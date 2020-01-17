 Студентка-иностранка в Тернополе покончила с собой, выпив неизвестный яд, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольщины.

Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.

Позже стало известно, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.

В этот же день она пришла к подругам, была взволнована из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.

Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в реестр в соответствии со статьей 115 УК. Продолжается следствие.

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