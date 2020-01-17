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 Общество
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Все про:Шеремет (400) мера пресечения (86) Дугарь Яна (32)

 Заседание по Дугарь перенесли на 24 января

Суд продолжит рассматривать ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь 24 января.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание перенесли, потому что из апелляционного суда до сих пор не передали материалы дела по первой инстанции, избравшей меру пресечения. Ходатайство об исследовании этих материалов было подано стороной обвинения.

В пятницу, 17 января Печерский суд допросил еще двух свидетелей, которые подтвердили алиби Яны Дугар. Они заявили, что видели ее в момент совершения преступления на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Читайте на Цензор.НЕТ: Свидетели подтвердили в суде, что Дугарь имеет алиби, - адвокат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Во время обыска у Пумы (Грищенко) я была понятой. Там меня "срисовали" как идеально подходящую для обвинения, - Дугарь

Источник: https://censor.net.ua/n3170511
 
 
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Все чіткіше вимальовується концепція, який вихід СН знайшли - тягти гуму. Страшно, що Антоненко та Кузьменко сидять в СІЗО, а там легко зробити відпрацьоване ментами та гебнею "не дожил до суда".
Причому методики різні - можна грубо (вбивство співкамерниками або спроба втечі), а можна закинути на тубхату - і все, кровохаркання і швидка смерть.
Або закатувати іншими методами - печінку й нирки повідбивати та відмовити у медичній допомозі.
Або слідчий експеримент на кілька годин на морозі у футболці, пневмонія - і на медчастину з директивою "лечить не надо".
Зелені виродки, мля...
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Я бы сделал рокировку: суд в СИЗО до 24 января, а Другарь на волю. Это было юы справедливо, пропорционально вине каждого.
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гада так не скулила
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Все чіткіше вимальовується концепція, який вихід СН знайшли - тягти гуму. Страшно, що Антоненко та Кузьменко сидять в СІЗО, а там легко зробити відпрацьоване ментами та гебнею "не дожил до суда".
Причому методики різні - можна грубо (вбивство співкамерниками або спроба втечі), а можна закинути на тубхату - і все, кровохаркання і швидка смерть.
Або закатувати іншими методами - печінку й нирки повідбивати та відмовити у медичній допомозі.
Або слідчий експеримент на кілька годин на морозі у футболці, пневмонія - і на медчастину з директивою "лечить не надо".
Зелені виродки, мля...
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А можно просто признаться и честно отсидеть положенное в одиночке... Засідання у справі Дугарь перенесли на 24 січня - Цензор.НЕТ 3595
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А можно просто признаться

...
Так, можна. Коли посадять на пляшку та залишать лише два пальці не зламаними (щоб підписати зізнання). Або привезуть жінку або дітей і катуватимуть в тебе на очах.
Можна, звичайно, на суді відмовитись і сказати, що підписав, аби припинили калічити. Але з цього засідання привезуть на прес-хату. А звідти якщо вийдеш, то із зниженим до пасивного ********* (або пасивної лесбійки) статусу.
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А що, обов'язково треба бути в цих органах, щоб знати про специфіку їхньої роботи?
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Нет, лучше продолжай сидеть с бабульками у подъезда...и чем дольше будешь там сидеть, тем больше будешь знать! Засідання у справі Дугарь перенесли на 24 січня - Цензор.НЕТ 4913
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Яке примітивне в тебе мислення. Навіть перші комп'ютери були розумнішими.
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Ось тобі звичайнісінький приклад, яких багато:

...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
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Так может, выпустить из тюрем сотни тысяч убийц и казнокрадов? А то какой-то Шмерц утверждает, что всем ломали ребра и не давали шоколадок!
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Я бы сделал рокировку: суд в СИЗО до 24 января, а Другарь на волю. Это было юы справедливо, пропорционально вине каждого.
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Ну, Дугарь не в СИЗО сидит, а в своей киевской квартире.
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