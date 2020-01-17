 Члены Конкурсной комиссии по избранию директора ГБР будут определены до 7 февраля, - Монастырский

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ после заседания комитета.

"Фактически, следующее очередное заседание состоится 5 февраля. До 27 января будут представлены предложения от депутатских групп и фракций. Потому что некоторые подали по одной кандидатуре и откровенно говорили, что не успели отобрать больше. Некоторые вообще не подали кандидатуры, поэтому мы закономерно продлили срок до 27 числа. И после этого числа, а это может быть не ранее 3 февраля, состоится заседание, на котором будет принято решение по представителям от Верховной Рады, которое будет вынесено в зал. Я думаю, что в период до 7 февраля будут определены представители, за которых мы проголосуем в зале", - сказал Монастырский.

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На замечание о том, что Рада, согласно закону, должна определить своих кандидатов в конкурсную комиссию до 27 января, он ответил: "Норма будет выполнена, как только будет возможность. Поскольку в этом месяце только одна пленарная неделя, и одно заседание комитета было".

Монастырский также рассказал, что в настоящее время между депутатами идет дискуссия о том, могут ли депутаты входить в состав конкурсной комиссии.

"Это должны быть не депутаты, а представители гражданского общества", - считает он сам.

Нардеп отметил, что Комитет будет определять, от какой фракции делегировать кандидатов, с помощью рейтингового голосования.

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Ранее в пятницу, 17 января Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности решил продолжить до 27 января подачу документов с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию председателя Государственного бюро расследований.

Напомним, Конкурсная комиссия должна быть сформирована из трех представителей президента, трех Кабинета министров и еще трех Верховной Рады.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.

Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. Партия "Голос" требует отменить его проведение.

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