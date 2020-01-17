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 Политика Украины
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 ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас

Европейский Союз будет сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли его отставка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Hromadske", об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас сказал в комментарии.

"Мы имеем – и я лично имею – очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и дальше", - отметил дипломат.

По его словам, события, развивающиеся во внутренней политике Украины нынче, являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

"Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может случиться буквально за одну ночь. И это является только подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - добавил Маасикас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский требует в течение 2 недель установить причастных к записи разговора Гончарука в Кабмине, - ОП. ФОТО

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они будут работать, но недолго", - переписка нардепа от СН Галайчука об отставке Кабмина Гончарука. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3170484
 
 
 Топ комментарии
 
Він сам зрозумів що прокрякав ?
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Щось багатьох сьогодні плющить...
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Он будет сотрудничать с правительством в отставке?
Это что то новое.
ЄС продовжить співпрацювати з урядом України незалежно від того, чи піде він у відставку, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 4136
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Сьогодні свято несповнарозумних... ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 6611
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а какая разница? - рот вытер, рабочее место убрал, пятница...
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По его словам, события, развивающиеся во внутренней политике Украины нынче, являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.Источник:

https://censor.net.ua/n3170484

Это что было?
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Маасікаса трохи пофотошопить і вийде путін ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 7212
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в цем правительстве сосредоточена интеллектуальная елита европы, поэтому сотрудничество с ним - бесценно
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Он будет сотрудничать с правительством в отставке?
Это что то новое.

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Допустим отставка состоялась и все разошлись во главе с Гончаруком. Пришли другие. С кем он сотрудничать собрался? Трудности перевода или идиот?
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Ахах. Просто все привыкли только Сороса замечать. А этот "брат во Христе" представитель европейских барыг, которые уже имеют твердые договоренности с командой даунов под названием "Зеленский и Ко" о распродаже украинской земли и предприятий. Очень ответственный момент вот он и манифестирует, мол отожмем во что бы то ни стало.
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воу! воу! воу!
не тарапитесь!!! никто ж пока не говорил про отставку "целого" правительства...
(или уже говорил?)))
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Допустим сегодня отставка, а сегодня Розумков отпустил Верховную Раду на 2 недели , ну и Что , те поехали на округа , а те по домам , президент на Оман , глава сельсовета в Турцию , Так же не может быть . Просто все работают , только в одставке, до сменщиков.
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Соросята, [17.01.20 14:56]
МВФ поддержал правительство Гончарука
Солидный заголовок? Еще бы
Особенно если почитать дальше: «Умная макроэкономическая политика правительства и Национального банка способствовала укреплению экономики Украины», - сообщили в украинском представительстве МВФ.
А теперь минуточку, а кто же эти представители МВФ в Украине?
Глава представителсьтва Жером Ваше - постоянный спикер форумов, к организации которых причастны птенцы соросовского проекта «Киевская школа экономики» Тимофея Милованова.
Мы уже писали, что именно через эту «школу» сорсоята в Украине легализируют свои доходы (https://t.me/sorosata/47)
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Вата нового врага нашла Сороса) Прям пахнуло мордовскими портянками
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