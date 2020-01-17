 СБУ выявила трех депутатов местных советов Донетчины, помогавших оккупантам проводить псевдореферендум в 2014-м

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установили оперативники спецслужбы, в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования.
"Она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты", - говорится в сообщении.
Аналогично поступила и депутат Константиновского горсовета.
"Он добровольно возглавил избирательный участок, организовал и провел псевдореферендум в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленивка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле", - говорится в сообщении.
Таким же образом действовала и депутат Мироновского поселкового совета.
"Вместе с другими избранниками на внеочередной сессии сельсовета она приняла решение относительно проведения фейкового референдума. Активно призывала жителей Донбасса к участию в псевдоголосовании и способствовала его проведению", - говорится в сообщении.
Следователи подозревают чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
осталось только Конституцию изнасиловать под это дело
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