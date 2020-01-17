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Все про:журналистика (2561) законопроект (2301) свобода слова (1026) СМИ (3299) Бородянский Владимир (68)

 Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных, - Бородянский представил законопроект

Проект закона "О противодействии дезинформации" предусматривает создание "единой пресс-карты", которую государство будет признавать в качестве подтверждения статуса профессии.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместитель Анатолий Максимчук сообщили во время презентации проекта закона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В частности, в проекте закона говорится о создании организации журналистского самоуправления, "которая будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов". Эта организация будет выдавать единую пресс-карту, "которая признается государством в качестве подтверждения профессионального статуса журналиста".

"Статус профессионального журналиста предоставляется при условии соблюдения Кодекса профессиональной этики. За нарушение предусмотрено приостановление или прекращение статуса профессионального журналиста. Самоуправляемая организация разрабатывает и утверждает Кодекс профессиональной этики журналистов", - говорилось в презентации.

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На вопрос, что будет, если кто-то из журналистов не выявит желания вступать в эту организацию, министр Бородянский ответил: "Он сможет быть просто журналистом".

Кроме этого, проект закона предусматривает расширение круга лиц в статьях о препятствовании нападению, повреждению имущества профессионального журналиста на оператора, а также особый порядок совершения следственных действий и предъявления подозрения профессиональному журналисту (при участии представителя самоуправляющейся организации), бесплатную правовую помощь по уголовным делам, связанным с профессиональной деятельностью и физическую охрану журналистов и членов его семьи в случае угрозы их жизни и здоровью.

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Проект закона предусматривает введение Индекса доверия. "Может быть присвоен любому медиа после проверки, проводимой на основании добровольного обращения к одной из независимых организаций, имеющих соответствующую компетенцию и опыт и соответствующие критериям, установленным Уполномоченным по информации", - говорилось во время презентации проекта.

Предусмотрена также должность Уполномоченного по вопросам информации, которого должен назначать Кабинет Министров из кандидатов от Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства юстиции и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В его полномочия будет входить: мониторинг информационного пространства и реакция на заявления о распространении дезинформации; обращение к распространителям информации с заявлениями об ответе или опровержения дезинформации; обращение в суд с заявлениями об ограничении доступа к информации при отсутствии исходных данных распространителя или отсутствия реакции на его заявления; обращение в суд с исками об опровержении и предоставлении права на ответ по поводу дезинформации; обращение в правоохранительные органы в случае наличия признаков уголовного преступления.

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В презентации сообщалось, что распространитель массовой информации - физическое или юридическое лицо, в том числе субъект в сфере медиа, который создает или собирает и распространяет массовую информацию. Массовая информация - любая информация, доступна для неограниченного или неопределенного круга лиц или к которой можно получить доступ любому лицу с любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или разрешением распространителя такой информации.

Напомним, проект закона "О противодействии дезинформации" вводит административную и криминальную ответственность за распространение дезинформации.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о медиа, подготовленный группой депутатов фракции "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3170497
 
 
 Топ комментарии
 
Навіть не можу уявити на якому каналі працюють "професіонали". Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных - законопроект - Цензор.НЕТ 7152
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Привкольно, "пофесійні" мабуть будуть журналісти від телеаналу "Г+Г", котрі будуть прібіжонниє к тєлу ЗЄ" і всі інші.
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Навіть не можу уявити на якому каналі працюють "професіонали".
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хтось ще дивиться те телебачення.. вже років з 10 як я його не дивлюсь.. Інтернет рулить
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В Інтернеті журналісти не потрібні?
До того ж потрібні відео ТВ-каналів можна дивитися в інтернеті - на оф.сайтах, Тишлангу та в інших місцях.
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я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся: Кіто в тавайом інтєрнєтє вісьйо єта пішєт,а? Журналістів поділять на "професійних" і всіх інших, - Бородянський представив законопроєкт - Цензор.НЕТ 4502
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Рулить, але як рулить! Інфу треба фільтрувати як ніколи. Я особисто не довіряю нікому.
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там де бубочку хвалять там і професіонали
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А може жеребкування влаштують серед оцих? Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных, - Бородянский представил законопроект - Цензор.НЕТ 7156


