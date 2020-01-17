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Все про:обстрел (8604) ранение (2296) потери (1760) операция Объединенных сил (1994) Офис генерального прокурора (35)

 За год в зоне ООС погибли 132 и ранены 716 военнослужащих, - Офис Генпрокурора

С начала 2019 года в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно", - сказано в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что контролируют ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих ООС из-за обстрелов противника.

Читайте на Цензор.НЕТ: Погибшего на Донбассе украинского воина 92-й ОМБ Алексея Кучкина похоронят на Днепропетровщине 18 января

Так, следователи Нацполиции ведут расследование по факту обстрела промзоны в Авдеевки 15 января 2020 года, в результате которого погиб военнослужащих ВСУ.

Гибель военнослужащего 16 января от снайперского обстрела в с. Новозвановка Попаснянского района расследует главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Воин 72-й ОМБр Игорь Химичук погиб в зоне ООС 16 января от пули снайпера наемников РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3170515
 
 
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Господин Президент . Порошенка уже Год нет . По Вашему приказу солдаты перестали Стрелять. Они , что Мишени , для Отстрела .
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В результате перемирий и переговоров в минске и парыже под хвалебные отзывы Запада. Продолжайте в том же духе бля....
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Генпрокуратура пропиарилась, хотя об этом должен докладывать видимо генштаб или министерство обороны. Я не верю, что генпрокуратура заводит и контролирует уголовные дела по фактам ранения и гибели наших воинов. Тяжело определить на войне убийц наших ребят. Только пророссийские итальянцы могли Маркива посадить....
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Никто и никогда свои настоящие потери не скажет. На любой войне любая сторона конфликта всегда старается занижать свои потери и завышать потери противника.. так за прошедшие сутки в зоне ООС погиб один боец. На самом деле как минимум двое.. https://www.obozrevatel.com/crime/tragicheskaya-poterya-pobratima-stalo-izvestno-o-smerti-bojtsa-azova-foto.htm
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Господин Президент . Порошенка уже Год нет . По Вашему приказу солдаты перестали Стрелять. Они , что Мишени , для Отстрела .
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Генпрокуратура пропиарилась, хотя об этом должен докладывать видимо генштаб или министерство обороны. Я не верю, что генпрокуратура заводит и контролирует уголовные дела по фактам ранения и гибели наших воинов. Тяжело определить на войне убийц наших ребят. Только пророссийские итальянцы могли Маркива посадить....
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В результате перемирий и переговоров в минске и парыже под хвалебные отзывы Запада. Продолжайте в том же духе ***....
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Герої невмирають, вмирають вороги!!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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Що ж так? А відомий персонаж казав, щоб закінчити війну і не гинули люди "нада просто пєрєстать стрєлять". Наказав не стріляти, війська відвів, Мінська група зараз веде переговори про відступ на інших ділянках, Росія наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Широкине, поблизу Авдіївки та КПВВ "Гнутове".
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Розвод зенелохів продовжується пора їх етапувати в Ростов.
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73 процента населения? Ты прям Украину в пустыню хочешь превратить?
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Ну, если 23% осталось, и то хорошо будет За рік у зоні ООС загинуло 132 і поранено 716 військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9452
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Не 73% населення, а 73% голосувавших, а це значно-начно менше, по-перше. А по-друге, ще невідомо, хто і як рахував голоси, щось мені здається, що не просто так змінили голову ЦВК...
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Зеленский, где окончание войны? Трепло ты никчемное!
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