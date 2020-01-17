 За год в зоне ООС погибли 132 и ранены 716 военнослужащих, - Офис Генпрокурора

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно", - сказано в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что контролируют ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих ООС из-за обстрелов противника.

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Так, следователи Нацполиции ведут расследование по факту обстрела промзоны в Авдеевки 15 января 2020 года, в результате которого погиб военнослужащих ВСУ.

Гибель военнослужащего 16 января от снайперского обстрела в с. Новозвановка Попаснянского района расследует главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.

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