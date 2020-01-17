 Зеленский требует в течение 2 недель установить причастных к записи разговора Гончарука в Кабмине, - ОП. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Соответствующее задание Глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
"Требую, чтобы в течение двух недель, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.
"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил он.
Зеленский добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, длилась 5 часов.
Президент также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке.
Не оскудеет Украина на зебилов и дураков..
Слава Украіне !
...
"Никогда ещё Порох не был так близок к провалу. Спасло только то, что Киевская ОГА недавно закрыла Провал на реконструкцию..." (с)
не, можно конечно троцкого, но тот вовремя спетлял и холодный уже - отпадает...
Мабуть збій на сайті?
Потому как это не только он без мозгов, но и все его зебильное стадо тоже.
17.01.2020, 14:55 • 28 • 0
Ну чего, отличные у нас премьер-министры... они даже заяву на дембель не в ту инстанцию подают...
И что самое интересное, "не та инстанция" даже берётся эти дембельские аккорды рассматривать...
Читайте также: Спланированная игра. Что-то мне это напоминает - журналист об отставке Гончарука
Хотя, по идее, есть гарантом этого самого "порядка подачи" такого рода заявлений.
Создаётся впечатление, что для нашей нынешней правящей "элиты"... Конституция - нечто вроде тайных откровений, за семью печатями...
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Константин МАШОВЕЦ
Придурки зелені.