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Т.е. журналистов разделят на придворных и всех остальных
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Больше напоминает средневековые гильдии. Если ты состоишь в гильдии - ты можешь заниматься ремеслом, нет - вплоть до тюрьмы. И все это передается по наследству, человеку вне гильдейского круга туда зась... По крайней мере, такое впечатление создается по адвокатской ассоциации, теперь вот журналисты.
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Згідна, але закон у такій редакції не годиться. Я за те, щоб журналісти та блогери, врешті-решт, відповідали за недостовірну інформацію, фейки та плітки, бо сьогодні пиши, що хочеш, і ніхто за базар не відповідає. Але з усім іншим не згідна категорично і не думаю, що хтось притомний за таке проголосує.
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Я за те, щоб журналісти та блогери, врешті-решт, відповідали за недостовірну інформацію, фейки та плітки, бо сьогодні пиши, що хочеш, і ніхто за базар не відповідає.

...
Один вопріс: достовірність теж будуть визначати слуги? Видаватимуть сертифікат БЕСПЕСДЬІ ПРАВДА! ИНФА СОТКА - і тільки з таким сертифікатом можна щось постити (інакше СІЗО)?
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Сьезди назад в Италию и расскажи это местным журналистам. Они может посмеются. А может пошлют куда. На широм итальянском.
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Буков.вспомните Марк Твена,не дословно:"Половина продавцов нечестные люди."Последовал протест.Тогда написали "Половина продавцов честные люди."Протеста не последовало.Про словоблудие вы слышали?Это нечто подобное клерикализму,где рассуждали сколько чертей поместится на булавочной головке.
А вы в каденциях предыдущей власти видели профессионалов не в пользу набить себе карман?
Если тоже не можете уявить,то креститесь может Бог пошлёт просветление.Словоблудие это под видом наивности.
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Привкольно, "пофесійні" мабуть будуть журналісти від телеаналу "Г+Г", котрі будуть прібіжонниє к тєлу ЗЄ" і всі інші.
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не переживай.. будуть вибори.. переобереш дєдушку Порошенко і все налагодиться Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных, - Бородянский представил законопроект - Цензор.НЕТ 9523
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А чому не Ющенка? Що за збочений фетиш на петю?
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Це якось пов'язано із обов'язком любити зелену нікчему?
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Ну, поки що я там бачу купу регіоналів.
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На профессиональных шалав и одноразовых,что бы олигархам вернее служили. Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных - законопроект - Цензор.НЕТ 5561
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Как интересно - авдвокатскую монополию отменяем, а журналистам теперь бубочка будет лицензии видавать Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных, - Бородянский о законопроекте - Цензор.НЕТ 6553
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Журналістська служба "ескорт-сервіс еліт" та інші Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных, - Бородянский представил законопроект - Цензор.НЕТ 6274 Перевага надається проффесіоналам ескорт-сервісу з дипломом Трускавця
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Журналістів треба ділити на категорії по-іншому: на чесних (близько 0%), тупих (15%), брехливих (15%) та продажних (70%)
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Я б цифри тупих і продажних поміняв місцями. Журналістів поділять на "професійних" і всіх інших, - Бородянський представив законопроєкт - Цензор.НЕТ 9274
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Не, он таки прав, просто возможны комбинации вроде "тупой и брехливый" или "брехливый и продажный".
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Это называется законодательно утвержденный беспредел, покушение на права граждан,за который те кто его делают обязательно ответят, могут не сомневаться.
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Ну профи только на прямом сидят это понятно
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Ублюдок с СТБ! Посмотрите на ТВ передачи этого канала, ничего своего всё лицензионное импортное тупорылое Беременное в 16! Значит согласен в аутентичности записей! Бред. Его не беспокоит что негодяи бестолковые руководят экономикой Украины и гробят финансовую систему в угоду международным спекулянтам и отечественным с офшорами использую ОВГЗ, вгоняя страну в долги!!!
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nice - жду реакцию шановного Ю.Бутусова на
единую пресс-карту, "которая признается государством в качестве подтверждения профессионального статуса журналиста"
подвержденный государством журналист, ето тебе не какой то там неподвержденный.
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Повернення в совок. З "масовою культурою" було подібне - або ти член МАССОЛІТу і маєш доступ до усіх плюшок та пічєнєк (прославляючи при цьому сралінський режим), або на тебе чекає доля Майстра або ще гірше.
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шаг за шагом Украина туда и идет - больно смотреть...
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Обласканный властью и спонсируемый за деньги налогоплательщиков им же промывающий мозги.
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Абсолютно вірно.
Якщо критерієм привілейованості стає лояльність владі - все, справа швах.
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Кроме этого, проект закона предусматривает расширение круга лиц в статьях о препятствовании нападению, повреждению имущества профессионального журналиста на оператора, а также особый порядок совершения следственных действий и предъявления подозрения профессиональному журналисту (при участии представителя самоуправляющейся организации), бесплатную правовую помощь по уголовным делам, связанным с профессиональной деятельностью и физическую охрану журналистов и членов его семьи в случае угрозы их жизни и здоровью.

