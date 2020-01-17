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 Клуб первой лиги "Агробизнес" отчислил футболиста Сикорского за отдых в России

Футбольный клуб первой лиги "Агробизнес" отчислил игрока Игоря Сикорского после его поездки на отдых в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФК.

"Игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющие в Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли. ФК "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба", - говорится в сообщении.

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Футбольный клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с Сикорским в связи с действиями, наносящими ущерб репутации команды.

ФК "Агробизнес" - футбольный клуб из Волочиська Хмельницкой области, выступает в 1 лиге ЧУ.  Сикорский провёл за "Агробизнес" 19 матчей и забил девять голов. Ныне его уже бывшая команда располагается на шестом месте турнирной таблицы Первой лиги, отставая от первой строчки на два очка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170513
 
   
 Топ комментарии
 
+100500, повна повага клубу!!! Таких треба гнати засцяними ганчірками...
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Клубу - огромное уважение. В то же самое время сикорский - гавноед! Клуб первой лиги "Агробизнес" отчислил футболиста Сикорского за отдых в России - Цензор.НЕТ 9655
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догрався любитель кацапердії Клуб першої ліги "Агробізнес" відрахував футболіста Сікорського за відпочинок у Росії - Цензор.НЕТ 566 Ну тепер прямо в команду м. Нижній Тагіл
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+100500, повна повага клубу!!! Таких треба гнати засцяними ганчірками...
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Совершенно правильно. Да и не отдыхать он ездил в парашу, а устраиваться.
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Скорее всего. Зима не самый лучший сезон для посещения Питера.
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Нехай цей ганяльщик м"яча з кінцями на московію їде відпочивати! Колаборанти українцямне друзі. Клуб первой лиги "Агробизнес" отчислил футболиста Сикорского за отдых в России - Цензор.НЕТ 6195
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Попалась в ваш коллектив паршивая овца - вон на ее без сожалений. Молодцы!!
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хороший клуб.., теперь за него болеть буду
хотя и не футбольный фанат.., и о таком клубе впервые слышу...
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я теж вболіватиму...клуб йде на вищу лігу
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правильно! А шевчук (б/у шахтар) відпочиває у криму... йому там подобається
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Клубу - огромное уважение. В то же самое время сикорский - гавноед!
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А чого не на колінах перед престолом холоп,а Хмельницькі гайдамаки в заший і для прикладу правильно зреагували.
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краще, щоб бики йому член покрутили
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З таким іменем і прізвищем, і така гівновата!
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мда не те уже игори и не те сикорские пошли...
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Это правильное отношение к подобным!!
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какая фамилия звонкая, знаменитая
какое говно современный ее носитель...
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а міністра оборони за відпочинок у тещи звільнили?
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цег гівно ще колись у Вересі грало.. тьфу на тебе
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Гувер забрав паспорт у зірки світового кіно Чарлі Чапліна, і депортував з Америки з мішком на голові, коли той скомуниздивсь. В Україні всі оті-футболіісти, боксери, співуни - ватне лайно процвітає.
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Отчислил ну и фуй с ним. Во у молодых смартфонов проблемы, какого-то фуя выгнали из команды.
В стране половина вич, чи вип министров из офиса в кацапию к агрессору еженедельно шныряют к ближним родственникам на отдых, как к себе домой, и пока всем все Пох.

Видимо настоящей зимы еще не началось, хотя вряд-ли и это поможет стране с 73% ходячих молодых смартфонов вместо голов с человеческими мозгами..
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А міністра оборони не відрахували, за відпочинок в мацковської тещі на млинцях...
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