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 Происшествия, Общество
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Все про:референдум (1253) СБУ (14247) Донецкая область (4403)

 СБУ выявила трех депутатов местных советов Донетчины, помогавших оккупантам проводить псевдореферендум в 2014-м

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении трем действующим депутатам городских районных советов Донецкой области в способствовании в организации незаконного референдума в мае 2014 года о независимости террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования.

"Она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты", - говорится в сообщении.

Аналогично поступила и депутат Константиновского горсовета.

"Он добровольно возглавил избирательный участок, организовал и провел псевдореферендум в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленивка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил", - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе. ФОТО

Таким же образом действовала и депутат Мироновского поселкового совета.

"Вместе с другими избранниками на внеочередной сессии сельсовета она приняла решение относительно проведения фейкового референдума. Активно призывала жителей Донбасса к участию в псевдоголосовании и способствовала его проведению", - говорится в сообщении.

Следователи подозревают чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3170479
 
 
 Топ комментарии
 
нууу вот...они уже готовые спецы для будущих выборов..
осталось только Конституцию изнасиловать под это дело
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Пам'ятаєш як відпустили Єфремова, який був у Сєверодонецьку?
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Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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А на Сумщині чому не виявили? Хто виганяв Артема Семеніхіна? Хто виганяв Салатенка?
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нууу вот...они уже готовые спецы для будущих выборов..
осталось только Конституцию изнасиловать под это дело
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А как же самые невинные в мире донецкие депутаты ? Они уже усе ? В законе и договорняке ? Киевскими стали ?
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А как же сходка партии регионов в Северодонецке после прихода ющенки ? Это шо они там обсуждали ? Не данецкую ли риспублику замутить если шо ?
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Пам'ятаєш як відпустили Єфремова, який був у Сєверодонецьку?
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Памъятаю також ,як вин пъять рокив маявся и не був засудженим.
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Хто насправді керував судами, коли його відпустили?
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Тепер їм дадуть медаль і візьмуть у СН?
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Ну конечно. Самых жирных парашенко отхватил себе. - Ахметова партнера ))
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Беріть до себе цих сепарів і не рюмсайте СБУ выявила трех депутатов местных советов Донетчины, помогавших оккупантам проводить псевдореферендум в 2014-м - Цензор.НЕТ 8691
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Новою, яка не буде лежати під росією.
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А я прямо говорю без натяків - нова українська влада.
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Де моя відповідь вище? Нема? Тоді все зрозуміло і прощавай.
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".....Решается вопрос ....... Продолжаются следственные действия...." Хто-б сумнівався.
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А почему они не Выехали в свой Мир который они Хотели. Отправить в резервацию. Каждому в Зависимости от Вклада в Развал Украины.
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Из Киева комфортнее управлять. И лохи думают шо они не при делах.
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Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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после таких грандиозных успехов начинаешь верить, шо донбасс мгновенно вернется в родную гавань
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Как будто они раньше не знали, - Значит скоро обмен . Те наловят Таксистов, а тут членов комисий.Как по Мне за 1 Патриота Украины , зачистить и Отдать туда кто Очень хочет и Хотел.
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Обміну не буде , Маріупольський суд випише на трьох рік умовно і випустить з залу суду .
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Буде , Ви що забули чиї Суди. Вони в кінці кінців Народні чи Що.
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