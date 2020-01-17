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 Политика Украины
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 Зеленский требует в течение 2 недель установить причастных к записи разговора Гончарука в Кабмине, - ОП. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующее задание Глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы в течение двух недель, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил он.

Зеленский добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, длилась 5 часов.

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Президент также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

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Зеленский требует в течение 2 недель установить причастных к записи разговора Гончарука в Кабмине, - ОП 01
Зеленский требует в течение 2 недель установить причастных к записи разговора Гончарука в Кабмине, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3170472
 
   
 Топ комментарии
 
не волнуйся, бубочка, и тебя пишут Зеленский требует установить причастных к записи разговор Гончарука в Кабмине в течение 2 недель, - ОП - Цензор.НЕТ 2960
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Значить таки справжні записси? Ну що, хтось із зеботів, які кричали, що це фейк, визнає помилку?))))
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Кретин ****** без зе вже не може.Його зебанули 8-ою по голові зеукраїнці-ніяк не зеоклімаксається зелупен зепоребриканська.Скоро зелера холерою стане.Вихід?Зевтаназія!
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Най ті смага втєла, слудване! Якого нетрудного отік бо навуньив-єс? Ніц чим дихтіти! Зеленський вимагає упродовж 2 тижнів, встановити причетних до запису розмови Гончарука в Кабміні, - ОП - Цензор.НЕТ 6649
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გახსენით ფანჯარა და გადააგდეთ ქვა! 30 მეტრი დაფრინავენ, კვერცხები ფესვიდან ჩამოაგდებენ!
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Молодец,Зеленский.Если нет Кодекса Чести-человек станет скотом.Записал-ли,подслушал-ли-будь ответственен за свою Человечность или тебя изолируют,как скотину.
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Кодекс чести и эта команда несовместимы.
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Зеля просто не понимает, что техника и технологии настолько продвинулись, что даже выключенный телефон может передавать информацию и хозяин телефона об этом не будет знать.
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А как же диджитализация? Может запретить?
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А где такое указание по пленкам трубы и богдана? Трубы и рябошапки? Значит там проверять нечего ,все правда ,надо просто замять!
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Та вже не дуже смішний - воно стає все більш схожим на клоуняку-вбивцю з якогось фільму вужасів (причому не "Оно" або іншого фільму серйозного рівня, а з якогось трешу, знятого за 50 баксів).
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Мальчыш-Кібальчыш і Вялікая вайсковая таямніца...Менавіта, гэдак.
Не оскудеет Украина на зебилов и дураков..
Слава Украіне !
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А тем временем на болотах начинают разбегаться крысы. Сегодня подал в отставку говорящая лошадь -Лавров
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вотєтановасть.. пойду сена наберу.. а то прискачет и жрать заорёт
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Записи автентичні, де довів Гончарук, подавши заяву і презедент, який дав 2 тижні на з"ясування хто писав. Тобто - записи - не фейк.
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Не удивлюсь, если как всегда, эти дебилы обвинят Порошенко.
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Причому зробив він ці записи, ще коли був президентом! Інфа 146%!
...
"Никогда ещё Порох не был так близок к провалу. Спасло только то, что Киевская ОГА недавно закрыла Провал на реконструкцию..." (с)
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Зєля його не посадив.. тепер має халепу.. попереджали ж етага Наоліона шо місце Пєті у тюрмі на довічне
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а хто ж еще?
не, можно конечно троцкого, но тот вовремя спетлял и холодный уже - отпадает...
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Янукович - повернись !!! ТИ - геній комунікації, азіров - видатний лінгвіст... до речі - а чому в державі Україна урядовці розмовляють мовою ворога, який тільки сьогодні убив нашого захисника?
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Десь пропав ось цей мій пост, який набрав близько 30-ти лайків.
Мабуть збій на сайті? Зеленський вимагає упродовж 2 тижнів, встановити причетних до запису розмови Гончарука в Кабміні, - ОП - Цензор.НЕТ 2313
Зеленський вимагає упродовж 2 тижнів, встановити причетних до запису розмови Гончарука в Кабміні, - ОП - Цензор.НЕТ 5950
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Або пост розцінили як покушіння на Віслюка.
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тут збоїв нема.. бо соєвая модерація. не переживай
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Это зеленогнойные сильно обиделись за своего оманского осла-нелоха.
Потому как это не только он без мозгов, но и все его зебильное стадо тоже.
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Машовец: Создаётся впечатление, что для нашей нынешней правящей "элиты" Конституция - нечто вроде тайных откровений, за семью печатями
17.01.2020, 14:55 • 28 • 0

Ну чего, отличные у нас премьер-министры... они даже заяву на дембель не в ту инстанцию подают...
И что самое интересное, "не та инстанция" даже берётся эти дембельские аккорды рассматривать...
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Хотя, по идее, есть гарантом этого самого "порядка подачи" такого рода заявлений.
Создаётся впечатление, что для нашей нынешней правящей "элиты"... Конституция - нечто вроде тайных откровений, за семью печатями...
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Константин МАШОВЕЦ
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Правильно, а то мало ли, кто еще как может его назвать!
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Премьер подал заявление об отставке президенту потому , что в отставку он не собирается , а "крьісу" нужно отловить , с помощью спецслужб. Все правильно.
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Если Служба безопасности не может защитить госорганы от прослушки, то эта служба безопасна для преступников и бесполезна для людей и страны.
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В 99 % випадків саме спецслужба і слухає
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Бубочка перепугался что все узнали что в голове у него пусто
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Почему Президент Украины что-то требует от правоохранительных органов и дает им задание? Почему наши независимые правоохранительные органы безропотно это записывают в свои блокнотики? Почему никто из правоохранительных органов не говорит Президенту, что он нарушает Закон?
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воно тупе, як йому можно щось пояснити, якщо сам Прем'єр цього не розуміє?
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оно нам еще за "эбонитовые палки" должно ответить!
Зеленський вимагає упродовж 2 тижнів, встановити причетних до запису розмови Гончарука в Кабміні, - ОП - Цензор.НЕТ 7721
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Клоун, ти більше своїх дурнів, типу Дубілета слухай... країна в Смартфоні, спец.зв'язок розігнати, а потім у категорованому приміщенні, в тебе на диктофон розмови пишуть...
Придурки зелені.
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Чого дірка в бюджеті, його не цікавить. Зеленський вимагає упродовж 2 тижнів, встановити причетних до запису розмови Гончарука в Кабміні, - ОП - Цензор.НЕТ 2053 Те шо у нас влада складайється з клоунів ми і без записів знаємо.
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Какая разніца? Якщо в кабінеті було світло і поруч з будівлею заасфальтований тротуар, в паспорті немає графи "прослуховувач"...тільки це хвилює? сотні тисяч зп урядовців не хвилюють?
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