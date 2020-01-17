 Украина получила всю военную помощь в 2019 году, - Пентагон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман.
"Вся помощь выделена и направлена Украине", - сказал он.
В отчете государственные аудиторы заявили, что Служба управления и бюджета Белого дома нарушила закон США о контроле задержек (Impoundment Control Act), когда прошлым летом приняла решение заморозить военную помощь Украине.
Офис правительственной подотчетности США подчиняется Конгрессу и проверяет эффективность управления государственными средствами.
Гоффман, во время брифинга для прессы в Пентагоне, отметил, что помощь Украине была направлена "в соответствии с требованиями Конгресса и указаний нам" до конца бюджетного года.
"Мы имели намерения направить эти деньги до конца финансового года, чтобы помочь безопасности Украины. Так и произошло, - отметил Хоффман, - кроме очень небольшой части, так и произошло".
Хоффман заверил, что одной из целей Пентагона было обеспечить "наличие антикоррупционных мер, и что деньги будут потрачены соответственно".
Гоффман назвал вопрос задержки обороны Украины "очень политизированным".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.
Ибо крайтий час под Мариком было весьма громко. Сначала наших накрыли чем-то неприятным. А только что минометами отутюжили между Водино и Лебединское!!!
так громко уже давненько, года 2,5 небыло!!!
Зебилы, вы реально считаете, что пословицу "Хочешь мира - готовься к войне" кто-то отменил?!! А в условиях войны она выглядит как вопрос: ты дерешься или капитулируешь! ***** продолжает драться и только наращивает усилия! Впервые за годы твари на днях применили 152 арту!!! Что вам еще доказывать нужно?!?! так вы деретесь или капитулируете, всей своей зеленой биомассой?.. Думай ТЕ!(
от не любят там хитровысморканых почему то.