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 Политика Украины, За рубежом
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 Смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении ситуации на Донбассе, - Лавров

По словам и.о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, новое руководство Украины "пока не спешит с реализацией обещаний по прекращению конфликта на Донбассе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом говорится в ответах на вопросы СМИ.

"Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной. Объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня. Проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти", - заявил Лавров.

Вспомнил Лавров и о так называемой "политике насильственной украинизации":

"В стране продолжается наступление на русский язык, который подвергается двойной дискриминации - по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС", - считает он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170507
 
 
 Топ комментарии
 
зебилы здесь вашего бубочку конь страны агрессора хвалит Смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении ситуации на Донбассе, - Лавров - Цензор.НЕТ 6855
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погибший паренек 20 лет вот кто актуален на сегодня, а не тезисы какого то и.о.
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Иииии гооооо гооооо)))))
Краткое содержание речи...
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Обезьяна армяно-еврейская. Здохни, мразь!
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Бо народ почав на протести виходити.
Зеля злякавсь. Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров - Цензор.НЕТ 3776
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а этот конь и Шойгу, интересно, тоже в отставку уходят вместе с правительством Медведа или они пожизненно?
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Это чучело еще чего то там иржет. Еще не сдохло. Пшел вон,тупой мерин.
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кто ты еще такой? поешь овса и иди в отставку уже вслед за шефом
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Да ты шо Коняка??!
Месяца не прошло как ты его хвалил!

Сергей Лавров в целом положительно оценивает работу украинского президента. Глава российского МИД подчеркнул, что Владимир Зеленский за 5 месяцев смог сделать то, что его предшественник Петр Порошенко не делал годами. В частности, в нескольких пунктах на юго-востоке Украины удалось развести войска.

https://www.tvc.ru/news/show/id/175370
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