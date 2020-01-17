 Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных, - Бородянский представил законопроект

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместитель Анатолий Максимчук сообщили во время презентации проекта закона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
В частности, в проекте закона говорится о создании организации журналистского самоуправления, "которая будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов". Эта организация будет выдавать единую пресс-карту, "которая признается государством в качестве подтверждения профессионального статуса журналиста".
"Статус профессионального журналиста предоставляется при условии соблюдения Кодекса профессиональной этики. За нарушение предусмотрено приостановление или прекращение статуса профессионального журналиста. Самоуправляемая организация разрабатывает и утверждает Кодекс профессиональной этики журналистов", - говорилось в презентации.
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На вопрос, что будет, если кто-то из журналистов не выявит желания вступать в эту организацию, министр Бородянский ответил: "Он сможет быть просто журналистом".
Кроме этого, проект закона предусматривает расширение круга лиц в статьях о препятствовании нападению, повреждению имущества профессионального журналиста на оператора, а также особый порядок совершения следственных действий и предъявления подозрения профессиональному журналисту (при участии представителя самоуправляющейся организации), бесплатную правовую помощь по уголовным делам, связанным с профессиональной деятельностью и физическую охрану журналистов и членов его семьи в случае угрозы их жизни и здоровью.
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Проект закона предусматривает введение Индекса доверия. "Может быть присвоен любому медиа после проверки, проводимой на основании добровольного обращения к одной из независимых организаций, имеющих соответствующую компетенцию и опыт и соответствующие критериям, установленным Уполномоченным по информации", - говорилось во время презентации проекта.
Предусмотрена также должность Уполномоченного по вопросам информации, которого должен назначать Кабинет Министров из кандидатов от Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства юстиции и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
В его полномочия будет входить: мониторинг информационного пространства и реакция на заявления о распространении дезинформации; обращение к распространителям информации с заявлениями об ответе или опровержения дезинформации; обращение в суд с заявлениями об ограничении доступа к информации при отсутствии исходных данных распространителя или отсутствия реакции на его заявления; обращение в суд с исками об опровержении и предоставлении права на ответ по поводу дезинформации; обращение в правоохранительные органы в случае наличия признаков уголовного преступления.
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В презентации сообщалось, что распространитель массовой информации - физическое или юридическое лицо, в том числе субъект в сфере медиа, который создает или собирает и распространяет массовую информацию. Массовая информация - любая информация, доступна для неограниченного или неопределенного круга лиц или к которой можно получить доступ любому лицу с любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или разрешением распространителя такой информации.
Напомним, проект закона "О противодействии дезинформации" вводит административную и криминальную ответственность за распространение дезинформации.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о медиа, подготовленный группой депутатов фракции "Слуга народа".
До того ж потрібні відео ТВ-каналів можна дивитися в інтернеті - на оф.сайтах, Тишлангу та в інших місцях.
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Один вопріс: достовірність теж будуть визначати слуги? Видаватимуть сертифікат БЕСПЕСДЬІ ПРАВДА! ИНФА СОТКА - і тільки з таким сертифікатом можна щось постити (інакше СІЗО)?
А вы в каденциях предыдущей власти видели профессионалов не в пользу набить себе карман?
Если тоже не можете уявить,то креститесь может Бог пошлёт просветление.Словоблудие это под видом наивности.
единую пресс-карту, "которая признается государством в качестве подтверждения профессионального статуса журналиста"
подвержденный государством журналист, ето тебе не какой то там неподвержденный.
Якщо критерієм привілейованості стає лояльність владі - все, справа швах.
Перекладаю: буде каста "угодньіх власти" привілейованих і захищених журнашлюх - а будуть "просто журналісти", яких не проблема пресанути "по закону", посадити, покалічити та навіть замочити, якщо будуть "дохрена вякать против ослорежима". Не кажучи вже про рівні доступу.
Журналіст без ЗЕ-ліцензії - не журналіст роби шо хоч з такими.
І недопуск журналіста кудись, куди "низзя", буде не незаконним перешкоджанням - а "ну а ****, посторонним сюда не положено, в чем проблема?"
А от з сертифікованими привілейованими придворними буде зовсім інакше. І доступ куди треба, і захист усіх рівнів.
The term Fourth Estate or fourth power refers to the press and news media both in explicit capacity of advocacy and implicit ability to frame political issues. Though it is not formally recognized as a part of a political system, it wields significant indirect social influence
для начала хоть определение прочитайте, хоть на вике. Для самых тупых цитирую -Журнали́ст - литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями - или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.
это профессия, такая же как инженер и учитель. Среди них могут быть талантливые и не очень, подлые и не подлые, творческие люди и ремесленники. и ставить всех на одну доску - как минимум, тупо. Но тупизна - общий признак большинства комментаторов.
Все, можете банить.
В статье 19 Декларации излагается суть свободы мысли и слова. В ней говорится: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию любыми средствами, независимо от государственных границ»
Из этого не следует, что свобода СМИ ничем не ограничена, но следует, что непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ либо такие расплывчатые требования, как, например, то, что каждый должен «уважать национальную честь и достоинство государства», не могут считаться законными. Из этого также следует вывод о том, что регулирование масс-медиа должно осуществляться органами, которые не зависят от политической государственной машины, но служат общественным интересам.
В частности, комментируя в 2009 г. в одной из своих резолюций («Свобода мнений и их свободное выражение», № 12/16) положения статьи 19 (3) МПГПП, он призвал все государства - члены ООН воздерживаться от введения ограничений, не согласующихся с положениями пункта 3 этой статьи, в том числе ограничений в отношении:
«i) обсуждения проводимой правительством политики и политические дискуссии;
представления докладов о правах человека,
деятельности правительства и коррупции в органах власти;
участия в избирательных кампаниях,
мирных демонстрациях или политической деятельности, в том числе за мир и демократию; выражения мнений, несогласия, религиозных взглядов или убеждений, в том числе лицами, принадлежащими к меньшинствам или уязвимым группам;
ii) свободного потока информации и идей, в том числе такими методами, как запрещение или закрытие изданий и других средств информации и злоупотребление административными мерами и цензурой;
iii) доступа к информационно-коммуникационным технологиям или использования этих технологий, включая радио, телевидение и Интернет»
Молодцы! Спасибо вам, Владимир Александрович, за таких "правильных" министров... Мы то всё ждали шо сгинет порошенка и перестанут пиз...ть журналистов и в Украине можно будет не боясь высказывать разные мнения. А оно во как оказуется...
(хоча може бути так, що й на кухні небезпечно буде згадувати, як при Пороху було - бо програма "Портнов в смартфоне" буде вас прослуховувати в режимі 24/7, а за спробу деактивації - турма)
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет Вовка!
Пусть всегда буду - йа!
А я вот тут, день и ночь распространяю хрен знает что, но " доступное для неограниченного или неопределенного круга лиц", МНЕ пропуск с подписью и печатью полагается, али как?
Но еще более верно то, что несвободная печать бывает только плохой.
Альбер Камю
(Вадим Синявски