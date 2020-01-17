 ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Hromadske", об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас сказал в комментарии.
"Мы имеем – и я лично имею – очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и дальше", - отметил дипломат.
По его словам, события, развивающиеся во внутренней политике Украины нынче, являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.
"Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может случиться буквально за одну ночь. И это является только подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - добавил Маасикас.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
https://censor.net.ua/n3170484
Это что было?
Это что то новое.
не тарапитесь!!! никто ж пока не говорил про отставку "целого" правительства...
(или уже говорил?)))
МВФ поддержал правительство Гончарука
Солидный заголовок? Еще бы
Особенно если почитать дальше: «Умная макроэкономическая политика правительства и Национального банка способствовала укреплению экономики Украины», - сообщили в украинском представительстве МВФ.
А теперь минуточку, а кто же эти представители МВФ в Украине?
Глава представителсьтва Жером Ваше - постоянный спикер форумов, к организации которых причастны птенцы соросовского проекта «Киевская школа экономики» Тимофея Милованова.
Мы уже писали, что именно через эту «школу» сорсоята в Украине легализируют свои доходы (https://t.me/sorosata/47)