах образование наилучшее? Нет, оно сравнительно дешевое. А так... ...тыщ баксов баксов заплатил и учись.
 показать весь комментарий
 
наша бамажка в Камеруне и на Мадагаскаре на вес золота..
 показать весь комментарий
 
А что, Вам жалко, что едут? Это ж приток валюты в страну, экспорт образовательных услуг.
 показать весь комментарий
 
Мені один сирієць у свій час зізнався, що учиться в київському виші, бо дешево. А український диплом потім підтвердити у них - жодних проблем. Спеціалістів не вистачає. От і їдуть до нас. Порівняно толерантна країна, де дешево вчитись, дешево жити, вулицями ходять красиві дівчатка, які за запашну і хрустку зелену банкноту не проти запустити м'ясного угонщика у свій червоний шкіряний салон. А щоб іноземця виперли з універу за неуспішність чи прогули - майже нереально. Биканати і ректорат моляться на іноземців, бо вони платять доларами за навчальні "послуги".
 показать весь комментарий
 
Сейчас время сессий, скорее всего проблемы учебного плана, вероятно отчисляли из вуза.
 показать весь комментарий
 
якщо була на платній формі і платила фіг би в неї проблеми були з сесією
 показать весь комментарий
 
В Тернополе только финансово-єкономический институт можно считать вузом, все остальное - нелегальные бордели.
 показать весь комментарий
 
дурня.. там 6 вишів високої якості..були б борделі ніхто б з іноземців сюди б не пхався
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх