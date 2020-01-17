EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  2179  40
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11509) Гончарук_Алексей (500) Шуляк Елена (4)

 Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Елена Шуляк прокомментировала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Это больше политическое решение самого Алексея Гончарука - подать заявление о своей отставке именно Владимиру Зеленского", - сказала она.

Шуляк также отметила, что "Гончарук как и другие член правительства, это команда, которая является частью большой команды президента и вся работа правительства, она была направлена на то, чтобы выполнять во-первых программу президента, с которой он шел на выборы".

"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия и уважения к президенту, в связи с этой информационной атакой с известными пленками, политически Алексей принял такое сильное командное решение. Мы не видим в этой ситуации чего-то сомнительного или неправильного. Алексей Гончарук решил поступить именно таким образом ", - добавила она.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН просят СБУ проверить достоверность "записей Гончарука", - представитель Кабмина в ВР Шуляк

Источник: https://censor.net.ua/n3170512
 
 
 Топ комментарии
 
Десь я цього хлопця бачив.... де б це було.... Згадав!
Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение - Цензор.НЕТ 3344
 показать весь комментарий
 
какая нахрен атака? всего лиш осветили то о чем вы говорите повседневно.это нормально в любой цивилизованой стране.вы же не ядерную бомбу обговаривали или план захвата рф
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не вміють тримати удар зебобіки Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 8464 Спочатку мелять язиком не в попад, а потім " я не я і хата не моя" Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 8464
 показать весь комментарий
 
 
это спектакль все! на банковой режиссеров и аферистов хватает. Шуляк тут тоже подыгрывает, мол информатака и он как честный фраер решил уйти. А чьо мы должны были смолчать?
 показать весь комментарий
 
До того времени как ты поумнееш--да.Не каждый доживет.
 показать весь комментарий
 
А что там про 47 млн. зеленых(вот же клятое слово), выведенных на счета Зеленского перед национализацией Привата?
 показать весь комментарий
 
 
бужанский и дубинский уже едут бить морду оманскому барыге.
 показать весь комментарий
 
 
Если у человека есть цель (в смысле путь, потому что от начала до цели нужно пройти), то в отставку не подают. Но если ты экономический профан. М президент экономический профан. Тогда пути нет. А цель как о осла из мультика. В принципе, решение тогда правильное. Вот есть, к примеру, у осла цель - съесть антилопу, или у безрукого инвалида цель - поднять штангу. Тогда осел может нанять он может нанять льва, а инвалид штангиста. Но особенность ослов в том, что в друзьях у них ослы. Поэтому решение Гончарука нельзя назвать неверным.
 показать весь комментарий
 
 
А подать, пока фиктивное, заявление об отставке - это решение Гончарука да?
 показать весь комментарий
 
Все равно подал. Значит у человека цели для страны нет. Если бы он был, как говорят, идейный - он бы шёл с этой целью её толкал несмотря ни на какие атаки. Чего ты к нему прицепился? Может это единственно правильное решение Гончарука? Ничего страшного нет. Просто нет смелого человека его утвердить. Потому что это тоже связано с работой. А это ж Украина.
 показать весь комментарий
 
Думаю это, заявление премьера, впопыхах придуманное решение "команды президента", которая пытается сгладить/разрулить очередной скандал. И какого то смысла в этом заявление нет. Ну вот то что они смогли придумать - ума там немного...
 показать весь комментарий
 
 
Дело в том, что у него нет цели. Есть некая "коллективная" цель, для обслуживания которой есть Зерро, гончрук и разумков.
 показать весь комментарий
 
К сожалению у "коллективной цели" всегда есть вполне конкретная цель. В нынешней ситуации данная отставка премьера - спланированная акция для увеличения роли президента за счет ВР, да и самого премьера. То есть создаются предпосылки для передачи власти в одни руки, которые совсем неумелые. Зерро мало власти, несмотря на то что ВР полностью контролируется, оппозиция слаба. Кабинет министров практически полностью контролируется, за исключением пожалуй Авакова и может быть Маркаровой, таким образом они становятся следующей целью режима Зерро. Не знаю стоит ли напоминать, что ***** так же начинало. Если вдруг Зерро согласится на отставку, это приведет к формированию нового кабинета министров и соответственно все неугодные министры пойдут в сад, Авакова не жалко, Маркарову - совсем немножко. А то что он способен это сделать не вызывает сомнений, он уже доказал что Конституция для него пустое слово, КС не прийдет на помощь.
Честно говоря наилучший вариант в данной ситуации - конфликт между премьером и президентом, но для этого гончаруку нужны яйца.
 показать весь комментарий
 
Коллективная цель у друзей-алкашей - как достать денег на бутылку. Цель - бутылка. Достать денег - процесс. Без процесса можно только украсть. Но если все друзья у Зеленского - профаны - процесса нет. Или воровать - или в отставку.
 показать весь комментарий
 
Мы говорим не про непосредственных друзей, а про тех кто за ними стоит. Друзьям-алкашам денег даст, тот кто хочет разгрузить/загрузить машину. Бутылка будет откупорена только после выполнения работы.
 показать весь комментарий
 
здриснув, тепер хоч виспиться нормально Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 6051 І буде ті місяці згадувати як чорні дні
 показать весь комментарий
 
браузер глючный + клавиатура буквы пропускает. Задолбаешся следить.
 показать весь комментарий
 
какая нахрен атака? всего лиш осветили то о чем вы говорите повседневно.это нормально в любой цивилизованой стране.вы же не ядерную бомбу обговаривали или план захвата рф
 показать весь комментарий
 
 
раз в жизни правду прокурлыкал и влип в собственное зеленое дерьмо...
 показать весь комментарий
 
 
конечно... выдал три государственные тайны 1 Зеленский и....т с туманом в голове 2 Сам Гончарук полный профан в экономике 3 Собирались министерством и думали, как сказать Зеленскому что падение экономики это хорошо вместо того что бы работать
 показать весь комментарий
 
Це не стільки політичне рішення, скільки елементарне незнання Конституції і неповага до парламенту
 показать весь комментарий
 
 
Чем быстрее вы, все зелёные мрази уйдете в отставку, тем лучше. Терпение народа не вечно и никакой Слабаков вам не поможет. Будем вешать на столбах, как бешеных собак.
 показать весь комментарий
 
И напрасно. Яценюка тоже "ушли", просто полив обильно грязью. Только ничего хорошего из этого не вышло. Меня, собственно, волнует не судьба Гончарука, а применяемые методы и те, кто за ними стоит, поскольку такие методы применяют точно не из любви к родине.
 показать весь комментарий
 
Десь я цього хлопця бачив.... де б це було.... Згадав!
Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение - Цензор.НЕТ 3344
 показать весь комментарий
 
 
Лице не обтяжене інтелектом, так сказала вчителька з 45 річним педагогічним стажем Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 5342
 показать весь комментарий
 
Гончарук на деле оказался бздливым крысенышем.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки в дудку погуділи, зразу в нірку Представниця Кабміну у ВР Шуляк про відставку Гончарука: У зв'язку з інформаційною атакою він прийняв таке рішення - Цензор.НЕТ 4019
Він зробив зебобіків особисто сам, тобто, здриснув
 показать весь комментарий
 
Чем дольше гончарук в кресле премьера, тем ниже рейтинг зё. И скороё по этому показателю догонит потроха - 8% из 73%.
 показать весь комментарий
 
А-ха))) Какие мы нежные. Надо же - "информационная атака".
А если б тебя с каждого утюга обвиняли в "покупке 25 вилл в Маями", украденом миллиарде или убитом тобой брате?
 показать весь комментарий
 
 
При чем здесь Конституция? Это об отношениях президента и премьера (с)
Просто интим, мля.
 показать весь комментарий
 
Но подал он заявку зе! А почему а? Да потому что, если будут делать по правилам, головы будут лететь, не зависимо, надо не надо. А так за юпку зе подержался, тот понял и простил.
Но раз так происходит, значит сам гончарук знает, какое кодло там сидит и что за его отставку все быстро проголосуют. А тут баз и новое правительство формировать нужно, опять застой будет..
 показать весь комментарий
 
Пояснимо Шуляк про "рішення Гончарука"...Рішення таке - побігти до Богдана і разом з ним - до Зєлі...Там впасти на коліна і,цілюючи мешти,кричати шо він самий вірний,помилуйте,дайте можливість виправити,загладити і таке інше...Потім розіслати гінців по зеленим депутатам і обіцяти,обіцяти,обіцяти...Ну а далі обтрусити пилюку зі штанів і написати заяву,знаючи що вона вже гівна варта...Ось таке рішення,нелегке і вистраждане...
 показать весь комментарий
 
Це не драма, це фарс......... І тут не ціниться класіка драми, тут скоріш за усе маніпуляція для переміни уваги з чергового косяка, як це робится при демонструванні фокуса маніпулятором така собі "ловкість рук".
Все для того щоби відтягнути час дачі пояснень за чергові косяки.
Ще не придумали як роз"яснити Оманський вояж Зе....... (звернулись до Кашпіровського той порадив "само розсосется") Чекали ..... не розсосалос........виаішили почекати ще...... а паузу треба ж чимось заповняти.
Далі, треба роз"яснити чому такі недолугі дії стосовно розслідування авіатрощі літака.
Під час "гаку" (дві з половиною відстані основної дороги) при шляху до дому - дещо сталось ....ні не то що "цар не правдивий", - просто отримав новий сценарій ; "іхтамнет не збивали українській літак під Тегераном". Ні....тоді чому розслідування веде Іран=РФія? (Знову радились з Кушпіровським) порада та ж сама.
 показать весь комментарий
 
Сьогоднішне засідання ВР це підтвердило!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Гончаруку пора тікать , а то будуть бити , можливо і ногами.
 показать весь комментарий
 
С атакой в свявязи? А может потому шо он дуб -дерево и нихера дупля не нарезает куда он попал и шо делать надо? Выбрали типиллы Кловуна. Кого он мог поставить управлять економикой страны? Такого же типилла как сам. Поздравляю вас, зетипиллы с перемогой! Очередной!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх