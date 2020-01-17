 Рада отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение поддержали 253 нардепа.
Напомним, в начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. Бюро финансовых расследований состоит из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.
Также предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам конкурса.
Согласно документу, Бюро финансовых расследований осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами национальной полиции.
Ранее сообщалось, что профильный комитет ВР рекомендует снять со второго чтения законопроект о Бюро финрасследований.
Так буває, коли брешуть, не домовившись про те, як брехати. Секретар РНБО Данілов заявив учора чи позавчора, що заява посольства України в Ірані - це було щось подібне до ситуації зі справою Бабченка. Тоді умисно запустили фейкову інформацію для благої цілі. Цього разу це було безглуздям, але саме таку позицію дуже чітко артикулював Данілов. Говорив він це чітко стосовно заяви посольства, що вони виключають терористичний акт. Секретар РНБО стверджував, що саме влада з Києва (брав відпровідальність на себе особисто) доручила посольству розмістити некоректне повідомлення.
Сьогодні міністр Пристайко на питання про цю заяву заявив, що це була помилкова дія самого посольства в екстремальних умовах. "Вони розмістили це повідомлення, забувши сказати, що це повідомлення за інформацією іранської сторони".
То був прямий наказ з Києва, чи власне помилкове рішення посольства? Щоб не тримати інтриги повідомлю, як усе було насправді. Інформацію маю перевірену, бо працював у галузі й моя посада в керівництві парламентського комітету у закордонних справах прирівнювалася до посади заступника міністра закордонних справ із відповідною поінформованістю. Контакти зберігаю. Отже, посольство взагалі нічого не розміщувало. Воно лише оперативно, детально й чесно інформувало МЗС про всі деталі. Самостійного сайту посольство не має. Його сторінка в інтернеті може адмініструватися як самим апаратом посольства, так і напряму з міністерства. Сайт повністю контролюється міністерством. Посольство не має права самостійно розміщувати ЖОДНОГО повідомлення політичного характеру чи інформацію високого значення. А цього разу повідомлення на сайті було розміщено взагалі без участі посольства виключно працівниками центрального апарату міністерства. Знаю, що в посольстві про її появу взнали лише тоді, коли навколо цього вибухнув скандал.
З дитинства пригадую приказку: "Брехнею весь світ обійдеш, а назад не вернешся". От би хтось доніс цю істину нашій брехливій і злодійкуватій зеленій владі...