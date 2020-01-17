 Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Это больше политическое решение самого Алексея Гончарука - подать заявление о своей отставке именно Владимиру Зеленского", - сказала она.
Шуляк также отметила, что "Гончарук как и другие член правительства, это команда, которая является частью большой команды президента и вся работа правительства, она была направлена на то, чтобы выполнять во-первых программу президента, с которой он шел на выборы".
"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия и уважения к президенту, в связи с этой информационной атакой с известными пленками, политически Алексей принял такое сильное командное решение. Мы не видим в этой ситуации чего-то сомнительного или неправильного. Алексей Гончарук решил поступить именно таким образом ", - добавила она.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
Честно говоря наилучший вариант в данной ситуации - конфликт между премьером и президентом, но для этого гончаруку нужны яйца.
Він зробив зебобіків особисто сам, тобто, здриснув
А если б тебя с каждого утюга обвиняли в "покупке 25 вилл в Маями", украденом миллиарде или убитом тобой брате?
Просто интим, мля.
Но раз так происходит, значит сам гончарук знает, какое кодло там сидит и что за его отставку все быстро проголосуют. А тут баз и новое правительство формировать нужно, опять застой будет..
Все для того щоби відтягнути час дачі пояснень за чергові косяки.
Ще не придумали як роз"яснити Оманський вояж Зе....... (звернулись до Кашпіровського той порадив "само розсосется") Чекали ..... не розсосалос........виаішили почекати ще...... а паузу треба ж чимось заповняти.
Далі, треба роз"яснити чому такі недолугі дії стосовно розслідування авіатрощі літака.
Під час "гаку" (дві з половиною відстані основної дороги) при шляху до дому - дещо сталось ....ні не то що "цар не правдивий", - просто отримав новий сценарій ; "іхтамнет не збивали українській літак під Тегераном". Ні....тоді чому розслідування веде Іран=РФія? (Знову радились з Кушпіровським) порада та ж сама.