Перекладаю: буде каста "угодньіх власти" привілейованих і захищених журнашлюх - а будуть "просто журналісти", яких не проблема пресанути "по закону", посадити, покалічити та навіть замочити, якщо будуть "дохрена вякать против ослорежима". Не кажучи вже про рівні доступу.
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І злочинів проти журналістів менше стане.
Журналіст без ЗЕ-ліцензії - не журналіст роби шо хоч з такими.
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Ось я про це й кажу. Будуть не сфабриковані справи проти опозиційних журналістів, не напади або (тьху-тьху) вбивства журналістів - а просто "якогось пересічного чувака/чувіху заарештували, посадили, побили, застрелили - daily routine, у нас кожного дня таке буває".
І недопуск журналіста кудись, куди "низзя", буде не незаконним перешкоджанням - а "ну а ****, посторонним сюда не положено, в чем проблема?"
А от з сертифікованими привілейованими придворними буде зовсім інакше. І доступ куди треба, і захист усіх рівнів.
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Все кто начинал щемить СМИ хреново заканчивали.. Посмотрите на Германию 30-х годов прошлого века, "слава" Гебельса Бородянскому покоя не даёт....заменили газеты, радио...на ТВ и Интнрнет, а смысл гебельсовщины остался. И где *** таких Слуг Уродов понабирали?!Перспективка ясна.
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Пытаются "переплюнуть славу" папередников Регионалов. Все знают чем это закончилось для власти Януковоща?! Больные люди дорвавшиеся до власти, сами бывшие представители медиа бизнеса.....Ткаченко, Бородянский. Потураев...их бы изолировать от Украины.....
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Журнашлюх придворных, карманных мартышек, ручных макак...и всех ОСТАЛЬНЫХ! ПрессаФюрер Бородянский!
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независимые от мозга и совести эксперды за очень большие бабки.
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чисто напоминалка

