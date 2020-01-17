 Смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении ситуации на Донбассе, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом говорится в ответах на вопросы СМИ.

"Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной. Объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня. Проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти", - заявил Лавров.

Вспомнил Лавров и о так называемой "политике насильственной украинизации":

"В стране продолжается наступление на русский язык, который подвергается двойной дискриминации - по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС", - считает он.

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