The term Fourth Estate or fourth power refers to the press and news media both in explicit capacity of advocacy and implicit ability to frame political issues. Though it is not formally recognized as a part of a political system, it wields significant indirect social influence
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на сайте куча дебилов, мало чем отличающихся от критикуемых ими слуг народа. Те кричат, что журналисты вообще не нужны, а эти изгаляются в словоблудии, рассказывая, что журналистов у нас нет вообще или они все - моральные уроды.
для начала хоть определение прочитайте, хоть на вике. Для самых тупых цитирую -Журнали́ст - литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями - или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.
это профессия, такая же как инженер и учитель. Среди них могут быть талантливые и не очень, подлые и не подлые, творческие люди и ремесленники. и ставить всех на одну доску - как минимум, тупо. Но тупизна - общий признак большинства комментаторов.
Все, можете банить.
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В деле свободы слова СССР был настолько передовым, что мы все время к нему стремимся в этом вопросе и скоро окончательно сравняемся. Без Союза журналистов, без Союза писателей не может быть ни тех, ни других. Только лицензия от доверенных говноедов власти дает право на защиту и бабло. Кто не хочет ни защиты, ни бабла, могут быть просто журналистами.
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Ну і почесний голова спілки профжурналістів - Портнов.
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А что там с кодексом профессиональной этики у "журналистов" "Г+Г"? Они,я так понимаю,эталон?)
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В основе всей деятельности ООН лежит Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), провозглашённая Организацией Объединённых Наций в 1948 г
В статье 19 Декларации излагается суть свободы мысли и слова. В ней говорится: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию любыми средствами, независимо от государственных границ»
Из этого не следует, что свобода СМИ ничем не ограничена, но следует, что непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ либо такие расплывчатые требования, как, например, то, что каждый должен «уважать национальную честь и достоинство государства», не могут считаться законными. Из этого также следует вывод о том, что регулирование масс-медиа должно осуществляться органами, которые не зависят от политической государственной машины, но служат общественным интересам.
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Верной дорогой идут, товарищи... Думаю, что и половину срока не отсидят, с такими "идеями".
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Ограничение права на свободу выражения своего мнения должно быть исключением, а не общим правилом». Аналогичной позиции придерживается и Совет по правам человека ООН
В частности, комментируя в 2009 г. в одной из своих резолюций («Свобода мнений и их свободное выражение», № 12/16) положения статьи 19 (3) МПГПП, он призвал все государства - члены ООН воздерживаться от введения ограничений, не согласующихся с положениями пункта 3 этой статьи, в том числе ограничений в отношении:
«i) обсуждения проводимой правительством политики и политические дискуссии;
представления докладов о правах человека,
деятельности правительства и коррупции в органах власти;
участия в избирательных кампаниях,
мирных демонстрациях или политической деятельности, в том числе за мир и демократию; выражения мнений, несогласия, религиозных взглядов или убеждений, в том числе лицами, принадлежащими к меньшинствам или уязвимым группам;
ii) свободного потока информации и идей, в том числе такими методами, как запрещение или закрытие изданий и других средств информации и злоупотребление административными мерами и цензурой;
iii) доступа к информационно-коммуникационным технологиям или использования этих технологий, включая радио, телевидение и Интернет»
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Эта власть полностью антинародная. Майдану будет! Народ будет выбивать из предателей народа их умопомрачительные зарплаты!
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Зото своими гривами кивают на расию и вопят, шо зажимают иное мнение о власти...
Молодцы! Спасибо вам, Владимир Александрович, за таких "правильных" министров... Мы то всё ждали шо сгинет порошенка и перестанут пиз...ть журналистов и в Украине можно будет не боясь высказывать разные мнения. А оно во как оказуется...
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Почекайте. Скоро будете піворити "Порох, вернись - слуги хмуеют!"
(хоча може бути так, що й на кухні небезпечно буде згадувати, як при Пороху було - бо програма "Портнов в смартфоне" буде вас прослуховувати в режимі 24/7, а за спробу деактивації - турма)
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Я лучше за чёрта рогатого проголосую, чем позову парашенку!!!
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Так піди, поклич сюди *****. Хай Малоросійський АО РФ - "лишьбьінепорошенко".
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Ви вже проголосували за дідька пархатого. Досить.
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Видно невооруженным взглядом, какое значение иудомасон Пинчук уделяет контролю информационной сферы. Зеленский зарождался там, в 1992 году, когда два иудея подарили телеканал ICTV молодому собрату, которому их глобократия поручила властвовать над украинскими аборигенами на десятилетия.
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Развертывание информационного колпака предшествовало прихватизации и накоплению капиталов, а не наоборот.
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Свободу попугаям!

Пусть всегда будет солнце!

Пусть всегда будет небо!

Пусть всегда будет Вовка!
Пусть всегда буду - йа!
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Коли урвється терпець у нашого народу , буде бігти ця шобла паяців до Синайської пустелі . І щоб 40 років там блукали.
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Пше прошем пана!
А я вот тут, день и ночь распространяю хрен знает что, но " доступное для неограниченного или неопределенного круга лиц", МНЕ пропуск с подписью и печатью полагается, али как?
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кому платить за карту "профессионального журналиста"?
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це вже не ЗЕ-команда, це якась ЗЕро-команда...
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Теперь у нас будут журнализды приближённые при дворе. Всё как на расеи повторяют, только делают это в турборежиме, пока зелохи не отдуплились, шо это такое и как оно дальше будет.
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Свободная печать бывает хорошей или плохой, это верно.
Но еще более верно то, что несвободная печать бывает только плохой.
Альбер Камю

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Моя свобода слова - не кричать по приказу, а молчать по желанию.
(Вадим Синявски
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Неужели эту журнашлюшню козло-поросячью заставят жить по правилам?Капец-не прошло и 24-и года от существования Кодекса!
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Мы живём в полностью контролируемом мире, в мире который создан Средствами Массовой Информации. Поп-культура, кино, телевидение и музыка формируют у людей идею, как должно работать общество и модель их поведения в нём. То есть фабрика развлечений не нейтральна, она работает на определённую идеологию. Она формирует у людей, которые смотрят программы, определённый взгляд на мир.
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кто не понял действий пинчуковского агента Бородянского, смотреть кино Как умирают нации.


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